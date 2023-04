Wittgenstein: So gibt’s Geld für krisengeplagte Vereine

Wittgenstein. Das Land NRW hat den Stärkungspakt aufgelegt: In Wittgenstein profitieren davon eingetragene Vereine und Einrichtungen. Was sie dafür tun müssen.

Corona-Pandemie und der Putin’sche Angriffskrieg wirken immer noch vor Ort nach – die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise belasten nach wie vor das alltägliche Leben von vielen Menschen. Deshalb hat das Land NRW den sogenannten Stärkungspakt aufgelegt. Finanziert werden sollen dadurch unter anderem Sachkosten zur Aufrechterhaltung des Betriebs, Sachkosten zur Durchführung von Maßnahmen, kommunale Verfügungsfonds für individuelle Härtefälle, Honorarkosten für Fachkräfte sowie Ehrenamtler oder für Informationsmaterialien. Aus dem Topf in Höhe von insgesamt 148,5 Millionen Euro gehen 50.463 Euro an Bad Berleburg, 43.407 Euro an Bad Laasphe und 18.774 Euro an Erndtebrück.

Der Vorschlag zur Verwendung der Mittel aus dem Stärkungspakt wurde bereits in der Konferenz der Bürgermeister des Kreises Siegen-Wittgenstein am 6. März dieses Jahres diskutiert und unter den Wittgensteiner Nachbarkommunen nochmals detailliert abgestimmt. Dabei kamen die Beteiligten zu dem Schluss, das Geld gemeinnützigen sozialen Einrichtungen und eingetragenen Vereinen in Wittgenstein zugute kommen zu lassen. Die Höhe der Förderung für berechtigte Vereine und Einrichtungen beträgt bis zu 3000 Euro und richtet sich nach der Anzahl der Anträge.

Lesen Sie auch: Wittgenstein: Extremer Anstieg - 56 Prozent mehr Pflegebedürftige

Und wer ist berechtigt? Im Grunde kann jeder Verein und jede Einrichtung, die durch die gestiegenen Preise höhere Unkosten schultern muss, einen Antrag stellen. Die Einrichtung bzw. der Verein muss sicherstellen, dass die Mittel im Sinne der Richtlinie eingesetzt werden – sie müssen bis spätestens zum 31. Dezember vollständig ausgegeben sein. Es darf dabei auch keine sonstige Förderung oder Spende zur Finanzierung der genannten Förderbedarfe herangezogen werden.

Vielfältige Möglichkeiten

Die Verwendungsmöglichkeiten für die Mittel sind vielfältig. Die Bad Berleburger Verwaltung beschreibt diese folgendermaßen: „In diesem Sinne können sie für krisenbedingte Mehrausgaben bei laufenden Angeboten, für die Schaffung neuer Angebote und Einzelfallhilfen eingesetzt werden. Dazu zählen beispielsweise Ausgaben zur Aufrechterhaltung des Betriebs wie etwa bei Miet- und Mietnebenkosten, Strom- und Heizungskosten, Müllentsorgung; Sachausgaben, die für den Betrieb und bzw. oder die Durchführung einzelner Angebote und Maßnahmen benötigt werden, etwa den Einkauf von Lebensmitteln, Verbrauchsgütern, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Handschuhen, Masken, Besteck, Einmal- oder Mehrweggeschirr, Küchenutensilien und ähnlichem; Personalausgaben oder Honorarausgaben für ausgewiesene Fachkräfte sowie Ungelernte, Ehrenamtliche, studierende Minijobber etc., die auf Stundenbasis Unterstützungs-, Betreuungs- oder Aushilfsarbeiten zur Aufrechterhaltung und bzw. oder zum Ausbau des Betriebs oder zur Durchführung einzelner Maßnahmen leisten.“

Lesen Sie auch: 7,8 Prozent von Bad Berleburg für Windkraft vorgesehen

Für Bad Berleburger: Das Antragsformular steht auf der Homepage der Stadt unter https://bit.ly/3GICnXT bereit und muss bis spätestens 15. Juni bei der Stadt abgegeben werden.

Weitere Informationen zum Antrag gibt es bei der Fachbereichsleiterin Bürgerdienste der Stadt Bad Berleburg, Regina Linde, unter 02751 923-267 oder per E-Mail unter r.linde@bad-berleburg.de.

Für bestimmte Vereine und Einrichtungen wurden im Vorfeld Förderprogramme aufgelegt , die vor dem Stärkungspakt zur Anwendung kommen sollen, so etwa für Sportvereine. Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://bit.ly/3KxdKOZ. Ein weiteres Unterstützungsprogramm wurde auch für Kultureinrichtungen aufgelegt. Weitere Informationen dazu finden sich unter https://bit.ly/4170dF5.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein