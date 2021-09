Interview Wittgenstein: So verhält sich ein Hirsch in der Brunftzeit

Glashütte. Tasso Wolzenburg kennt sich mit Hirschen nicht nur beruflich aus – er ist auch Meister im Hirschrufen. Ein Interview über besondere Tiere.

Während die Tage allmählich kürzer werden und viele Tiere sich so langsam auf die kühleren Monate vorbereiten, herrscht beim Rotwild derzeit Paarungszeit. Die sonst so friedlichen Hirsche buhlen nun um die Gunst der Damen und kämpfen um den Titel des Platzhirsches. Jahr für Jahr lockt dies zahlreiche Menschen an, die in der Dämmerung den Lauten der Hirsche lauschen möchten. Tasso Wolzenburg ist Hirschrufer und kann diese Laute imitieren. Seit Jahren ist er fasziniert vom Rotwild und hat während seiner Zeit beim Forsthaus Hohenroth vieles über die Tiere gelernt. Im Interview spricht er über die Besonderheiten während der Brunftzeit, das Hirschrufen und unterschiedliche Laute.

Herr Wolzenburg, wie hat Ihre Begeisterung für das Rotwild begonnen?

Tasso Wolzenburg: Das hat eigentlich mit meinem Großvater angefangen. Er hat mich als kleinen Jungen an die Hand genommen und vieles über die Natur beigebracht. Der Höhepunkt im Herbst war dann eben die Hirschbrunft und für einen kleinen Jungen, der sonst um 22 Uhr ins Bett musste, war es ein Highlight, wenn der Großvater und Vater dann mit einem gegen 23 Uhr zur Hirschbrunft rausgefahren sind. Wenn man dann die Tür aufmacht und den Hirsch röhren hört – als Kind war es sicherlich erst einmal etwas gruselig, aber auch sehr spannend. Seitdem hat mich das nie wieder losgelassen. Je älter ich dann geworden bin, desto mehr habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und später dann den Hirschrufer angeschafft – ein Instrument zum Imitieren der Laute.

Wie wurden Sie darauf aufmerksam und wie waren die ersten Versuche?

Als ich 16 Jahre alt war, habe ich einen Jäger danach gefragt. Er sagte mir, dass es da ein Instrument gibt, mit dem man das Röhren eines Hirsche imitieren kann. Ganz früher bediente man sich hierbei noch natürlicher Instrumente. Die ersten Versuche aber waren eher enttäuschend. Ich musste feststellen, dass der Ton gar nicht in dem Instrument entsteht, sondern im Rachen erzeugt werden muss. Das Instrument dient eher als eine Art Mikrofon. Ich habe viel Zeit in die Übungsstunden investiert.

Und das mit Erfolg. Sie haben bereits viele Wettkämpfe gewonnen. Was steht als nächstes an?

Vom 1. bis 4. Oktober fliege ich nach Ungarn, um dort an der Europameisterschaft im Hirschrufen teilzunehmen. Darauf freue ich mich schon sehr.

Gibt es einen Unterschied zwischen jungen und alten Hirschen?

Junge Hirsche schreien immer mit Sehnsucht. Sie ziehen ihre Rufe mit einer hohen Stimme lang hinaus, während ältere Hirsche einen tiefen Schrei ausstoßen, der eher gruselig klingt. Sie klingen beim Röhren eher zornig. Wenn er gereizt ist, weiß jeder: Hier nicht. Hier ist mein Revier.

Der Deutsche Meister im Hirscherufen – Tasso Wolzenburg – ahmt nicht einfach nur Laute, er imitiert das Sozialverhalten der Tiere. Foto: WP

Wie haben Sie sich das ganze Wissen über die Hirschbrunft angeeignet?

Ich habe zehn bis elf Jahre lang das Gehege in Hohenroth betreut und dort eine innige Beziehung zu dem älteren Hirsch Manni aufgebaut. Während dieser Zeit habe ich sehr viel über das Leben der Hirsche und ihren Charakter gelernt.

Heißt Manni und Sie waren gute Freunde?

Wir waren sehr gute Freunde.

Wann hört man denn eigentlich die Hirsche am besten röhren?

Man spricht immer von einer Vor-, Haupt- und Nachbrunft. Während der Hauptbrunft hört man die Hirsche dann – wie der Name bereits andeutet – am häufigsten. Während dieser Zeit ist richtig was los. Hier bei uns ist das in diesem Jahr in etwa vom 20. bis 28. September. In diesem Jahr ist alles etwas später. Die weiblichen Tiere geben hierbei den Ton an. Werden die Kälber im Frühjahr früher gesetzt, fängt die Brunft meistens auch früher an. Es hängt aber auch von Witterungsverhältnissen und den körperlichen Verhältnissen ab. Eine ältere Hirschkuh hat ihren Eisprung zum Beispiel später als eine jüngere.

