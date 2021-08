Wittgenstein: Vierjähriges Kind von Kehrmaschine erfasst

Wittgenstein. Rettungskräfte, die per Hubschrauber alarmiert worden waren, konnten das vierjährige Kind nicht mehr ins Leben zurückholen.

Bei einem tragischen Unfall am Samstagnachmittag in einem Wittgensteiner Dorf ist ein vierjähriges Kind ums Leben gekommen. Wie die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein bestätigt, war das Kind auf einem privaten Hofgelände von einer Kehrmaschine erfasst worden. Über die näheren Umstände des Unglücks machte die Polizei keine Angaben. Rettungskräfte, die per Hubschrauber alarmiert worden waren, konnten das vierjährige Kind nicht mehr ins Leben zurückholen.

