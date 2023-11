Wittgenstein: Straßen.NRW plant mehrere Baumaßnahmen in 2024

Wittgenstein Brückenersatzneubau und Straßensanierungen: Auf Wittgensteins Straßen wird im kommenden Jahr vielerorts gebaut. Eine erste Übersicht.

Egal ob auf der B480 zwischen Raumland und Berleburg oder aber auf der L553 in Schwarzenau: Baustellen wird es auch im kommenden Jahr wieder einige im Wittgensteiner Raum geben. Welche konkret für 2024 geplant sind, hat Julia Pant, Pressesprecherin beim Landesbetrieb Straßen.NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen, auf Nachfrage der Redaktion erläutert. Doch könne zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genauer auf die Einzelheiten eingegangen werden, da „vor allem die Zeitplanung oder zum Teil auch die Verkehrsführungen noch abgestimmt werden müssen“, so Pant. Sobald die Maßnahmen absehbar losgehen, werde Straßen.NRW rechtzeitig informieren.

Eine der besagten Baumaßnahmen betrifft die B480 zwischen Bad Berleburg und Raumland. Hier wird ein abschnittsweiser Um- und Ausbau vorgenommen. Zur Erinnerung: Die Maßnahme mit einer Streckenlänge von insgesamt 1,72 Kilometern ist in zwei Projektabschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt mit 560 Metern Länge erstreckt sich von der Einmündung Limburgstraße in Bad Berleburg bis auf Höhe des Klärwerks. Der zweite Abschnitt mit einer Länge von 1,16 Kilometern schließt dort an und erstreckt sich bis zur Einmündung der Wittgensteiner Straße (L553), Raumländer Brücke. Bereits am 18. Juni 2021 fand zu dem geplanten Bauvorhaben eine digitale Infoveranstaltung der Straßen.NRW Regionalniederlassung Südwestfalen, der Stadt Bad Berleburg und der Deutschen Bahn Netz AG statt. Eine Zusammenfassung ist online einsehbar – unter www.strassen.nrw.de/de/b480-ausbau-zwischen-raumland-und-bad-berleburg-projektueberblick.html.

Mehr zum Thema

Derzeit sei die Maßnahme abschnittsweise in Ausschreibungsvorbereitung und in Planung. Der Baubeginn im Abschnitt B1 „Limburger Straße bis zum künftigen Kreisverkehr“ ist ab 2024 geplant. Die Bauzeit beträgt circa ein Jahr.

Arbeiten auf der L533

Ebenfalls geplant ist laut Straßen.NRW der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Schwarzenau - der L553 - und zwar in sieben Bauabschnitten. Die Maßnahme befinde sich derzeit in Planung/Ausschreibungsvorbereitung. Geplant ist, mit den Arbeiten in 2024 zu starten. Als reine Bauzeit (ohne Winterpause) werden eineinhalb Jahre geplant.

Ebenfalls auf der L553 befindet sich auch an anderer Stelle eine Baustelle, die zwar bereits gestartet wurde, sich aber ins kommende Jahr ziehen könnte. Die Rede ist von den Arbeiten im Zuge des Böschungsrutsches in Röspe. „Die Arbeiten laufen aktuell. Es waren jedoch zusätzliche Bodenarbeiten notwendig“, so Pant. Der Fortschritt der Arbeiten sei „witterungsabhängig“.

Brücken-Ersatzneubauten

Auf der L877 bei Alertshausen beabsichtigt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen in 2024 den Ersatzneubau der Brücke bei „Hof Geisenberg“ im Zuge der L877. Hierzu muss „in der voraussichtlichen Bauzeit von etwa acht Monaten der betroffene Straßenabschnitt voll gesperrt werden“, heißt es. „Im Schatten der Vollsperrung wird das Durchlassbauwerk des Garsbaches sowie die Strecke auf einer Länge von 300 Metern mit erneuert“, so Pant. Eine offizielle Umleitungsstrecke werde dann großräumig über Schwarzenau – Bad Berleburg – Diedenshauen eingerichtet. Zudem steht in 2025 „der Ersatzneubau der Brücke bei „Hof Schalsbach“ an“.

Einen weiteren Ersatzneubau einer Brücke (hier über die Eder) ist auf der K42 bei Aue geplant. Die Baumaßnahme befindet sich laut Straßen.NRW in Planung. Der Bau selbst soll dann zwischen 2024 und 2026 stattfinden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein