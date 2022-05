Wittgenstein: Schaden Bauernregeln dem Hobby-Garten?

Wittgenstein. Die Eisheiligen sind 2022 ungewöhnlich warm. Gärtner richten sich gern danach – zu Unrecht. Ein Experte rät, wonach man sich richten sollte.

„Siehst du im März gelbe Blumen im Freien, magst du getrost deinen Samen streuen“, „Regen in der Walburgisnacht, hat stets ein gutes Jahr gebracht“, Bringt der Oktober viel Regen, ist´s für den Garten ein Segen“ – Es gibt viele Bauernregeln, die den Gärtner durch das ganze Jahr geleiten sollen. Die Eisheiligen, die für Hobby-Gärtner ein wichtiger Termin im Garten-Kalender ist, gibt es in diesem Jahr gar nicht wirklich, schaut man auf das Thermometer. Was sind die teilweise Jahrhunderte alten Weisheiten im Zuge des Klimawandels also noch wert? Könnten sie dem Hobby-Gärtner vielleicht sogar schaden?

„Man sollte sich nicht blind an solche Regeln halten“, rät Erich Bald, Vorsitzender des Gartenbauvereins Bad Laasphe. Vielmehr sollte man als Hobby-Gärtner immer das Thermometer und die Wetter-Vorhersage – auch mit Wetter-Apps – im Blick haben und sich nicht von Vorgaben unter Druck setzen lassen. „Die Bauernregeln sind als Hilfestellung schwierig – der Klimawandel hat uns voll erwischt“, so Bald.

Sicherheit bis zu 65 Prozent

Tatsächlich waren Bauernregeln noch nie allzu zuverlässig, macht auch Julian Pape, Wetterexperte mit zahlreichen Wetterstationen in Wittgenstein, klar: „Tatsächlich konnte man Bauernregeln noch nie als zuverlässige Wetterprognosen gebrauchen. Sie entstanden aufgrund der Aufzeichnungen und Beobachtungen vor Jahrhunderten, die sich wiederholenden Wetterereignisse als Grundlage bedienten. Letztlich erreicht aber keine der bekannten Bauernregeln eine Sicherheit von mehr als 60-65 Prozent.“

Die Eisheiligen versuchen laut Pape den Zeitraum einzugrenzen, in dem die letzten Spätfröste des Frühjahrs auftreten. „Da sie im schlechtesten Fall große Ernteverluste für die Landwirte verursachen können, hatte diese Bauernregel schon immer eine hohe Beachtung. Allerdings lag die Frostwahrscheinlichkeit in diesen Tagen noch nie wesentlich höher als sie für diesen Zeitraum im Mai zu erwarten wäre“, erklärt Pape. Tatsächlich sei es eher die Woche vorher (meist zwischen dem 2. und 7. Mai), die noch einmal vermehrt Fröste bringe.

„Anders als man denke könnte ist die Gefahr von Spätfrösten Ende April/Anfang Mai in den vergangenen 20 Jahren nicht wesentlich zurückgegangen. Trotz der allgemeinen Erwärmung bedingt durch den Klimawandel gab es in diesem Zeitraum vor allem in den Tälern teilweise häufiger Frost als in den Jahrzehnten zuvor.“ Grund hierfür sei eine Häufung von Hochdruckwetterlagen im Frühjahr, die auch vermehrt zu sternenklaren Nächten und für Frost und Bodenfrost führen.

Frostfließ als Schutz gegen Frost

Für unerwartet eintretenden Spätfrost hat Erich Bald einen Tipp: „Am besten immer Frostfließ bereit halten, damit kann man die Pflanzen im Notfall schützen.“ Dieses Fließ habe auch seinen Frühkartoffeln, die er schon Anfang April gesetzt hatte, geholfen: „Mittlerweile haben sie schon eine Höhe von 25 Zentimetern.“ Mit Blick auf das Wetter habe er allerdings seine Stangenbohnen noch nicht gesetzt und auch die Tomatenpflanzen noch nicht aus dem Gartenhaus geholt.

Gerade in Wittgenstein sei das Wetter unbeständig und lange kalt. Wir wohnen nicht im Rheintal, wir müssen uns an das Wittgensteiner Klima halten“, so Bald. Außerdem: „Man muss auch schauen wo man wohnt. Ein Garten zwischen zwei Häusern ist besser geschützt als ein Garten in offener Wohnlage“, erklärt Bald. Was aus seiner Erfahrung in heißen, trockenen Jahren – wie es in der Vergangenheit regelmäßig der Fall war – am besten wächst, seien Tomaten, Paprika oder Bohnen. Aber welche Bauernregel ist denn jetzt überhaupt einigermaßen vertrauenswürdig? „Die zuverlässigste ist noch die Siebenschläferregel, die den Verlauf des Hochsommers aus der Witterung Ende Juni/Anfang Juli vorhersagen will“, erklärt Julian Pape.

