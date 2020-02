Wittgenstein. In Bad Berleburg tagt der Krisenstab. Die Laaspher Schlossschulen haben bereits Unterricht am Montag abgesagt. Hier gibt es Verhaltensregeln.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wittgenstein: Vorbereitung auf Orkan Sabine läuft

Wittgenstein bereitet sich auf das Orkantief Sabine vor, das ab Nachmittag über das Rothaargebirge ziehen soll. Noch können die Wetterdienste nicht genau sagen, wann und und wie stark auch die drei Wittgensteiner Kommunen betroffen sein werden.

Möglicher Schulausfall

Vorsorglich haben die private Realschule und das private Gymnasium Schloss Wittgenstein wegen der Sturmwarnung am Freitagabend entscheiden: „Auf Grund der aktuellen Wettermeldungen für das Wochenende und Montag findet am Montag, 10. Februar kein Unterricht auf dem Schlossberg in Bad Laasphe statt.“ Beide Schulen liegen auf dem Schlossberg exponiert und die Zufahrten erfolgen über dicht bewaldete Straßen.

Laut Facebook hat die Schulleitung des Städtischen Gymnasiums bislang noch keine Entscheidung für eine Unterrichtsausfall getroffen. Dort heißt es: „Der Unterricht am Städtischen findet am Montag, 10. Februar, wie gewohnt statt. Eltern entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist. Bei extremen Wetterlagen können Eltern entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. In diesem Fall ist die Schule von den Eltern umgehend zu informieren. Falls sich an der Situation etwas ändert, werden wir auf unserer Schulhomepage und in unseren sozialen Medien auf mögliche Änderungen hinweisen.“

Krisenstab in Bad Berleburg

In Bad Berleburg hat Bürgermeister Bernd Fuhrmann vorsorglich den Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen und sich über die Sozialen Medien und WhatsApp-Gruppen an die Bevölkerung gewandt: „Wir werden die Situation aktuell besprechen, alles unternehmen, was nötig ist und euch informieren. Ab ca. 15 Uhr werdet ihr über unsere Internetseite www.bad-berleburg.de, unseren Telegram-Newsletter und bei Facebook (www.facebook.de/stadtbadberleburg) Aktuelles erfahren.“



Weiter heißt es dort: „Die drei Wittgensteiner Bürgermeister Bernd Fuhrmann, Dr. Torsten Spillmann und Henning Gronau planen außerdem eine gemeinsame Entscheidung mit den Schulleitern aus Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück, falls eine Schließung der Schulen sinnvoll erscheinen sollte.“



Verhaltensregeln bei Sturm

Diese Verhaltensregeln hat die Kreisleitstelle Siegen-Wittgenstein herausgegeben:

Halten Sie sich am Sonntag (insbesondere nachmittags) nicht unnötigerweise im Freien auf und meiden Sie unbedingt den Wald,

sichern Sie am Wochenende frühzeitig Teile, die im Freien durch die Gegend fliegen können,- versuchen auf keinen Fall während des Sturms umherfliegende Teile aufzuhalten, zu sichern oder eigenständig einen Schaden zu beheben,

- wählen Sie bei einem Notfall die 112

– beachten Sie dass es ggf. bei einem erhöhten Einsatzaufkommen zu längeren Wartezeiten kommen kann,

- bitte melden Sie uns in der Akutphase neben sturmunabhängigen Notfällen nur Schäden/Gefahrenlagen, von denen eine akute Gefahr ausgeht oder die im öffentlichen Bereich sind (z.B. Bäume auf Straßen),

- nutzen Sie in Informationskanäle, wie die Warn-App Nina, Facebook oder das Lokalradio (Radio Siegen/WDR), über all diese Kanäle werden wir notwendige Informationen kommunizieren; wir stehen hier im wechselseitigen Kontakt,

Schul- und Kindergartenbetrieb

Zum Schul-/Kindergartenbetrieb:- Eltern entscheiden am Montag in der Akutlage grundsätzlich selbst, ob sie Ihr Kind in die Schule/den Kindergarten schicken. Bitte informieren Sie die Einrichtung, wenn Sie ihr Kind zu Hause lassen,

- den Schulen steht es in Abstimmung mit den Schulträgern frei, am Montag die Schule ausfallen zu lassen, einige Schulen haben davon bereits Gebrauch gemacht. Sie werden dann von der jeweiligen Schule/Einrichtung informiert

- bitte beachten Sie hierzu auch die Homepage der jeweiligen Schule,- in jedem Fall wird die Schule/die Einrichtung, soweit nicht individuell anders abgestimmt, am Montag eine Betreuung sicherstellen.