Heißt ältere Hirschkühe sind benachteiligt?

Das Problem ist, wenn ein Kalb erst später gesetzt wird, ist ein Großteil der Vegetation bereits vorbei. Wer früher gesetzt wird, steht auch höher in der Rangordnung.

Wie bekommen die Hirsche denn mit, wann die Hirschkuh ihren Eisprung haben?

Über den Urin sendet das weibliche Tier Botschaften, sogenannte Pheromone. Genau diese werden dann von den Hirschen mit tiefer Nase gesucht. Da geht es nicht um Gräser. Während der Brunftzeit haben Hirsche keinen Appetit. Während dieser Zeit verlieren sie bis zu einem Viertel ihres Körpergewichts.

Und wie findet am Ende eine Brautwerbung statt?

Der Platzhirsch hat drei Strategien. Die erste Strategie ist das Rufen. So gibt er anderen ein Signal: Hier bin ich. Das ist mein Revier. Die zweite Strategie ist das Imponieren. Manch ein Hirsch reibt sich Sträucher ins Geweih, andere Schilf oder Gras. Das Imponiergehabe dient einmal, um den anderen Hirschen zu zeigen, wie stark er sich fühlt! Aber auch gleichzeitig, um seinen Damen zu gefallen und zu zeigen, was er doch für ein toller „ Hecht „ ist! Die Dritte ist der Geruch. Dies ist das Wichtigste für einen Platzhirsch. Dabei spritzen sie ihren Urin unter den Bauch, reiben sich im Urin und zum Schluss kommt noch das Geweih hinein. Dies dient in dieser Zeit als Antenne, die den Damen ein Signal sendet.

Und wie ist es mit den Kämpfen? Finden die nur zur Brunftzeit statt?

Genau. Während dieser Zeit besitzen die Hirsche so viel Testosteron, dass sie auch keinen Schmerz empfinden. Im Frühjahr dann, wenn sie ihr Geweih verlieren, liegt ihr Testosteronspiegel am Boden. Dann steigt es wieder an. Wenn der Testosteronspiegel überläuft, ist Brunft. Dann lösen sich die männlichen Hirschrudel auf und ziehen los auf der Suche nach Damen, um so ihre Gene weiterzugeben. Sonstige Kämpfe dienen nur der Rangordnung. Die finden auf den Hinterbeinen statt. Durch den Kampf mit den Vorderläufen wird dann der Rang entschieden.

Was sollte man als Mensch beachten, um die Tiere während dieser Zeit nicht zu stören?

Gerade während der Brunftzeit sollte man Orte, wo man weiß, dass sich dort Wild häufig aufhält, spät abends meiden und vielleicht im September andere Wege nutzen. Natürlich darf jeder den Wald nutzen, doch sollte man den Hirschen die Chance geben, diese für sie wichtige Zeit zu nutzen.

Sind Hirsche in der Brunftzeit gefährlich für den Menschen?

Nein, die Hirsche sind nicht gefährlich. Aber das sollte natürlich auch keine Einladung sein. Bei den Tieren im Gehege ist dies etwas anderes – sie haben ihren Fluchtwillen gebrochen. Hier ist während der Paarungszeit Vorsicht geboten. Aber für gewöhnlich geht man ja nicht ins Gehege.

Was bedeutet der Hirsch als Tier für Sie persönlich?

Vor mich persönlich steht der Hirsch ganz weit oben. Es ist ein edles Tier. Es steht für Stärke und gleichzeitig nutzen wir es symbolisch als Werbung, als Namen für Hotels, Bars und Co. Es hat mehr verdient, als nur geschossen zu werden. Natürlich brauchen wir eine gewisse Stückzahl, aber es sollte gerecht gejagt werden – und nicht nur, um den Kopf an der Wand zu haben oder den Köper in der Truhe. Hier bei uns hat der Hirsch einen hohen Stellenwert.

Wie kamen Sie dazu, Führungen anzubieten?

Wenn man so viel Zeit mit den Tieren verbringt und viel unterwegs ist, in verschiedenen Ländern, dann hat man sich auch einiges an Wissen angeeignet. Dieses möchte ich gerne weitergeben – egal ob es die Oma ist, ein Kind oder aber ein Jäger. Wir alle können noch so viel von den Tieren lernen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein