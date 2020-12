Musik Wittgenstein: So wird Wisent Willi in Deutschland berühmt

Erndtebrück/Berlin. Der Wittgensteiner Friedrich Kallendorf hat nicht nur ein neues Lied, sondern auch ein eigenes Klamotten-Label: Das heißt Dorfboss.

Willi ist flauschig, braun und hat zwei kleine weiße Hörner. Und Willi ist nun ein Videostar auf YouTube und Instagram. Wisent Willi aus Wittgenstein – so lautet das neue Lied, das Friedrich Kallendorf vor kurzem auf seinem Kanal gepostet hat. Vor über 20 Jahren zog es den Wittgensteiner nach Berlin. Doch wie lautet ein berühmtes Sprichwort: Man kann den Mann aus seiner Region holen, aber nicht die Region aus dem Mann. Und der 42-Jährige trägt seine Wittgensteiner Heimat nicht nur im Herzen sondern widmet ihr stetig neue Songs und seit Kurzem auch einige Goodies im Online-Shop auf instamerch.de/shop/dorfboss-fashion, den der 42-Jährige selbst betreibt.

Dorfboss-Fashion

Einen Shop gab es bereits vorher, jedoch auf der amerikanischen Plattform Teespring. „Dort sind aber die Lieferzeiten sehr lang. Ich wurde von einigen gefragt, ob es nicht möglich wäre, schneller die Klamotten zu bekommen. Auf Instamerch geht das nun schneller“, so Kallendorf. Da in den vergangen Monaten seine Live-Konzerte coronabedingt abgesagt werden mussten, nutze der Musiker die Zeit daheim im Wittgensteiner Land, um den Shop weiter auszubauen. Dorfboss – so heißt das Label des Wahlberliners. „Ich fand, das klang einfach cool.“ Und so gibt es im Shop nicht nur Shirts und Pullover, sondern auch andere Artikel wie beispielsweise Tassen mit einem Hirschlogo und dem Wittgenstein-Slogan – entworfen von seinem Tätowierer und Freund aus Battenfeld. „Ich wollte ein Motivshirt machen und dann hatte er die Idee. Auch ein Traktorshirt ist in Planung.“

Wisent Willi

Und das kleine Wisent? Das findet seinen Weg in sein neues Lied. „Es gibt viele Lieder über Berlin oder New York – ich wollte Lieder über meine Heimat schreiben und dieses Mal wollte ich über das Wisent schreiben.“

Doch warum Willi? „Es ging ums W“, verrät Kallendorf. Das Wisent-Plüschtier hatte er aber schon vorher. „Alle wollen Willi, vielleicht stricke ich demnächst mal eins“, sagt er und lacht. Die passende Anleitung hat er ja bereits zugeschickt bekommen.

Aber nicht nur die Lieder entstehen aus eigener Hand – auch das Video wird von ihm selbst gedreht und geschnitten. „Ich genieße es, das selbst in der Hand zu haben.“ Auch wenn er ursprünglich Comedy gemacht hat, so ist es die Musik, die ihn glücklich macht. Ihn und seine Hörer. Auch wenn viele Menschen ihn manchmal belächeln, so gibt es auch viele Menschen, die gerade seine humorvollen Texte in dieser Zeit feiern. „Kürzlich meinte jemand zu mir: Zum Glück bist du lustig. Wenn es jemanden wie dich gibt, gibt es noch Hoffnung. Er hatte seinen Job verloren und sich dann auf YouTube mein Song „Mettigel“ angeschaut. Das hat ihn wieder zum lachen gebracht. Und das ist auch mein Job – die Menschen ein wenig aufzubauen.“