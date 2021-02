Wittgenstein: Wenn Zwangsstörungen den Alltag bestimmen

Bad Laasphe. Annette Bernshausen, Heilpraktikerin für Psychotherapie in Bad Laasphe, spricht im Interview über Ursachen und Formen einer Zwangsstörung.

Trockene Haut. Ein brennendes Gefühl. Risse, die sich im Laufe der Zeit gebildet haben – es gibt unterschiedliche Folgen eines Waschzwangs. Und das ist nur eine von zahlreichen Zwangsstörungen, die es gibt. Doch gerade in Zeiten der Pandemie rückt die Hygiene noch einmal mehr in den Fokus der Menschen. Aber kann dies auch Zwangsstörungen hervorrufen? Und wie ist es mit Menschen, die bereits an einer Zwangsstörung leiden? Annette Bernshausen ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeitet in ihrer Praxis in Bad Laasphe. Die Lokalredaktion hat mit ihr über die verschiedenen Formen der Zwangsstörungen gesprochen und darüber, welchen Einfluss sie auf unseren Alltag haben können.

Frau Bernshausen, wann spricht man von einer Zwangsstörung? Welche Symptome gehören dazu?

Annette Bernshausen: Viele Menschen kennen zwangsähnliche Bedürfnisse, wie das Herstellen einer „bestimmten“ Ordnung oder einer „sterilen“ Sauberkeit. Da sind die Bedürfnisse jedes einzelnen aber unterschiedlich ausgeprägt. Beeinträchtigt dieser zwanghafte Wunsch aber unser Denken, Handeln und soziale Verhalten, so kann man von einer Symptomatik mit Krankheitswert, das heißt einer Zwangsstörung, sprechen.

Wie äußert sich dies?

Hier entsteht oft ein ziemlicher Leidensdruck durch den permanenten Zwang, eine bestimmte Handlung auszuführen oder bei dem Versuch des Unterlassens dieses Bedürfnisses. Zu den häufigsten Zwangssymptomen gehören der Waschzwang, Zählzwang, Kontrollzwang, Ordnungszwang, Putzzwang usw. Sie dienen alle dazu, eine Angst zu kontrollieren und damit abzuwehren. Zwangsstörungen gehören zu den vierthäufigsten psychischen Erkrankungen.

Welche Formen von Zwangsstörungen gibt es?

Wesentliche Merkmale einer Zwangsstörung sind wiederkehrende Zwangsgedanken, Zwangsimpulse oder Zwangshandlungen. Zwangsgedanken sind Ideen oder Vorstellungen, die den Patienten immer wieder beschäftigen und sich regelrecht aufdrängen. Sie werden zwar als unsinnig, übertrieben oder auch persönlichkeitsfremd bewertet, wirken aber dabei als quälend und es fällt schwer, diesen Gedanken Widerstand zu leisten. Zwangsimpulse werden als irrationale Impulse erlebt, gegen den eigenen Willen etwas „Schlimmes“ zu tun, und dabei eventuell die Kontrolle zu verlieren. Zwangshandlungen oder auch Zwangsrituale sind Verhaltensweisen, zu denen sich die Patienten gedrängt fühlen, obwohl auch sie als unsinnig und übertrieben gewertet werden. Diese Handlungen dienen der Reduktion oder Vermeidung von Unruhe und Anspannung oder zur Verhinderung eines gefürchteten Ereignisses, was eventuell auftreten könnte. Die meisten Zwangshandlungen beziehen sich auf Reinlichkeit (häufiges Händewaschen), übertriebene Ordnung und Sauberkeit ( z.B. Putzzwang ) oder wiederholte Kontrolle, (z.B. mehrmalige Kontrolle, ob die Haustür abgeschlossen ist), die eine mögliche gefährliche Situation verhindern sollen.

Wie verläuft die Grenze zwischen hygienischer Vorsorge und Waschzwang?

Zu hygienischer Vorsorge sind wir ja im Moment alle sehr stark aufgerufen, um die Ansteckungszahlen unter Kontrolle zu bekommen. Von daher ist häufiges Händewaschen und Desinfizieren wichtig und notwendig. Für Menschen mit Waschzwang wird das Denken und Handeln sehr bestimmt von der Angst, sich infizieren oder „beschmutzen“ zu können. Wird der Tagesablauf vom ständigen Waschen und Desinfizieren der Hände bestimmt, kann man von zwanghaftem Verhalten sprechen.

Annette Bernshausen ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeitet in ihrer Praxis in Bad Laasphe. Foto: Privat

Wie beeinträchtigen sie unseren Alltag?

Bei den zwanghaft rituellen Verhaltensweisen ist es häufig so, dass sie oft stundenlang am Tag ausgeführt werden, um eine vermeintlich bedrohliche Gefahr abzuwenden. Bei dem Gedanken an die Gefahr baut sich eine enorme Anspannung bei dem Patienten auf, die er durch Ausführung des Rituals zuerst abmildern kann. Diese Entspannung hält aber nur kurz an, was zur Folge hat, dass das ausgeführte Ritual wiederholt werden muss. Bei Patienten, die z.B. Angst vor möglichen Krankheiten durch Übertragung von Viren oder Bakterien haben, ist ein stundenlanges Händewaschen sehr typisch, was natürlich zur Folge hat, dass die Haut sehr strapaziert wird bis hin zu offenen Wunden an den Händen. Durch dieses Verhalten ist der Alltag derjenigen oft sehr eingeschränkt. Soziale Kontakte oder Unternehmungen mit Anderen werden vermieden, da zum einen nicht bekannt werden soll, dass dieser Zwang da ist, aber auch die Angst vor möglicher Ansteckung durch Andere eine Rolle spielt.

Kann Corona Zwangsstörungen fördern?

Die Corona Pandemie kann insofern Zwangsstörungen fördern, da durch ständiges konfrontiert sein mit der Thematik durch die Medien die Angst vor Ansteckung getriggert wird. Man bekommt ja ständig die Bestätigung, dass diese Angst durchaus berechtigt ist, und diese nur durch starke Kontrolle und Hygienemaßnahmen in Griff zu bekommen ist. Daraus ergibt sich dann die Notwendigkeit, noch mehr auf Hygiene und andere Maßnahmen zu achten, die dann wieder einen zwanghaften Charakter bekommen können.

Gibt es seit Corona einen leichten Anstieg an Menschen mit Zwangsstörung?

Man geht davon aus, dass sich die meisten psychischen Erkrankungen durch die Pandemie verstärken oder sogar neu auftreten werden. Besonders Menschen mit Zwangsstörungen werden aufgrund der Corona- Hygiene- Maßnahmen in ihrem Denken und Verhalten bestätigt. Bei ihnen werden Denk- und Verhaltensmuster aktiviert, die auch schon vor der Pandemie zu ihrem Leben sehr ausgeprägt dazu gehörten. Die Vorstellung, sich mit Viren oder Keimen zu infizieren, ist ja ein häufiger Gedanke, den Menschen mit großer Angst davor zu häufigem Händewaschen, Desinfizieren von Gegenständen oder auch Abstand zu Mitmenschen veranlassen. Hier besteht häufig auch die Angst, dass man selbst andere anstecken könnte und man somit „Schuld“ auf sich lädt, die auf jeden Fall vermieden werden muss.