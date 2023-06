Wittgensteiner Ferienspaß: Artensterben und Aliens als Thema

Wittgenstein/Lennestadt. Der Galileo-Park in Meggen lockt mit gleich drei spannenden Ausstellungen. Wer sich das mal anschauen möchte: die Redaktion verlost Freikarten.

Sind wir allein im Universum? Was sind die Ursachen des Artensterbens weltweit und was können wir dagegen tun? Und schließlich: Wie konnte sich der Waschbär, eigentlich ein waschechter Nordamerikaner, bei uns in Deutschland ausbreiten? Antworten auf diese spannenden Fragen liefert derzeit der Galileo-Park in Lennestadt-Meggen (Kreis Olpe). Ein Besuch dort von Wittgenstein aus lohnt sich also – und unsere Redaktion verlost dazu Freikarten.

Der Park rund um die sogenannten „Sauerland-Pyramiden, hoch über dem Lennetal gelegen“, ist von der Meggener Straße (B 236) aus nicht zu übersehen. „In insgesamt vier der sieben Pyramiden begeistert der Galileo-Park, seines Zeichens Wissens- und Rätselpark, seine Gäste mit interessanten und außergewöhnlichen Ausstellungen“, heißt es im Internet-Auftritt des Parks auf www.galileo-park.de. „Auf unterhaltsame und doch anspruchsvolle Art und Weise wird Wissen vermittelt und Interesse an neuen Themen geweckt. Dabei präsentiert der Galileo-Park sowohl wissenschaftliche als auch ,rätselhafte‘ Themen – sachlich, objektiv, offen und wertungsfrei.“

Der Galileo-Park mit seinen „Sauerland Pyramiden“ gleich neben dem Bergbaumuseum Siciliaschacht im Lennestädter Ortsteil Meggen ist von der B 236 aus nicht zu übersehen. Foto: Hans Blossey

Ort des Staunens und Wunderns

Die Titel der drei Ausstellungen in dieser Saison, die noch bis Mitte November läuft: „Allein im Universum? Begegnung mit phantastischen Phänomenen“, „Tot wie ein Dodo – Arten. Sterben. Gestern. Heute“ und „Animalische Wanderung – Migration im Tierreich“. Nach Angaben der Betreiber können die naturwissenschaftlichen Ausstellungen „von Frühjahr bis Herbst in den aufregend gestalteten Pyramiden bewundert werden“. Dabei stehe „das spielerische Lernen und Ausprobieren für Jung und Alt […] im Zentrum des Parks“.

Für Park-Gäste wird eine Auswahl an Pizza, Flammkuchen, Baguettes, Crêpes, Hot Dogs, Kuchen und Waffeln geboten, außerdem gibt’s kalte und warme Getränke.

Mit seinen vielen Attraktionen ein Ort des Staunens und Wunderns, soll der Park „ganz nach Galileo Galilei (*15. Februar 1564; † 8. Januar 1642), der ein kontaktfreudiger Wissenschaftler und Querdenker war, das Interesse an Themen“ wecken – „und ist Wissenschaftstreffpunkt für Familien, Touristen, Studenten und Geschäftsleute“.

Räumlichkeiten auch für Feiern buchbar

Regelmäßig veranstaltet der Galileo-Park kleine und große Events rund um seine laufenden Ausstellungen. Ob Familienfeste, Künstler- und Hobbymärkte, Kongresse oder Science-Fiction-Tage: „Ein Blick in unseren Veranstaltungskalender lohnt sich immer.“

Doch im Park geht noch mehr. „Die Räumlichkeiten werden nicht nur für Ausstellungszwecke genutzt, sondern können auch gemietet werden: Ob Seminare/Kongresse, Buchlesungen, Trauungen oder Geburtstage – der Galileo-Park bietet den passenden Rahmen, um Ihre ganz persönliche Veranstaltung unvergesslich werden zu lassen.“

Interessant ist auch ein Paläontologischer Lernspielplatz auf dem Park-Gelände: „Auf den Spuren der Sauerländer Dinosaurier schaffen wir ein Erlebnis für Kinder jeden Alters, das sie sonst im Sauerland so schnell nicht finden“, so die Archäologin Julia Schürrer, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Parks und Kuratorin der Erlebnisstation.

Eintrittspreise und Infos

• Erwachsene: 9,50 Euro

• Ermäßigter Eintritt für Kinder von 6 bis 15 Jahren, Schüler, Studenten, Bundeswehr-Angehörige, Zivildienstleistende, Behinderte, Rentner: 7,50 Euro

• Gruppen ab einer Anzahl von 15 Personen: 7,50 Euro

• Jahreskarte pro Saison: 28 Euro

Die Karten gelten jeweils für alle drei Ausstellungen.

Der gesamte Park ist barrierefrei und mit Rollstuhl zu befahren, er ist ferner tauglich für Kinderwagen. Hunde sind im Galileo-Park erlaubt, aber an der Leine zu führen.

Öffnungszeiten: Außerhalb der NRW-Ferien Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, Montag Ruhetag. Innerhalb der NRW-Ferien täglich von 10 bis 17 Uhr.

Kontakt: Galileo-Park, Sauerland-Pyramiden 4-7, Lennestadt-Meggen, Tel. 02721/60077-10, E-Mail: info@galileo-park.de; Internet: www.galileo-park.de

