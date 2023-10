Wittgenstein: Schützentag, Metalkonzert und Herbstmarkt

Wittgenstein. Party, Kino oder Wandern? Das sind unsere Freizeittipps für den 13. bis 15. Oktober in Wittgenstein und Umgebung.

Hoch die Hände – Wochenende. Und damit ist es wieder an der Zeit für unsere Freizeittipps für den 13. bis 15. Oktober – Schützentag, Party und tolle Aussichten inklusive.

Mein Tipp für euch

Am Wochenende findet mit dem 72. Westfälischen Schützentag in Berghausen wohl das große Event vieler Schützen statt – unter anderem mit einem Festzug am Samstagmittag sowie den Landesjugendkönigs-, Landeskinderkönigs- und Landeskönigsschießen. Ein Highlight aber dürfte auch der Zapfenstreich sein, der bereits am Freitag um 22 Uhr in der Krimmelsdell stattfindet. Den kompletten Ablauf gibt es auf der Homepage des Westfälischen Schützenbundes sowie unter wp.de/wittgenstein.

Viel Spaß für wenig Geld

In Shoppinglaune dürften die Besucher des Herbstmarktes in der Stadthalle Stadtallendorf kommen. Der findet bereits zum 50. Mal statt und bietet an zwei Tagen – Samstag (ab 13 Uhr) und Sonntag (ab 10 Uhr) – ein vielfältiges Programm mit integriertem Gesundheitsaspekt und über 90 unterschiedliche Aussteller aus der Region. Auf der Bühne gibt es ein Unterhaltungsprogramm, auf den Freiflächen vor der Stadthalle präsentieren sich Autohäuser und Infomobile. Am Samstagabend wird es zudem ein Feuerwerk geben.

Für die Kleinen

Wie wäre es mal wieder mit einem Kinonachmittag für die ganze Familie im Bad Laaspher Residenzkino mit Popcorn und einem kühlen Getränk? Das Programm finden Interessierte auf der Homepage des Kinos.

Im Rampenlicht

Am Samstagabend kommen vor allem Metalfans auf ihre Kosten. Iron Madinem – eine Iron-Maiden-Tribute-Band aus Ungarn kommt nach Schmallenberg. „Ihr Repertoire umfasst über 70 Songs des erfolgreichen britischen Heavy Metal Bands. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den ersten sieben Alben, die noch heute zu dem besten Heavy-Metal-Alben zählen“, schreiben die Veranstalter. Das Konzert findet im Habbels in Schmallenberg statt. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich.

Sporthighlight der Woche

„Faszination Bogenschießen – Stressbewältigung für Körper und Geist“, heißt es am Samstag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. „In dem etwa dreistündigen Kurs werden die Teilnehmer die Grundkenntnisse des Bogenschießens erlernen und anschließend wissen, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht“, heißt es. Eine Anmeldung ist erforderlich. Infos hierzu unter https://www.schmallenberger-sauerland.de/erleben/veranstaltungen.

Mal was anderes

Am Sonntag können Interessierte beim Waldbaden mit der Naturparkführerin Marina Homrighausen von 10 bis 11.30 Uhr den Wald mit allen Sinnen erfahren. Treffpunkt ist am Parkplatz Schützenplatz in Bad Berleburg. Um wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk wird gebeten. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 02984/934664 oder marina.homrighausen@outlook.de.

