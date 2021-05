Wittgenstein: So kalt war der April zuletzt vor 35 Jahren

Wittgenstein. Der Monat startete noch mit milden Frühlingstemperaturen, wartete dann aber mit ungewöhnlich viel Schnee auf.

Viele Frosttage und wieder mal zu trocken: „Aus den letzten 20 Jahren kennen wir viele Aprilmonate, die schon an den Hochsommer erinnerten. Der diesjährige war dagegen so kalt wie seit 35 Jahren nicht mehr. Dazu gab es noch einen ordentlichen Wintereinbruch mit Schnee bis in die Täler“, bilanziert Julian Pape, einer der Betreiber des Wittgensteiner Wettreportals, im Rückblick auf den Monat April.

„In Sachen Regen blieben die Messbecher aber wieder einmal leerer als üblich“, so Pape. Das ergaben die Messungen und Beobachtungen des Wetterportal Wittgenstein. Mit einer Mitteltemperatur von 1,9 Grad an der Vergleichsstation Kahlen Asten war der April um 1,6 Grad kälter als ein April in alten Zeiten (1961 bis 1990). Im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren lag die negative Abweichung bei stattlichen 3,5 Grad.

Start mit Restwärme

Dabei begann der zweite Frühlingsmonat nach dem extrem warmen Ende des März noch mit Restwärme. So war der Gründonnerstag, der 1. April überall in den Wittgensteiner Tälern mit einigem Abstand der wärmste Tag des Monats. Allein dies ist schon recht ungewöhnlich, denn in der Regel werden die höchsten Werte in einem April zum Ende erreicht. So kam Birkelbach auf 20,3 Grad, Dotzlar schaffte 20,7 Grad und die Feudingen sogar 22,5 Grad.

Schon ab dem 2. des Monats sackten die Werte dann aber deutlich ab und das Osterwochenende verlief zwar meist trocken allerdings bereits mit deutlichen Nachtfrösten. Im Laufe des Ostermontagvormittags überquerte dann eine Kaltfront das Wittgensteiner Land und es folgte eine der winterlichsten Aprilwochen

der letzten Jahrzehnte. Rund um den Rothaarkamm zwischen dem Albrechtsplatz und dem Rhein-Weser-Turm kamen teils mehr als 30 Zentimeter zusammen – eine solche Menge gab es in dieser Jahreszeit zuletzt im April des Jahres 1973. Letztlich wurden in der Spitze bis zu 13 Schneetage erreicht.

Nach einem regnerischen Wochenende rund um den 11. April setzten sich in der 2. Monatshälfte vermehrt Hochdruckgebiete durch. Diese standen aber meist in Verbindung mit einer straffen nördlichen Luftströmung und so kam es zwar kaum noch zu Niederschlägen, die Temperaturen zeigten aber nur einen sehr zaghaften Aufwärtstrend.

23 Frost-Tage

Mehr als 23 Mal Frost gab es in den Hochlagen zuletzt ebenfalls im winterlichen April des Jahres 1973. Die Wittgensteiner Täler standen dem nur wenig nach.

Benfe und Hesselbach kamen ebenfalls auf 23 Frosttage, Schwarzenau und Elsoff erreichten 21 solcher Tage. Die kälteste Temperatur des Monats wurde in vielen Talorten erst zum Monatsende erreicht, so zeigte

das Thermometer im obersten Benfetal am Morgen des 26. April tiefwinterliche -9,6 Grad, direkt über dem Erdboden wurden sogar -10,6 Grad gemessen. Während sich die 1. Monatshälfte hinsichtlich der Niederschlagsmengen noch anschickte durchaus brauchbare Werte zu erreichen, fielen ab Monatsmitte meist nur noch wenige Tropfen.

Die Sonne tat sich in den ersten beiden Monatsdritteln mehr als schwer. Bis zum 21. April erreichte sie meist zwischen 70 und 80 Stunden und damit etwa 20 Stunden weniger als zu diesem Zeitpunkt üblich gewesen wären. Vom 22. bis zum 28. April reihten sich sieben sonnige bis wolkenlose Tage aneinander, die allein mehr als 80 Stunden brachten und so endete der Monat mit rund 160 Stunden.

