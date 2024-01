Der Biomüll kann zurzeit in der Tonne einfrieren.

Service Wittgenstein: So friert der Biomüll nicht in der Tonne fest

Wittgenstein Im Winter ein bekanntes Problem: Festgefrorener Abfall bleibt in der Tonne zurück. Hier sind Tipps, um das zu verhindern.

Schnee und Frost sind im Winter keine Ungewöhnlichkeit, aber die niedrigen Temperaturen sorgen schon mal dafür, dass der Abfall in den Mülltonnen festfriert. Viele Hausbesitzer in Wittgenstein werden die Situation kennen: Dann bleibt nach Leerung der Tonne ein Rest Abfall zurück. Vor allem bei der braunen Tonne für den Biomüll ein bekanntes Problem. Doch was kann man tun, um das Festfrieren des Abfalls zu verhindern? Die Redaktion hat beim Entsorgungsunternehmen Lobbe nachgefragt.

Biotonne nach Möglichkeit frostgeschützt unterbringen

„In der Regel frieren überwiegend Bioabfälle – aufgrund der Feuchtigkeit der Abfälle – im Winter in der Mülltonne fest“, sagt Jan Frigger, der für das Marketing der Firma Lobbe Entsorgung zuständig ist. Auf der Homepage des Entsorgungsbetriebes werden Tipps geteilt, die das Festfrieren am Tonnenboden verhindern, sodass der Müll komplett geleert werden kann.

Wer die Möglichkeit hat, sollte „die Biotonne möglichst frostfrei in einer Garage oder in einem Kellerraum unterbringen und erst am Abholtag hinausstellen“, heißt es von Lobbe. Wer das nicht kann, sollte vor der Abfuhr kontrollieren, ob etwas angefroren sei. „Dies kann z.B. mit einem Spaten gelockert werden“, rät der Entsorgungsbetrieb.

Zeitungspapier oder Strauchschnitt als unterste Schicht verwenden

Um das Anfrieren zu verhindern, hat Lobbe folgende Tipps: „Bitte keine nassen Küchen- oder Gartenabfälle in die Biotonne füllen. Kaffeefilter, -pads oder Teebeutel bitte erst im Ausguss der Spüle abtropfen lassen. Und Bioabfälle in mehrere Lagen Zeitungspapier einwickeln.“

Zeitungspapier könne außerdem vor dem Befüllen als unterste Schicht in die Tonne gelegt werden, damit die Bioabfälle nicht am Boden anfrieren, so Lobbe. Denselben Effekt bekomme man mit kleinerem Strauchschnitt – zum Beispiel kleine dünne Äste – der ebenfalls das Festfrieren verhindere.

