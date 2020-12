Wittgenstein: Vereine blicken auf ein Jahr ohne Schützenfest

Wittgenstein Vogelschießen, Festumzug, Geselligkeit: In Wittgenstein mussten Vereine und Bürger coronabedingt auf ihr Traditionsfest verzichten.

Das erste Wochenende im Juli ist für viele Bürgerinnen und Bürger in und um Bad Berleburg ein wichtiges Datum. Jedes Jahr aufs Neue treffen sich Bad Berleburger, Zugelöfene, Weggezogene und die Menschen aus den Nachbardörfern und -städten auf dem großen Schützenplatz, um gemeinsam zu feiern. Der Grund: Schützenfest. Für viele Menschen das Highlight des Jahres. Das Fest, an dem alle wieder zusammen kommen, zusammen tanzen, lachen, reden, feiern. Doch in diesem Jahr ist alles anders - die Corona-Pandemie machte dem Traditionsfest in ganz Wittgenstein einen Strich durch die Rechnung. Für viele Vereine eine schwere Zeit. Denn: Nicht nur die Geselligkeit fehlte in diesem Jahr, auch die Einnahmen.

"Die Fixkosten bleiben", sagt Christian Hainbach, 1. Vorsitzender des Berleburger Schützenvereins 1838 e.V.. Darunter fallen nicht nur die Schützenfeste, sondern auch die fehlenden Vermietungseinnahmen der Hallen. Aber wie sieht die finanzielle Lage in Bad Berleburg aus? "Was das Finanzielle in 2020 betrifft, so konnte man die Zeit überstehen. In Bad Berleburg arbeitet der Verein seit Jahren mit einem Haushaltsplan", so Hainbach. "Man kommt über die Runden, größere Anschaffungen aber sind leider nicht möglich. Wenn sich die Lage jedoch nicht bessert, wird es gerade für kleinere Vereine sehr kritisch werden."

Planungen laufen

Dennoch blickt der Verein erst einmal zuversichtlich in das kommende Jahr. "Intern wird natürlich weitergeplant. Wie realistisch es am Ende sein wird, wird die Zeit sagen. Wir hoffen natürlich auf eine Besserung."

Und wie blickt der Verein auf das Jahr 2020? "Aus vereinstechnischer Sicht war es ein enttäuschendes Jahr - nicht nur für den Schützenverein. Alle Vereine sind von der Pandemie betroffen." Und damit auch die ehrenamtliche Arbeit, die vielerorts in diesem Jahr nicht wie gewohnt fortgesetzt werden konnte. Nun heißt es hoffen - auf ein neues Jahr und damit hoffentlich auch wieder auf neue Veranstaltungen - so wie das traditionelle Schützenfest.