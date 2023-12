Wittgenstein: Weihnachtsmarkt, Lichterfahrt und Turmkonzert

Am dritten Advent findet unter anderem am Sengelsberg in Bad Berleburg wieder ein Weihnachtsmarkt statt.

Wittgenstein Livemusik, Glühwein, spannende Geschichten: Das sind unsere Freizeittipps für das dritte Adventswochenende in Wittgenstein.

Das Wochenende naht und wir haben wieder einige Tipps für die Zeit vom 15. bis 17. Dezember.

Mein Tipp für euch

Zwei Adventsmärkte finden am Wochenende in Wittgenstein statt - am Samstag in der Festhalle am Alertsberg in Banfe (ab 16 Uhr). Der Weihnachtsmarkt am Bad Berleburger Sengelsberg findet an gleich zwei Tagen statt - am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, wo am Sonntag auf dem benachbarten Platz der Kyffhäuser-Kameraden zusätzlich noch ein Flohmarkt stattfindet.

Im Rampenlicht

Am Freitagabend gastiert das Ensemble Trombone Unit Hannover um 19.30 Uhr in der Ev. Stadtkirche in Bad Berleburg. Karten gibt es bei der Tourist-Information und unter www.proticket.de. Ebenfalls zum Konzert lädt die Musikschule Wittgenstein ein - am Samstag um 15 Uhr im JAG mit einem Mitmachorchester und am Sonntag zum Konzert des Blasorchesters um 18 Uhr in der Ev. Kirche in Raumland.

Sporthighlight der Woche

Am Sonntag, 10.30 Uhr, gibt es eine Stadtführung durch die Bad Berleburger Altstadt, bei dem die Teilnehmer der Geschichte und den Menschen der vergangenen 760 Jahren „locker und unverkrampft auf die Spur“ kommen. Infos und Anmeldung unter www.rothaartouren.de. Ebenfalls am Sonntag lädt die TKS Bad Laasphe zum Tanz am Nachmittag mit Livemusik ins Haus des Gastes ein (ab 15 Uhr).

Mal was anderes

Etwas Besonderes dürfte am Sonntag das Turmkonzert der Freiwilligen Feuerwehr Bad Laasphe sein. „Auf dem 18 Meter hohen Schlauchturm des Feuerwehrgerätehauses präsentieren Volker Fischer, Frank Blöcher, Jutta Marx, Peter Grebe, Uli Bernhausen und Alexander Bald ab 18 Uhr festliche Weihnachtsklänge“. In Bad Berleburg werden Sonntag ab 19.30 Uhr bunt geschmückte Trecker durch die Stadt und Berghausen fahren. Dann findet die Lichterfahrt statt. Start ist am Stöppel.

