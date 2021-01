Wittgensteiner Energiegenossen steigern Ertrag um 31 Prozent

Wittgenstein Millionste Kilowattstunde seit Gründung 2013 verbucht. Auch für 2021 weiter starkes Wachstum im zweistelligen Prozentbereich geplant.

Die millionste Kilowattstunde (kWh) seit der Gründung 2013 – das ist das erfreuliche Fazit der Energiegenossenschaft Wittgenstein eG zum Solarjahr 2020.

Wie gewohnt werden zum Jahresanfang die Zähler abgelesen, wird Bilanz gezogen. Dank neuer Projekte konnte die Genossenschaft 340.000 kWh mittels Photovoltaik-Anlagen erzeugen und damit 31 Prozent mehr als im Vorjahr (259.000 kWh). Die Strommenge von 2020 hätte ausgereicht, um ein E-Auto knapp zwei Millionen Kilometer fahren zu lassen. Auch für 2021 ist weiter ein starkes Wachstum im zweistelligen Prozentbereich vorgesehen, da mehrere neue Photovoltaik-Anlagen ans Netz gehen sollen.

Anlage beim VfB Banfe produziert erstmalig Strom

"Derzeit sind sieben Anlagen für die Genossenschaft in der Stromproduktion aktiv", berichtet Alexander Blecher vom Genossenschaftsvorstand. "Im vergangenen Jahr hat die Anlage auf dem Sportheim des VfB Banfe erstmalig Strom erzeugt und die Anlage auf der Aula des Städtischen Gymnasiums in Bad Laasphe mit der ersten ,vollen Saison' zum Wachstum beigetragen." Aber auch die anderen Photovoltaik-Anlagen hatten laut Blecher "insgesamt sehr gute Erträge – teilweise mit Jahresbestwerten".

Sofern alles gut geht, werden es bei den Wittensteiner Energiegenossen bis Jahresende elf laufende Anlagen sein. Aktuell werden mit zwei Partnern die konkreten Möglichkeiten für ein Photovoltaik-Projekt erörtert – und zwei Projekte stehen vor Inbetriebnahme. Vor allem in Erndtebrück soll zeitnah die bislang größte Anlage auf dem Gebäude-Komplex an der Mozartstraße mit Schwimmbad und Turnhalle in Betrieb gehen. Nachdem es Verzögerungen, unter anderem durch die Elektroarbeiten und den Netzbetreiber gab, soll die Anlage nach der Schneeschmelze in den nächsten Wochen in Betrieb gehen – und mehr als 200.000 kWh pro Jahr zusätzlich produzieren. Blecher: "Für 2021 werden damit mehr als 500.000 kWh an sauberer Stromproduktion geplant."

Ziel: die vollständige Umstellung auch bei Wärme und Verkehr

Das Ziel der Energiegenossenschaft Wittgenstein ist einfach: eine vollständige Umstellung der Wittgensteiner Energieversorgung auf erneuerbare Energien – beginnend mit der Stromversorgung und später auch in den Bereichen Wärme und Verkehr. Die Bilanzsumme aller Anlagen beträgt etwa eine halbe Million Euro. Bislang wurden 700.000 Euro in die Wittgensteiner Projekte investiert.

"Mit jeder Kilowattstunde aus den Anlagen der Energiegenossenschaft wird zu einer nachhaltigen Stromerzeugung beigetragen, indem die Stromerzeugung aus Kohle und Gas ersetzt wird", erläutert Alexander Blecher. Außerdem werde die lokale Wertschöpfung gestärkt, würden außerdem Vereine und Kommunen finanziell mit Dachpachten unterstützt. "Das Ganze stützt sich auf ausschließlich ehrenamtliches Engagement der Genossen sowie finanziell auf die Mitgliedsanteile", betont Blecher. "90 Genossen waren bis Jahresende dabei und haben etwa 150.000 Euro in den Aufbau einer sauberen Energieversorgung investiert."

Ehrenamtliches Team offen für neue Ideen

Aufgrund der planbaren Rahmenbedingungen fokussiert sich die Genossenschaft auf den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen. Diese bieten bei geringem Betriebsrisiko eine stabile Wirtschaftlichkeit. Das ehrenamtliche Team ist offen für andere Ideen in dem Bereich – konnte aber bislang dort kein umsetzbares Projekt identifizieren.

Aber auch bei der Photovoltaik gibt es laut Blecher verschiedene Hürden: "Neben lokalen Besonderheiten wie den hohen Schneelasten und der schlechteren Solareinstrahlung in der Region ist es vor allem der Gesetzgeber, der die Energiewende nur unzureichend fördert. Obwohl der Solarstrom mit Stromerzeugungskosten von teils unter 8 Cent/kWh absolut marktfähig geworden ist, behindert die Regierung den Ausbau der Erneuerbaren Energien in vielerlei Aspekten."

Mehr Infos im Internet

Blecher weiter: "Hier besteht der klare Wunsch, dass die dringend notwendige Energiewende beschleunigt wird. Im Hinblick auf die nötigen Strommengen für die Elektrifizierung des Verkehrs und den Wärmebedarf ist dies dringend nötig. Dennoch lohnt es sich weiterhin für den Privatverbraucher, in die eigene Stromerzeugung zu investieren."

Eine Übersicht aller Anlagen der Energiegenossen Wittgenstein findet sich auf der Internetseite www.egwi.de.