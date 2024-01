Wittgenstein: Söhne Mannheims, Kino und Laternenwanderung

Söhne Mannheims Piano: Das Konzert findet am Samstag im Campus Buschhütten statt.

Wittgenstein Musik, Spiele und Sport: Hier kommen unsere Freizeittipps für das kommende Wochenende, 19. bis 21. Januar, in und um Wittgenstein.

Das Wochenende naht und wir haben einige Tipps für Sie, was Sie in Ihrer Freizeit vom 19. bis 21. Januar in und um Wittgenstein herum machen können.

Mein Tipp für Sie

Als absoluter Kinofan ist mein Tipp ein gemütlicher Kinoabend. Dort kann man es sich mit Popcorn und einem Getränk in den Sesseln gemütlich machen und einen der aktuellen Filme schauen. Die Programme finden Sie online auf den Homepages der regionalen Kinos in Bad Laasphe und Bad Berleburg.

Für die ganze Familie

In Erndtebrück findet am Samstagnachmittag wieder ein Gesellschaftsspiele-Nachmittag von evangelischen Kirchengemeinde und dem CVJM Erndtebrück statt. „Eingeladen sind alle, die gerne Gesellschaftsspiele spielen - egal welchen Alters.“ Beginn ist um 15 Uhr im Gemeindehaus neben der evangelischen Kirche Erndtebrück.

Im Rampenlicht

Am Samstagabend kommen die Söhne Mannheims nach Kreuztal. Seit über 25 Jahren sind sie eine der erfolgreichsten deutschen Bands. „Die Söhne bleiben sich treu, in dem sie sich verändern“, schreiben die Veranstalter. Mit neuen Hits und neuen Projekten wie Söhne Mannheims Piano kommen sie um 20 Uhr in den Campus Buschhütten. Infos zu den Karten gibt es unter 02732/51324.

Sporthighlight der Woche

Wie wäre es mit einem winterlichen Ausflug in die Wittgensteiner Landschaft - zum Beispiel mit einem Besuch beim Ski-Klub Wunderthausen oder zum Hesselbacher Gletscher? Dort können Sie sich auspowern und Spaß haben.

Mal was anderes

Am Freitag startet um 19 Uhr in Winterberg eine Laternenwanderung mit anschließendem Rodelspaß. Ausgerüstet mit Laternen wandern Sie mit einem Guide durch die nächtlich-winterliche Landschaft. Am Ziel angekommen, erwartet Sie die Naturrodelbahn des Skigebietes Postwiese im Flutlicht. Eine Anmeldung bis zum Vortag um 16.30 Uhr ist notwendig bei der Tourist Information Winterberg 02981 92500 oder Tourist Information Hallenberg, 02984 8203.

