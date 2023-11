Wittgenstein: Hier bekommen Sie 2023 Ihren Weihnachtsbaum

Wittgenstein. Es wird Zeit, sich um den Weihnachtsbaum zu kümmern. Wir haben alle wichtigen Infos zu Verkäufern, Adressen und Preisen in Wittgenstein.

Der Advent steht direkt vor der Tür und so manch einer macht sich frühzeitig Gedanken um den Erwerb eines Weihnachtsbaums. Wir haben alle wichtigen Infos zu den Verkäufern in Wittgenstein.

Weihnachten in Wittgenstein

In früheren Jahren war es in den Familien Tradition, den Weihnachtsbaum am Heiligen Abend oder frühestens am Abend davor in die gute Stube zu holen und dort zu schmücken. Doch die Zeiten haben sich auch hier gewandelt. Es wird immer beliebter, einen Weihnachtsbaum zu Beginn der Adventszeit ins Haus zu holen oder auch im Garten oder auf Terrasse oder Balkon zu platzieren. Das bestätigen auch viele Verkäufer aus Wittgenstein, die teilweise schon mit dem Verkauf begonnen haben. Andere beschränken sich auf die Wochenenden bzw Nachfrage oder starten später.

Bad Berleburg

Bad Berleburg. Im Hagebau-Markt, Sählingstraße 16, bekommt der Kunde ab sofort Nordmanntannen angeboten, und zwar bis zu einer Größe von 2,50 Meter. Das Preisniveau stagniert. Erreichbar ist der Baumarkt unter 02751/92920.

Arfeld. Nicht nur Milchprodukte gibt es bei der Familie Henk in Arfeld. Sie haben sich auch auf die Vermarktung von Weihnachtsbäumen spezialisiert und hier besonders auf die Nordmanntanne. Gestartet wird Im Regel 3 mit dem Baumverkauf am Freitag, 8. Dezember. Auf die künftigen Kundinnen und Kunden wartet auch eine kleine kulinarische Überraschung. Fragen können im Vorfeld unter 0151/24127773 oder bei Facebook unter „Milcherei Henk“ geklärt werden.

Berghausen. Blaufichten und Nordmanntannen, teils sogar im Topf, gibt es bei Familie Koch in Berghausen. Klaus-Henning Koch berichtet, dass er das Preisniveau des vergangenen Jahres halten konnte, da er Selbsterzeuger der Bäume ist. Telefonisch erreichbar sind die Kochs entweder unter 0160/55034889 oder unter 02751/51185. Der Weihnachtsbaumverkauf findet An der Struth 8 statt.

Diedenshausen. Auf dem Hof Maies, Johannes-Althusius-Straße 14 werden Nordmanntannen und Blaufichten vn der Familie Dienst ab Samstag, 2. Dezember, angeboten. „Die naturnah erzeugten Bäume wachsen ohne Pestizide auf und werden quasi durch unsere Schafe in den Kulturen „gepflegt“, so Dienst. Familie Dienst hat übrigens den Start des Verkaufs auf den Tag des Weihnachtsmarktes in Diedenshausen gelegt (2. Dezember). Telefonisch ist Familie Dienst unter 0175/6837770 erreichbar.

Girkhausen/Wingeshausen. Steffen Schmidt ist der einzige Bio-zertifizierte Direktvermarkter im Altkreis Wittgenstein. Er freut sich, in diesem Jahr das Preisniveau seiner angebotenen Nordmanntannen halten zu können. Der eigentliche Baumverkauf startet am Samstag, 16. Dezember. In Girkhausen findet man die Familie Schmidt Bei der Kirche 2, in Wingeshausen direkt neben dem Stammhaus, in der Alten Landstraße. Nähere Info erteilt Steffen Schmidt unter 02758/201534 oder unter 0176/12015341. Wer sich ein Bild von der Arbeit des Vermarkters machen möchte, kann dies auf Instagram unter bio­_vielfalt_schmidt tun.

Sassenhausen. Auf dem Felteshof bietet Familie Henk in der Alten Schulstraße 5 ihre Nordmanntannen ab Samstag, 9. Dezember, zum Verkauf an. Das Preisniveau des vergangenen Jahres können die Henks halten. Am Sonntag, 17. Dezember bieten sie ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, den Weihnachtsbaum selbst zu schlagen. Erreichbar ist der Felteshof unter 02751/959039, auf Facebook unter Felteshof Familie Henk, Sassenhausen und auf Instagram unter felteshof_familie_henk.

Sassenhausen. Auch bei Ernst-Otto Meinecke in Sassenhausen in der Eder-Lahnstraße 4 gibt es aktuell schon Weihnachtsbäume zu kaufen. Herr Meinecke betont, dass viele seiner Kundinnen und Kunden für ihren Außenbereich dekorieren und da sei es erforderlich, jetzt schon die Nordmanntannen und Fichten anzubieten. Im Preis sei er auf dem gleichen Niveau. Er halte die Preise seit zehn Jahren, berichtet der Anbieter. Der Weihnachtsbaumkauf ist auch sonntags möglich. Telefonisch erreichbar ist die Fa. Meinecke unter 02751/5600.

Wunderthausen. Bei Familie Peter in Wunderthausen ist es aktuell bereits möglich Weihnachtsbäume, hier sind es auch Nordmanntannen, zu bekommen. Die Preise mussten im Vergleich zum Vorjahr geringfügig angehoben werden. Erreichbar ist Familie Peter unter 0152/01394115 oder unter 02750/616, sowie auf Facebook unter „Weihnachtsbaumverkauf Peter“. Der Verkauf findet Am Schützenplatz 21 in Wunderthausen statt.

Bad Laasphe

Banfe. Familie Meinecke in Banfe, Poststraße 12, bietet in diesem Jahr neben den Baum-Angeboten der vergangenen Jahre, auch Fraser- und Korktannen sowie Kiefern an, welche aber derzeit noch nicht geschlagen sind. Regulär hat der Verkauf der Bäume schon begonnen und die Preise sind identisch mit denen im vergangenen Jahr.

Erndtebrück

Erndtebrück. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück bietet am Feuerwehrhaus in der Edergemeinde auch in diesem Jahr wieder den Verkauf von Weihnachtsbäumen an. Bürgerinnen und Bürger haben am Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 16 Uhr, sowie am Freitag, 15. Dezember, von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, 16. Dezember, von 10 bis 16 Uhr Kaufgelegenheit. Ein besonderes Angebot des Fördervereins ist der Lieferservice der Bäume innerhalb des Gemeindegebietes.

Verkaufen auch Sie im Raum Wittgenstein Weihnachtsbäume? Dann lassen Sie es uns bitte per Mail an berleburg-westfalenpost@funkemedien.de wissen und wir nehmen Sie in die Berichterstattung im Print sowie in diese Liste der Verkäufer sehr gerne mit auf.

