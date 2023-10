Wittgenstein: Theater, Comedy und Sternenwanderung

Bereits 2022 überzeugte die Heinerländer Amateurbühne in Dotzlar das Publikum (Archivbild von der Aufführung in 2022)

Wittgenstein. Am Wochenende wird in und um Wittgenstein einiges geboten. Das sind die Freizeittipps für den 20. bis 22. Oktober.

Das Wochenende naht und damit ist es wieder an der Zeit für unsere wöchentlichen Freizeittipps. Auch in dieser Woche (20. bis 22. Oktober) ist wieder einiges in und um Wittgenstein dabei.

Mein Tipp für euch

Die Heinerländer Amateurbühne lädt wieder in die Kulturhalle nach Dotzlar ein. Wer das neue Theaterstück auf Mundart sehen möchte, kann dies am Freitag und Samstag, um 20 Uhr oder am Sonntag um 17 Uhr tun. Diejenigen die sich unsicher sind, ob sie Mundart verstehen, können sich Ausschnitte der vergangenen Aufführungen unter www.heinerlaender.de anschauen. Dieses Mal geht es um Bertram Belcher, stressgeplagter Bürgermeister der ländlichen Gemeinde Dutzebach, der vom Pech verfolgt ist. Zuerst vergisst er seinen Hochzeitstag und muss sich die Vorwürfe seiner Frau anhören, dann kreuzt – wie jeden Tag – das überkandidelte Päarchen aus dem Dorf auf, um sich über den krähenden Hahn, die Blaskapelle und die läutenden Kirchturmglocken zu beschweren.

Halloween-Special

Bis Halloween dauert es zwar noch – im Fort Fun aber wird es schon am Samstag gruselig, wenn es heißt: Fort Fun: Fort Fear – Horrorland schockiert mit neuer Halloween-Story „Träum was Böses“. Die schaurige Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schlafprobleme jeglicher Art zu „behandeln“. Ist es nur ein Traum oder Realität? Von 16 bis circa 22 Uhr bietet der Freizeitpark im Sauerland seinen Besuchern die Möglichkeit, genau dieses herauszufinden – oder auch nicht.

Für die Kleinen

Wie wäre es am Wochenende mit einem Besuch der Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg. Weitere Infos und Tickets gibt es im Internet unter www.freizeitwelt-sauerland.de.

Im Rampenlicht

Am Freitag bringt Maddin Schneider mit seinem Programm „Schöne Sonndaach“ ab 20 Uhr seine Zuschauer zum Lachen. In seinem neuen Standup-Programm gibt der hessische Comedian Einblicke, warum der Sonntag für ihn eine besondere Bedeutung hat und wie man täglich ein sonntägliches Wohlgefühl erreichen kann.

Sporthighlight der Woche

Am Samstag, 17 Uhr, startet die nächste Mountainbike-Runde durch das Wittgensteiner Land (bei trockenem Wetter). Voraussetzung ist ein Mountainbike, da die Touren hauptsächlich über Waldwege führen. Wer kein E-Bike hat, kann auch mitfahren, muss allerdings konditionell gut aufgestellt sein, um den Anschluss an die Gruppe halten zu können. Gerne können im Voraus bei der TKS Bad Laasphe E-Bikes geliehen werden. Der Treffpunkt ist die „Kleine Kirche“ an der Ecke Königsberger Straße/Lahn-Eder-Straße in Puderbach.

Wer lieber laufen oder walken möchte, ist beim 20. FALKE Rothaarsteig-Marathon richtig. Der startet am Samstagmorgen in Fleckenberg.

Mal was anderes

Wie wäre es mit einer Sternenwanderung am Samstagabend? Los geht es um 19 Uhr am Heimathaus in Richstein.

