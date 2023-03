Wittgenstein: Zirkus-Rock, Sport-Workshops und vieles mehr

Im Wittgensteiner Umland gibt es am Wochenende, wieder einiges zu erleben – das sind besten Tipps für eine abwechslungsreiche Freizeitplanung.

Volle Fahrt voraus in Richtung Wochenende – höchste Zeit für unsere Freizeittipps.

Mein Highlight

Am Sonntagabend (19.30 Uhr) verschmelzen in Siegen bei live gespielten Hits der größten Rock-Giganten aus den letzten fünfzig Jahren mit artistischen Höchstleistungen zu einer einzigartigen Kunstform. In der Siegerlandhalle können Rockfans bei „Rock the Circus – Musik für die Augen“ die besten Songs aller Zeiten genießen.

Nervenkitzel garantiert

Wer am Freitag noch nichts vor hat, aber etwas Action und Spannung erleben will, kann sich den dritten Teil von Rocky’s Legacy im Residenzkino Bad Laasphe anschauen. In „Creed III: Rocky’s Legacy“ kämpft Adonis Creed gegen seinen alten Jugendfreund Damian um die Krone im Boxsport. Der Film besticht durch eine außergewöhnliche Kameraführung während der Boxkämpfe und sorgt damit für noch mehr Nervenkitzel. Der Film läuft an allen Wochenendtagen um 19.45 Uhr im Kinosaal.

Für die Kleinen

Die Stadtbücherei Bad Berleburg lädt zur landesweiten Nacht der Bibliotheken ein. Unter dem Motto „Grenzenlos“ freut sich die Stadtbücherei über Kinder und Jugendliche, die schon immer einmal wissen wollten, was nachts in der Bibliothek abläuft.

Für die Sportler

Das etwas andere Sport-Workout können Sportbegeisterte beim Interkulturellen Mehrgenerationentreff in Bad Berleburg ausprobieren. Wer eine neue sportliche Herausforderung, die Geschick und Geduld benötigt, sucht, ist hier genau richtig – denn am Samstagnachmittag (15 bis 16.30 Uhr) bietet der Poi-Jonglage-Workshop die Möglichkeit, neue Jonglage und Spinning-Techniken kennenzulernen. Der Workshop-Veranstalter zeigt neue Übungen und Moves, die auch im eigenen Alltag in Übungseinheiten angewandt werden können. Kinder ab 10 Jahren können am Workshop teilnehmen.

Mal etwas anderes

In der Städtischen Galerie Siegen können am Wochenende ein letztes mal die Kunstwerke der Kunstausstellung „Transform“ bestaunt werden. Siegener Kunststudenten kombinieren Arbeiten aus den Bereichen Druckgrafik, Fotografie, Malerei und Plastik miteinander. Die Ausstellung ist am Freitag und Samstag zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein