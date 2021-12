Wittgenstein: Start der Impfungen für Kinder ab fünf Jahren

Bad Berleburg/Siegen. Ab Freitag dürfen auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Langer Impftag vor dem 4. Advent.

Ab Freitag, 17. Dezember, haben in Nordrhein-Westfalen auch Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren die Möglichkeit, eine Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Damit die Impfungen möglichst kindgerecht verlaufen und um dem besonderen medizinischen Beratungsbedarf der Eltern zu entsprechen, wird der Schwerpunkt der Kinderimpfungen in den Praxen der Kinder- und Jugendmediziner liegen und um das Angebot der Hausärzte ergänzt. Zusätzlich schaffen auch die Kreise und kreisfreien Städte spezielle Angebote für die Impfung der Fünf- bis Elfjährigen.

Die Öffnungszeiten

In Siegen-Wittgenstein können Fünf- bis Elfjährige eine Coronaschutzimpfung zu den üblichen Öffnungszeiten in den Impfstellen des Kreises in Siegen und Bad Berleburg erhalten, und zwar dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr.

Am Samstag, 18. Dezember, ist zudem ein „langer Impftag vor dem 4. Advent“ in der Impfstelle in Siegen, Ziegelwerkstraße 30, geplant. Hier können Personen aus allen Altersgruppen (ab 5 Jahren) Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen erhalten. Für Booster-Impfungen gilt grundsätzlich, dass die Zweitimpfung fünf Monate zurückliegen sollte, zwingend aber mindestens vier Monate.

Am Montag, 20. Dezember, bietet der Kreis Siegen-Wittgenstein zwei Impfnachmittage speziell für Kinder zwischen fünf und elf Jahren an. Die Impfstellen in Siegen und Bad Berleburg öffnen an diesen Tagen zusätzlich – und zwar zu den üblichen Zeiten zwischen 14 und 18 Uhr. Auch wenn diese Sonderöffnungszeiten primär für Kinderimpfungen vorgesehen sind, können Eltern, die ihre Kinder begleiten, oder auch ältere Geschwisterkinder am 20. Dezember ebenfalls eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

Kinder erhalten Biontech

Über die Feiertage und zwischen den Jahren bleiben die Impfstellen des Kreises geschlossen. Stattdessen wird es am 28. und 29. Dezember zwei Impfaktionen in Kooperation mit Ikea in Siegen geben. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten können die Kapazitäten so ausgelegt werden, dass an den beiden Tagen mehr Impfungen möglich sein werden, als in einer Woche in den beiden Impfstellen des Kreises. Einzelheiten zu dieser Sonder-Impfaktion werden noch bekannt gegeben.

Grundsätzlich werden bei allen Impfaktionen die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna verimpft.

Allerdings hat die Bundesregierung mitgeteilt, dass die Nachfrage nach Biontech größer ist als die derzeit verfügbaren Mengen. Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren werden ausschließlich mit dem Vakzin von Biontech durchgeführt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein