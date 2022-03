Wittgenstein: Wander- und Radwege bleiben gefährlich

Bad Berleburg. Die Stürme der vergangenen Wochen in Wittgenstein sind vorbei, aber die Schäden in den Wäldern sind geblieben - und damit auch die Gefahren.

Die Sonne scheint, knackig kalte Temperaturen – eigentlich bestes Wanderwetter. „Aber Vorsicht – der Schein trügt! Die Situation in den Wäldern ist nach wie vor lebensgefährlich. Die Wander- und Radwege rund um Bad Berleburg und in den Ortschaften sind weiterhin gesperrt“, schreibt jetzt dazu die Stadtverwaltung Bad Berleburgs.

Dazu gehöre demnach auch der Ederradweg, der in weiten Bereichen nicht befahrbar ist. Die Stadt Bad Berleburg und die BLB-Tourismus GmbH warnen erneut vor Wander- und Radtouren in der Region.

„Wir möchten sicherlich niemanden mit Sperrungen und Hinweisschildern verärgern“, sagt Wolfgang Grund, Abteilungsleiter Infrastruktur und Erholung im Rathaus und fügt an: „Für uns steht die Sicherheit der Menschen an oberster Stelle – und zwar sowohl der Wanderer und Radfahrer als auch der Arbeiter und Helfer im Wald.“ Städtische Mitarbeiter und ehrenamtliche Wegepaten ermitteln aktuell noch die Schäden in den heimischen Wäldern. Wolfgang Grund wird dazu in der Pressemitteilung zitiert: „Es geht hier nicht einfach nur um ein paar umgestürzte Bäume, es geht auch um weiteres Gefahrenpotenzial sowie die gesamte Infrastruktur entlang der Wege.“

Die Kommune und die Touristiker arbeiten intensiv an Lösungen, um mittelfristig die ersten Wege wieder freigeben zu können. „Bis dahin bitten wir alle Wanderer, Radfahrer und aktive Naturmenschen, die Wälder zu meiden“, sagt Andreas Bernshausen, Geschäftsführer der BLB-Tourismus GmbH.

Aktuelle Informationen gibt es über die Homepage www.blb-tourismus.de und in den sozialen Medien.

