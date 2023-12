Wittgenstein: Sturmtief Zoltan verwüstet Luftwaffenkaserne

Wittgenstein Starke Böen haben Dächer von Kasernengebäuden in Erndtebrück abgedeckt. In Bad Berleburg sind Wege und eine Straße gesperrt.

Orkan Zoltan hat auch in Wittgenstein gewütet. Für die Freiwilligen Feuerwehren bedeutet dies seit Donnerstagnachmittag zahlreiche Einsätze wegen Bäumen auf Straßen und Gleisen.

Die Bundeswehr hat uns als Unterstützung angefordert. Es geht zunächst einmal um Gefahrenabwehr. Karl-Friedrich Müller - Gemeindebrandinspektor

Am stärksten erwischte es am Freitagvormittag aber die Hachenberg-Kaserne in Erndtebrück. Dort hat Zoltan ganze Dächer von Gebäuden abgedeckt. Neben eigenen Kräften der Bundeswehr ist die Freiwillige Feuerwehr Erndtebrück und ein Dachdeckerbetrieb vor Ort. „Die Bundeswehr hat uns als Unterstützung angefordert. Es geht zunächst einmal um Gefahrenabwehr“, erläutert Gemeindebrandinspektor Karl-Friedrich Müller auf Anfrage. Konkret heißt das: „Wir unterstützen den Dachdecker beim Abdecken der Dächer, damit niemand von herumfliegenden Teilen verletzt wird“, so Müller. Auch die Pressestelle der Hachenberg-Kaserne bestätigte, dass es zu Sturmschäden gekommen ist. Laut Feuerwehr sind zwei Einheiten vor Ort: Das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter aus Erndtebrück sowie das Katastrophenschutz-Löschfahrzeug aus Birkelbach.

Seit gestern Abend waren die Erndtebrücker Feuerwehreinheiten laut Karl-Friedrich Müller zu insgesamt fünf Einsätzen ausgerückt, um umgestürzte Bäume zu beseitigen. Einer blockierte auch die Strecke der Rothaarbahn bei Schameder.

Ein umgestürzter Baum blockiert die Strecke der Rothaarbahn bei Schameder. Foto: Matthias Böhl / WP

In Bad Berleburg musste die Feuerwehr ebenfalls einige Bäume beseitigen. Hinzu kam ein defektes Dachfenster in einem Industriebetrieb in Aue. Mit dem Sturm nicht zu tun hatten ein Kaminbrand in Raumland und ein schwerer Verkehrsunfall am Laibach. Inzwischen reagieren auch die Stadtverwaltung und BLB-Tourismus: Sie sperren drei Rad- bzw. Wanderwege und auch eine Straße.

Drei Wege bleiben vorerst gesperrt

Die anhaltenden und weiter zu erwartenden Regenfälle haben Auswirkungen auf die Nutzung von Fuß- und Radwegen im Stadtgebiet von Bad Berleburg. Vorerst bis ins neue Jahr ist der Ederradweg zwischen Hof Kilbe in Berghausen und der Firma „SAB“ in Aue aus Sicherheitsgründen vorerst gesperrt. Gleiches gilt für den Reisegarten in Raumland am Abzweig Richtung Kläranlage (unterer Weg). Außerdem ist die Hommertshäuser Straße in Arfeld zwischen Hof Henk und der Hauptstraße aufgrund der Auswirkungen gesperrt. Sobald möglich, werden die Wege wieder freigegeben.



