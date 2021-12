Wittgenstein: Schneefall und Glätte sorgen für Behinderungen

Der Wintereinbruch in Wittgenstein hat am 7. Dezember zu Behinderungen durch liegen gebliebene Lastwagen und Unfälle auf schneeglatten Fahrbahnen geführt.

Wittgenstein. Probleme gab es auf der Bundesstraße 62 bei Altenteich, auf der Sassenhäsuer Höhe und in der Rohrbach und bei Rüppershausen.

Am Dienstagmorgen haben die winterlichen Straßenverhältnisse erneut für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt: Auf der B 62 zwischen Erndtebrück und Altenteich blieben Fahrzeuge im Bereich des Bahnübergangs stecken, hier ging es aber dennoch ohne Vollsperrung und der Verkehr konnte um die Hindernisse fahren. Bereits in der Nacht war es allerdings in diesem Bereich zu einer Vollsperrung gekommen, weil wetterbedingt zeitweise nichts mehr ging.

Lastwagen hatten auf verschneiten Straßen ihre Schwierigkeiten: So hing ein Langholzwagen zwischen Bracht und Sassenhäuser Höhe auf der L718 fest, aber auch hier konnte der Lkw gut umfahren werden. Ebenso sah es zwischen Feudingen und Rüppershausen aus, wo sich auch ein Lkw bei den winterlichen Straßenverhältnissen festgesetzt hatte.

Die Rohrbach versperrt

Weniger Glück hatte der Fahrer eines Sattelszuges, der auf der K45 von Rinthe in Richtung Schameder unterwegs war. Er war in der Steigungsstrecke von der Rohrbach in Richtung Industriepark Wittgenstein zu weit am rechten Fahrbahnrand gefahren und bei Schnee bedeckter Fahrbahn dann auf den unbefestigten Randstreifen geraten. Seine Zugmaschine geriet ins Rutschen und der Auflieger stellte sich quer zur Fahrbahn, sodass zumindest keine größeren Fahrzeuge mehr vorbei fahren konnten.

Der Lkw konnte nicht mehr selbstständig auf die Straße gelangen und musste von einem Spezialunternehmen geborgen werden. Großer Sachschaden entstand am 19 Tonnen schweren Gespann nicht. Wie der Fahrer mitteilte, war sein Laster nicht beladen. Der Mann konnte seine Fahrt nach einigen Stunden fortsetzen. Bis dahin jedoch hatte die Polizei vom Abzweig Balde und vom Kreisverkehr am Industriepark aus eine Vollsperrung in der Rohrbach veranlasst. Aber auch hier war die Strecke schnell wieder befahrbar.

Unfall in Erndtebrück

In Erndtebrück kam es in Höhe der Aral-Tankstelle zu einem leichten Auffahrunfall aufgrund der Straßenverhältnisse. Hier blieb es bei geringem Sachschaden. Ebenfalls glimpflich endete eine Rutschpartie in Raumland: Dort war ein Pkw gegen eine Hausfassade gerutscht. Auch hier blieb es Gott sei Dank beim Sachschaden.

Insgesamt, so die Polizei auf Nachfrage, sei es verhältnismäßig ruhig gewesen und zu keinen größeren Beeinträchtigungen im Berufsverkehr gekommen.

