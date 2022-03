Wittgenstein: Trotz Würgegriff durch Corona zusammenfinden

Die alte biblische Botschaft in einem Anspiel für die Gegenwart der Jugendlichen anschaulich machen – darum ging es den Banfetaler Mitarbeitenden auch in diesem Jahr wieder.

Bad Laasphe/Banfe/Erndtebrück/Feudingen. Rund 650 Gäste nehmen an Jugendbibelwoche teil. Die einzelnen Abende zum Thema „Freundschaft“ wurden von Teams ganz unterschiedlich gestaltet.

Seit zwei Jahren hält Corona die Menschen im mehr oder weniger erdrückenden Würgegriff. Alle Menschen, die alten wie die jungen. Bewusst wollte die Jugendbibelwoche des Kirchenkreis-Solidarraums Laasphe-Erndtebrück da einen Kontrapunkt setzen: Die christlichen Gebote der Nächstenliebe, der Solidarität und des Gemeinsinns übersetzte das Organisations-Team unter Leitung von Birthe Becker-Betz, Mitarbeiterin des Kirchenkreis-Kompetenzzentrums für Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, in den Titel eines zehn Jahre alten, französischen Films: „Ziemlich beste Freunde“. Das war die Überschrift und das „ziemlich“ holte die Mitarbeitenden schon vor Veranstaltungsbeginn ein.

Eigentlich sollte die Jugendbibelwoche für alle Interessierten gemeinsam in der großen Feudinger Volkshalle stattfinden. Aber Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. So entstand das Miteinander jeweils begrenzt auf die Katechumenen und die Konfirmanden der Kirchengemeinden Bad Laasphe, Banfetal, Birkelbach, Erndtebrück und Feudingen – ganz echt in einer der Kirchen vor Ort oder bei den Zoom-Sitzungen vorm Bildschirm. Am Ende fanden auf den verschiedenen Wegen insgesamt 650 Gäste den Weg zur Jugendbibelwoche. Die einzelnen Abende wurden von Teams gestaltet: der erste in der Erndtebrücker Kirche von jungen Mitarbeitenden aus den Kirchengemeinden Birkelbach und Erndtebrück, der zweite in der Stadtkirche von Laasphern, der dritte in der Banfer Kirche von Banfetalern, der vierte in der Feudinger Kirche von Oberlahntalern. Auf ganz unterschiedliche Weise beschäftigten sich die Jugendlichen dabei mit dem Thema „Freundschaft“: in Anspielen, Einspielfilmen, witzigen Videos. Dazu kam jugendgerechte Musik. Die abgespielten Internet-Videos boten gleich die Texte, mit Maske und Abstand durfte auch gesungen werden.

Beim gemeinsamen Birkelbacher und Erndtebrücker Jugendbibelwochen-Abend luden die Mitarbeitenden zum Mitsingen und Mitbewegen ein. Foto: Jens Gesper / Kirchenkreis Wittgenstein

Friedensgebet mit Superintendentin Simone Conrad

Dabei war der Donnerstag sehr eindrücklich. Nach dem morgendlichen russischen Angriff auf die Ukraine war diesem Abend nämlich ein Friedensgebet mit Superintendentin Simone Conrad vorgeschaltet. Und gegen Ende des Jugendbibelwochen-Abends wurde hier das gesungene Glaubensbekenntnis „This I Believe“ der australischen Lobpreis-Gruppe „Hillsong Wor­ship“ eingespielt. Gibt man diese beiden Suchbegriffe bei der Internet-Plattform „YouTube“ ein, dann werden Dutzende Filme zu ein und demselben Lied angeboten.

Doch schon Wochen zuvor hatten sich die Banfetaler auf ein Video festgelegt. Es zeigt Bilder aus der schönen, historischen, modernen, lebendigen ukrainischen Hauptstadt: die Mutter-Heimat-Statue, das Höhlenkloster, die Sophienkathedrale. Das Video wirft sogar einen Blick in eine Kiewer U-Bahn-Station. Einmal ist kurz eine große ukrainische Fahne zu sehen. So war um diesen Abend ein bewegender Bogen gespannt, ohne dass die Mitarbeitenden das irgendwie hätten planen können. Tatsächlich erfuhr das Team erst am darauffolgenden Morgen, in welcher Stadt das Hillsong-Worship-Video gedreht worden war.

Den Link dafür gibt es in der Bilderschau zur Jugendbibelwoche auf der Homepage des Wittgensteiner Kirchenkreises. Einfach das Standbild der Sophienkathedrale anklicken.

