Wittgenstein Wetter: Ein unterkühltes Finale des Sommers

Der August brachte dem Wittgensteiner Land ein eher unterkühltes Finale eines insgesamt wechselhaftes Sommers 2021. Dabei regnete es immer wieder mal, wenn auch selten besonders kräftig. Die Sonne zeigte sich vor allem rund um die Monatsmitte, ansonsten versteckte sie sich aber oft hinter dichten Wolken. Das ergaben die Messungen und Beobachtungen des Wetterportal Wittgenstein (www.wetter-wittgenstein.de).

Mit einer Mitteltemperatur von 12,4 Grad an der Vergleichstation Kahlen Asten war der Juli um 1,7 Grad kälter als im Vergleich zum Mittel der vergangenen 30 Jahre als im Mittel 1991 bis 2020. Im Vergleich zum vom Klimawandel noch wenig beeinflussten Zeitraum 1961 bis 1990 waren es ebenfalls etwas zu kühl. Eine Besonderheit: Der letzte zu kühle Hochsommermonat (Juli, August) liegt mit dem August 2014 immerhin schon sieben Jahre zurück. Nimmt man den gesamten Sommer so war dieser aufgrund des warmen Junis noch 0,4 Grad wärmer als 1991 bis 2020 und 1,2 Grad im Vergleich zu den 30 Jahren zuvor. In den Wittgensteiner Tälern erreichte der August in Elsoff eine Temperatur von 14,6, in Bad Berleburg waren es 14,4 und in Erndtebrück 14,0 Grad.

Der August startete in diesem Jahr sehr wechselhaft. In den ersten zehn Tagen des Monats regnete es fast überall täglich, wenn auch selten besonders ergiebig. Die Sonne zeigte sich nur etwa 30 bis 40 Stunden lang, für das eigentlich oftmals sehr sonnige 1. Augustdrittel insgesamt sehr wenig. Dazu kletterten die Temperaturen entlang des Rothaarkammes nicht einmal über 20 Grad, in den Tälern war die 25 Grad-Marke meist zu weit entfernt. Zwischen dem 11. und dem 15. August erlebten wir dann die sommerlichste und auch sonnigste Phase. Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad machten noch einmal einen der wenigen freibadtauglichen Perioden des Sommers perfekt. In der zweiten Monatshälfte wechselten sich dann trübe und freundliche Tage miteinander ab, kurz vor Monatsende drehte der Wind zeitweise auf Nord und brachte sehr kühle und an den Herbst erinnernde Nordmeerluft mit. Am 25. Wurden auch verbreitet die tiefsten Temperaturen des Monats gemessen, so z.B. mit 0,8 Grad in Benfe und mit 2,2 Grad in Hesselbach.

Ein windschwacher Monat

Die Niederschlagsmengen zeigten sich der Natur wie schon in den beiden Monaten zuvor gewogen und so wurden vielfach wieder die normalen Mengen von meist 60 bis 90 Litern pro Quadratmeter gemessen oder sogar übertroffen. Spitzenreiter war die Station in Wingeshausen mit 126 Litern und in Schwarzenau fielen 98 in den Messbecher. Trockener war es dagegen rund um Berleburg und Dotzlar wo die beiden Station auf 70 bzw. auf 66 Liter kamen. Nimmt man den gesamten Sommer so brachte er in Benfe eine Niederschlagsmenge von 220 Litern und in Feudingen von 279 Litern. Überraschung: In manchen Orten war es in diesem Sommer gar nicht mal so viel mehr als 2019 und 2020. In Hesselbach fielen 2019 187 Liter in den Messbecher, 2020 waren es in den drei Monaten 197 Liter und in diesem Jahr 240 Liter. Der Unterschied: In diesem Jahr verteilte sich der Regen auf deutlich mehr Tage, in den Vorjahren waren meist einzelne heftige Gewitter hierfür verantwortlich.

Der Wind machte nicht besonders auf sich aufmerksam. Auf eine sehr windschwache erste Monatshälfte folgte eine etwas windigere zweite. Mehr als 65 Km/h auf dem Kahlen Asten wurden aber nicht gemessen. Während Westwinde vor allem im ersten Monatsdrittel sehr feuchte Luftmassen brachten, waren die Nordwinde zum Monatsende etwas trockener. Die Sonne zeigte sich dem Wittgensteiner Land in diesem Jahr nicht wirklich gewogen. Während der Juni noch etwa 20 Prozent mehr davon als üblich brachte waren es im Juli schon 30 Prozent weniger. Der August kam nun auf rund 130 Stunden und damit etwa 30 Prozent weniger als im Vergleich zum Mittelwert.

