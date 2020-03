Wittgenstein: Veranstaltungen abgesagt wegen Corona-Virus

Diese von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Januar 2020 zur Verfügung gestellte Illustration zeigt das neuartige Coronavirus. Foto:

Wittgenstein. Im Altkreis Wittgenstein werden mehrere Veranstaltungen mit Verweis auf die Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus abgesagt.

Die Auswirkungen des Corona-Virus’ greifen auch in Wittgenstein weiter um sich. Inzwischen wurden weitere Veranstaltung abgesagt. Bislang waren mit der Jahresdienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg und dem Bezirksdelegiertentag des Schützenbezirks Westfalen-Süd erst zwei Veranstaltungen am vergangene Wochenende wegen der Corona-Ausbreitung abgesagt und verschoben worden. Jetzt nimmt die Zahl der Absagen zu:

Wingeshausen

Der Schieß- und Schützenverein Wingeshausen hat das für kommenden Samstag, 14. März, 14 Uhr, in der Schützenhalle angesetzte Dart-Turnier abgesagt. In der Pressemitteilung heißt es: Für die Veranstaltung hatte der Verein mit einer Rekordbeteiligung gerechnet, 50 Teams waren angemeldet. Hintergrund ist die aktuelle Situation mit dem Coronavirus - und entsprechenden Empfehlungen für größere Veranstaltungen. Das Turnier soll im Herbst an gleicher Stelle nachgeholt werden.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, zumal wir nicht zwingend verpflichtet gewesen wären, die Veranstaltung abzusagen. Aber wir wissen auch um die Verantwortung, die wir für die Spieler der 50 Mannschaften und die immer zahlreichen Zuschauer haben. Dieser Verantwortung stellen wir uns“, sagt Jörg Schneider, 1. Vorsitzender des Schieß- und Schützenvereins Wingeshausen.

Bad Berleburg

Auch die Diakonie reagiert: „Der ursprünglich für Donnerstag, 12. März, angesetzte Pressetermin wird nicht stattfinden. Damit möchte der Freundeskreis Diakonischer Arbeit seinen Beitrag dazu leisten, potenziellen Übertragungsmöglichkeiten des Coronavirus vorzubeugen und so eine mögliche Infektionsausbreitung auf ein Minimum zu begrenzen“, schreibt die 1. Vorsitzende Ulrike Kloft.

Siegen-Wittgenstein

In Siegen hat der Kreis die Zertifikatsverleihung „Familienfreundliches Unternehmen“, die am heutigen Mittwoch, 11. März, um 17 Uhr im Kulturhaus Lÿz stattfinden sollte, abgesagt: „Die Absage dient zum Schutz der Bevölkerung vor der Ausbreitung des Coronavirus. Die Veranstaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt“, schreibt die Pressestelle des Kreises.

Erndtebrück

Das Konzert mit der Bigband der Uni Siegen, das für kommenden Sonntag, 15. März, um 17 Uhr im Autohaus Müller auf sder Leimstruth geplant war, fällt aus. Das teilt die Erndtebrücker Kultur Initiative mit. „Die Nachfrage sei – vielleicht auch aufgrund der momentanen Situation – zu gering“, heißt es in der Mitteilung ohne explizit den Virus zu erwähnen.