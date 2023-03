Wittgenstein: Viele Schulen von Busverkehr-Streik betroffen

Wittgenstein. Der deutschlandweite Tarifstreit legte am Montag Teile des Wittgensteiner Busverkehrs lahm. So wirkt sich der ÖPNV-Streik auf die Schüler aus.

Der großangekündigte Verdi-Streik legt den Bus- und Bahnverkehr in großen Teilen Deutschlands lahm – auch in Wittgenstein beteiligen sich Mitarbeiter von Busunternehmen an den Tarifstreiks – zum Leidwesen vieler Schüler und Schülerinnen im Wittgensteiner Einzugsgebiet.

Die Wittgensteiner Schulen und Familien waren jedoch allgemein auf die Dienstausfälle im Busverkehr gut vorbereitet. So gab es am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe kaum nennenswerte Beeinträchtigungen. „Die Schüler konnten größtenteils zur Schule kommen“, betont Schulsekretärin Jennifer Thiede. Lediglich eine Schülerin musste sich wegen des Streiks für den Tag bei der Schule abmelden.

Gute Vorbereitungen

Ähnlich verhielt sich die Gemengelage am Johannes-Althusius-Gymnasium. „Es gab keine besonderen Auswirkungen. Die Schüler haben sich gut darauf vorbereitet“, erklärt Schulleiter Clemens Binder. Das Gymnasium habe den Schülern bereits Tage zuvor mit an die Hand gegeben, welche Busse zu Wochenbeginn nicht fahren. Allerdings habe es infolgedessen am frühen Morgen vermehrt Rückstaus vor der Schule gegeben, so Binder.

Auch an der Grundschule im Odeborntal hatten die Streiks keinerlei Auswirkungen auf den generellen Schulbetrieb. „Die Eltern haben sich alle gut organisiert und das erwarte ich auch für die Mittagszeit“, geht Sekretärin Simone Henkel von keinen weiteren Komplikationen aus.

Verspätungen möglich

Anders sieht das bei der Bad Berleburger Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein Hauptschule aus. Auch wenn die Auswirkungen generell überschaubar waren, schafften es nur knapp drei Viertel der Schülerschaft zur Schule. Auch nach der Beendigung des Unterrichts drohen für einige Schüler Verspätungen und Wartezeiten. „Teilweise fallen Busse aus, die dann etwas später wieder fahren“, heißt es aus dem Sekretariat.

