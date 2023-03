Wittgenstein: Tolle Preise beim neuen Gewinnspiel sichern

Wittgenstein. Die Westfalenpost startet gemeinsam mit der Sparkasse Wittgenstein das Frühlingsrätsel. So funktioniert’s.

Ostern steht vor der Tür und damit traditionell auch das Frühlingsrätsel, das die Heimatzeitung gemeinsam mit der Sparkasse Wittgenstein veranstaltet. In diesem Jahr gibt es dabei wieder eine Mischung aus Neuem und Bewährtem.

Die Preise

Fangen wir mit dem Bewährten an: Die Sparkasse Wittgenstein sponsert fünfmal 50 Euro und die Westfalenpost fünf Genusspakete mit regionalen Spezialitäten aus Südwestfalen und für jeden Gewinner gibt es außerdem ein Jubiläumsspiel der Westfalenpost. Die Preise werden unter den Einsendern der richtigen Lösung verlost.

Wie immer können Sie ganz einfach beim Frühlingsrätsel mitmachen. In diesem Jahr schicken wir unsere Leserinnen und Leser wieder ganz traditionell auf die Suche nach Ostereiern. Allerdings verstecken wir die Ostereier nicht auf Fotos aus Wittgenstein, sondern ganz einfach in der Zeitung. Sie können in einem Text oder neben einem Bild auftauchen.

So funktioniert’s

Das Wichtigste: Auf jedem Ei befindet sich ein Buchstabe und eine Zahl. Die Zahl gibt an, an welcher Stelle des Lösungsspruches die Teilnehmenden den Buchstaben platzieren müssen, um am Ende auch die richtige Lösung zu haben. Insgesamt werden wir in den Zeitungsausgaben und im E-Paper in der Zeit vom Samstag, 1. April, bis Samstag, 15. April, 16 dieser Ostereier im Wittgensteiner Lokalteil platzieren. Aber Vorsicht! Das bedeutet auch, dass in einigen Ausgaben mehr als nur ein Osterei versteckt ist. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 19. April.

Eine wichtige Neuerung

Es gibt aber auch eine Neuerung! Die Lösungen können die Teilnehmenden nicht mehr wie bisher per Postkarte oder Email an die Redaktion schicken. Auch da geht die Heimatzeitung mit der Zeit. Die Lösung wird auf einer Internetseite unterwww.wp.de/Wittgensteiner-Eiersuche eingetragen.

Der Vorstand der Sparkasse Wittgenstein und die Redaktion der Westfalenpost und Westfälischen Rundschau wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

