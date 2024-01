Wittgenstein steht auf: Bunte Demo für mehr Toleranz

Wittgenstein/Bad Berleburg Am Samstag, 3. Februar, findet auf dem Marktplatz in Bad Berleburg eine zentrale Kundgebung für Demokratie und gegen Ausgrenzung statt.

Nach den großen Kundgebungen über all in Deutschland und auch in der Nachbarschaft soll jetzt auch Wittgenstein auf dem Bad Berleburger Marktplatz Flagge zeigen. Mit mehreren Hundert Menschen am kommenden Samstag, 3. Februar, ab 16.30 Uhr rechnen die Organisatoren und vielleicht wird die Zahl ja sogar vierstellig. Rouven Soyka bringt seine Einschätzung auf den Punkt: „Gesamtdeutschland ist im Aufruhr“, sagt der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Bad Berleburg, der die Demonstration angemeldet hat. Aber Soyka schiebt gleich hinterher: „Anmelder ist die SPD, aber das soll keine parteipolitische Veranstaltung werden. Da wird kein SPD-Logo hochgehalten und wir wollen auch keine Werbung machen. Wir mussten aber den Ortsverein nehmen, damit nicht einzelne Personen, die Veranstaltung anmelden müssen“, erläutert Soyka. Die Sorge, dass diese Personen in den Fokus von Rechtsradikalen kommen können, schwingt mit.

Tausende demonstrieren auf dem Bismarckplatz in Weidenau gegen Rechtsextremismus und die AfD bei der Demo "Nie wieder ist jetzt" von AStA und DGB-Jugend Foto: Hendrik Schulz / Siegen

Wie breit das Spektrum der Menschen in Wittgenstein ist, die für Menschlichkeit, Toleranz und Demokratie auf die Straße gehen und gleichzeitig klar gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung Position beziehen, muss sich erst noch zeigen. Erste klare Signale kommen aber aus dem Kreis der politischen Abgeordneten: Als erste habe sich die CDU-Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach gemeldet, die gerne auf der Bühne ein paar Worte sagen will. Ebenfalls auf die Bühne gehen auch die heimischen Bundestagsabgeordneten Luiza Licina-Bode (SPD) und Laura Kraft (Grüne). Angeschrieben haben die Organisatoren viele Parteien, die Gewerkschaften und die Wittgensteiner Bürgermeister. Die Grünen aus Wittgenstein unterstützen die Kundgebung und rühren bei Whatsapp bereits ebenfalls die Werbetrommel für den kommenden Samstag. Mit dabei sind auch Vertreter von Die Partei aus Bad Laasphe um Alexander Rothenpieler, der auch das Bündnis Seebrücke in Wittgenstein unterstützt. Auf der Bühne wird mit dem früheren Kommunalpolitiker Otto Marburger auch jemand stehen, der als 1940 geborener Wittgensteiner, das Kriegsende noch erlebt hat, aber vor allem etwas zur längsten Friedensperiode in Deutschland berichten kann, wie Bernd Weide erläutert. Welche Bedeutung Fremdenhass hat, macht Weide an einer Zahl deutlich: „10 Prozent der Menschen in Bad Berleburg hat einen Migrationshintergrund“, sagt er und betont: „Wir sollten die Möglichkeit nutzen, Flagge zu zeigen.“

Hallenberg: 500 Teilnehmer bei Demo gegen Rechtsextremismus Hallenberg: 500 Teilnehmer bei Demo gegen Rechtsextremismus Hunderte waren auf den bunt illuminierten Hallenberger Marktplatz gekommen, um solidarisch mit kreativen Schildern, Plakaten, Bannern und Transparenten gegen Rechts und für Demokratie und eine bunte Gesellschaft zu protestieren. Foto: Kerstin Neuman-Schnurbus / WP

Je mehr Leute kommen, um so besser, sagen Rouven Soyka, Bernd Weide, Sandra Peiser und Iris Gerstmann und Thorsten Fischer, der früher für die Linken im Stadtrat saß und inzwischen parteilos ist. Fischer hat die Pläne mit seinem Fachwissen zur Organisation von Veranstaltungen unterstützt. Er wird als Versammlungsleiter auch weiter in direktem Draht mit der Kreispolizeibehörde stehen. Wichtig ist auch, dass es eine stehende Demonstration, eine Kundgebung ist. Das bedeute auch weniger Aufwand für die Polizei. Sorge vor Störungen hat Fischer nicht: „Wir gehen von einer friedlichen Veranstaltung und zurzeit nicht von Störungen aus.“

Sandra Peiser wünscht sich, dass die Menschen bunt und deutlich demonstrieren: „Es ist noch genug Zeit. Jeder kann Plakaten ein Zeichen setzen.“ Die SPD-Kommunalpolitikerin nennt auch ihren Grund, gegen einen Rechtsruck in Deutschland zu demonstrieren: „Ich möchte mich von meinen Enkeln nicht fragen lassen, warum ich damals nichts gemacht habe?“

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass sich nach wie vor Menschen melden können, die entweder auf der Bühne etwas sagen, oder auch einen musikalischen Beitrag als Chor oder Band leisten wollen. Anfragen nimmt Rouven Soyka unter rovensoyka@web.de entgegen.

