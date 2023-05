Wittgenstein: Schützenfest, Party und Livemusik

Über 1300 Menschen aus dem gesamten Altkreis wanderten 2019 an Vatertag in die Krimmelsdell in Berghausen.

Wittgenstein. Oldtimertreffen, Vatertagsveranstaltungen und Co.: Unsere Veranstaltungstipps für das anstehende lange Wochenende –vom 18. bis 21. Mai.

Das Wochenende steht in den Startlöchern – für einige heißt es dank Feiertag bereits ab Donnerstag: langes Wochenende. Daher gibt es in dieser Woche die Freizeittipps für die Zeit vom 18. bis 21. Mai.

Mein Tipp für euch

Für den Vatertag, 18. Mai, habe ich in dieser Woche gleich drei Tipps für euch. Wer bereits in Schützenfeststimmung ist, der dürfte sich beim Vogelschießen des Schießvereins Erndtebrück am Fuchsrain wohlfühlen. An diesem Tag findet auch das Jugendvogelschießen dort statt. Los geht es um 11 Uhr.

Ebenfalls um 11 Uhr startet auch die Vatertagsveranstaltung in der Krimmelsdell in Berghausen – mein zweiter Tipp für den Donnerstag. Dort gibt es ebenfalls Musik, kühle Getränke und sicherlich auch Partystimmung. Übrigens: Am Samstag startet dort auch das Jugendschützenfest.

In Bad Laasphe startet der Vatertag auf dem Schützenplatz um 12 Uhr. Ab 14 Uhr gibt es dort Livemusik mit Rothaar Sound.

Viel Spaß für wenig Geld

Das gibt es unter anderem beim Wandern durch die Wittgensteiner Landschaft – egal ob mit Bollerwagen an Vatertag oder an einem der anderen Tage. In Erndtebrück, Bad Laasphe und Bad Berleburg gibt es viele Wanderwege, die nicht nur Entspannung, sondern vor allem auch schöne Ausblicke bieten.

Für die Kleinen

Das Marburger Hafenfest am Lahnufer bietet mit den bekannten Volksfesttreiben und einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm täglich viel Spaß für die ganze Familie. Übrigens: Am Freitag ist dort Familientag und dann gibt es Ermäßigungen für alle Fahrgeschäfte. Ab 15 Uhr startet dann das Schülerbandfestival.

Im Rampenlicht

Am Freitagabend kommen ab 20 Uhr in der Siegerlandhalle in Siegen vor allem Queen-Fans auf ihre Kosten. Dann findet dort das Konzert „Q Revival Band - God Save The Queen“ statt. „Europas beste Queen-Coverband sorgt für eine unvergessliche Rocknacht. „Fast so als ob Freddie Mercury leibhaftig auf der Bühne stände – so authentisch performen Harry Rose & die Q Revival Band in „God Save The Queen“ die Hits der britischen Mega-Rocker Queen“, heißt es in der Ankündigung. Tickets sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 02405 / 40 8 60 oder online unter www.meyer-konzerte.de.

Sporthighlight der Woche

In Winterberg findet ab Donnerstag das iXS Dirt Masters statt – und das bis Sonntag. „Das iXS Dirt Masters bietet neben unzähligen, sportlichen Wettkämpfen zudem eine große Expo Area mit den führenden Marken der Gravity Szene, eine Party Area und noch vieles mehr“, so der Veranstalter. Auch während dem Festival sind viele Strecken regulär geöffnet.

Mal was anderes

Am Sonntag wird es dann etwas kulinarischer – zumindest vom Thema her. Ab 20 Uhr präsentiert TV-Koch Steffen Henssler sein brandneues Programm „Manche Mögens Heiss – Henssler live“ in der Siegerlandhalle in Siegen. Dass Steffen Henssler die Hitze nicht scheut, hat er schon mehrfach live und in seinen TV-Shows bewiesen. Mit neuen und überraschenden Rezepten, die er live auf der Bühne zubereitet, nimmt er die Zuschauer mit auf eine Reise in den Henssler-Kosmos.

Oldtimer-Fans kommen an diesem Wochenende ebenfalls voll auf ihre Kosten, denn: Von Freitag bis Sonntag findet auf dem Schützenplatz in Oberndorf das diesjährige Oldtimer-Treffen und Maico-Treffen der Freunde alter Krafträder Wittgenstein statt. „In Verbindung mit dem Oldtimer-Treffen wird seit über 20 Jahren ein Maico-Treffen veranstaltet. Die Firma Maico war ein deutscher Motorrad-Hersteller seit 1934. Im Jahr 1983 musste Maico die Tore schließen. Aufgrund der Übermacht des japanischen Wettbewerbs erging es vielen deutschen Motorrad-Herstellern so. Auch in diesem Jahr können einige Motorräder der Marke in Oberndorf besichtigt werden“, heißt es in der Ankündigung.

