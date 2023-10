Wittgenstein: Wanderung, Theater und Mädelsflohmarkt

Wittgenstein. Halloweenfeeling im Fort Fear, Singlewanderung oder ein Second-Hand-Markt für Mädels und Frauen: Hier kommen die Freizeittipps fürs Wochenende.

Hier sind sie wieder – unsere Freizeittipps für das Wochenende vom 27. bis 29. Oktober.

Mein Tipp für euch

Halloween steht kurz bevor. Am Samstag verwandelt sich das Fort Fun Abenteuerland wieder in das Fort Fear Horrorland und präsentiert von 16 bis 22 Uhr die neue Horrorstory „Träum was Böses“.

Viel Spaß für wenig Geld

Am Sonntag findet der Erndtebrücker Kinderbasar in der Sport-und Kulturhalle in Birkelbach statt. In der Zeit von 9.30 bis 13.30 Uhr suchen allerlei Dinge für Groß und Klein einen neuen Besitzer.

Bereits am Samstag können Mädels und Frauen beim 12. Second-Hand-Markt im Haus des Gastes in Bad Laasphe shoppen. Dann heißt es von 11 bis 15 Uhr: Alles rund um die Frau.

Im Rampenlicht

Die Heinerländer Amateurbühne Dotzlar lädt erneut in die Kulturhalle ein. Dort wird das Stück „Da ganz normale Hurra“ am Freitag (20 Uhr), Samstag (15 und 20 Uhr) und am Sonntag (17 Uhr) aufgeführt. Infos gibt es unter www.heinerlaender.de.

Sporthighlight der Woche

Die nächste Singlewanderung (ca. zweieinhalb Stunden) führt ins Land der Wisente. Der Wanderweg führt die Wanderer auf Teilstücke des Wisent-Pfades im Bad Berleburger Ortsteil Aue-Wingeshausen. Wer später noch die Wisent-Wildnis besuchen möchte, kann dies im Anschluss tun. Start ist am Sonntag um 13.30 Uhr am Parkplatz der Wisent-Wildnis Wittgenstein. Anmeldungen sind unter https://www.rothaar-touren.de/anmeldeformular-wanderungen/ möglich. Allgemeine Infos gibt’s unter 0152/01752274 (auch per WhatsApp). Die Kosten betragen 10 Euro pro Person.

Mal was anderes

Am Freitag findet von 18 bis 23.55 Uhr wieder die lange Saunanacht im Bad Berleburger Rothaarbad statt – mit vielen Spezialaufgüssen, Snacks, Erfrischungen und FKK Schwimmen ab 21 Uhr.

