Wittgensteiner Ferienspaß: Cooler Besuch in der Atta-Höhle

Johanna Rath führt am Mittwoch, 01. Juli 2020 in Attendorn Besucher durch die Tropfsteinhöhle. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Wittgenstein/Attendorn. Kennen Sie Stalaktiten, Stalagmiten und Sinterfahnen? Zu sehen gibt es sie in „Deutschlands unterirdischer Wunderwelt“. Gewinnen Sie Freikarten!

Wenn es draußen mal wieder sommerlich warm wird, sind Ausflügler und Urlauber dankbar für eine Abkühlung. Die Atta-Höhle in Attendorn (Kreis Olpe) bietet sich hier als ideales Ausflugsziel für die ganze Familie an – nur gut eine Autostunde von Wittgenstein entfernt. Sie gilt – nicht zuletzt aufgrund ihrer enormen Vielfalt und Farbigkeit – als eine der größten und schönsten begehbaren Tropfsteinhöhlen Deutschlands und ist heute mit jährlich ungefähr 150.000 bis 200.000 Besuchern die wohl meistbesuchte deutsche Schauhöhle. Zu den Besonderheiten zählen viele Sinterfahnen, die von Eisenoxiden gefärbt sind. Ferner sind Stalaktiten, Stalagmiten und Stalagnaten zu sehen.

Der Rundgang

Die Führung durch die leicht begehbare Tropfsteinhöhle an der Finnentroper Straße in Attendorn dauert etwa 40 Minuten. Dabei beträgt die Temperatur in der Atta-Höhle konstant 9 °C. Täglich. 365-mal im Jahr. Sommer wie Winter.

Lesen Sie auch: Wittgensteiner Ferienspaß: Das sind die neuen Gewinner

Die Gesamtlänge der Atta-Höhle, „Deutschlands unterirdische Wunderwelt“, misst 6,67 Kilometer, von denen etwa 1,8 Kilometer für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Höhlenforscher entdeckten 1986 einen weiteren, bis dahin völlig unbekannten Teil der Atta-Höhle: ein fünf Kilometer langes Labyrinth aus bizarrsten Tropfsteingebilden. Für die Öffentlichkeit ist dieser neue Teil leider nicht zugänglich – eine Erschließung wäre zu gefährlich.

Wichtig zu wissen: „Die Atta-Höhle steht unter Naturschutz, und die Tropfsteingebilde sind sehr zerbrechlich. Daher ist das Berühren unbedingt verboten! Wir bitten um Ihr Verständnis.“

Die Entdeckung

Entdeckt wurde die Atta-Höhle übrigens durch einen puren Zufall, erfährt man in deren Internet-Auftritt: „Steinbrucharbeiter der Biggetaler Kalkwerke trauten am 19. Juli 1907 bei Sprengungen ihren Augen nicht: Als sich die Riesenstaubwolke der Explosion gelegt hatte, blickten sie in einen freigelegten und von sonnigem Tageslicht durchfluteten Felsspalt. Sie krochen hinein und was sie sahen, verschlug ihnen die Sprache.

Die Arbeiter blickten in ein Labyrinth aus schönsten Tropfsteingebilden – kunstvoll gewachsenen Stalagmiten und Stalaktiten – steinernen Gardinen, die an der Felsdecke kunstvoll herabhingen, als habe ein Dekorateur seine Meisterprüfung damit gemacht.

Lesen Sie auch: Wittgensteiner Ferienspaß: Märchen, Tiere und Action

Die Steinbrucharbeiter von Attendorn hatten – ohne es zu wissen – den Eingang für eines der größten Naturwunder dieser Erde freigelegt: den Eingang zur sagenhaften Atta-Höhle – benannt nach der Fürstin Atta, die der Hansestadt Attendorn ihren Namen gab.“

Atta-Käse schon probiert?

Und auch das gehört zur Atta-Höhle: ein Mineralien-Shop und der Atta-Käse, „der so aromatisch gedeiht, wie er nur in einer Tropfsteinhöhle reifen kann“, heißt es im Info-Flyer. Zu haben ist der Käse in verschiedenen Produkt-Varianten per Online-Shop: www.atta-kaese.de. Es werden für Gruppen aber auch Verkostungen direkt in der Höhle oder im Höhlen-Restaurant angeboten.

Wer neben dem Höhlen-Besuch gerne noch beim Leuchtturm am Biggesee und in der Attendorner Altstadt vorbeischauen möchte, kann alles optimal mit einer Fahrt im „Biggelino“ verbinden, einer kleinen Bahn mit festem Fahrplan.

Lesen Sie auch: Wittgensteiner Ferienspaß: Pano-Park schon „60 Jahre wild“

Neu auf dem Parkplatz der Atta-Höhle: zehn Stellplätze für Wohnmobile. „Dazu gehört eine Sanitärstation mit Frischwasser und der Möglichkeit, Abwasser zu entsorgen“, ist im Info-Flyer zu lesen. „Auch ein 220-Volt-Stromanschluss ist zu haben.“

Die aktuellen Eintrittspreise

• Erwachsene 12,50 Euro

• Gesellschaften ab 25 Personen 11,50 Euro

• Kinder, 5 bis 14 Jahre, 7,50 Euro

• Schulklassen ab 20 Personen bis 14 Jahre 6,50 Euro

• Familienkarte: 2 Erwachsene und 2 Kinder bis einschließlich 14 Jahre. Auf die Familienkarte werden keine weiteren Ermäßigungen gewährt. Gilt nicht für Gruppen. 2 Erwachsene, 2 Kinder 32,50 Euro, jedes weitere Kind 6,50 Euro

Lesen Sie auch: Wittgensteiner Ferienspaß: Lasertag – Gut bei jedem Wetter

Alle genannten Preise verstehen sich pro Person. Außerdem gibt es in der Preisliste vielfältige Kombinationsangebote mit einer Einkehr ins Restaurant-Café „Himmelreich“ direkt am Eingang der Atta-Höhle.

Mehr Info/Buchung: Attendorner Tropfsteinhöhle, Tel. 02722/9375-0, Fax: 02722/9375-25, E-Mail: info@atta-hoehle.de, Internet: www.atta-hoehle.de; Navi-Eingabe: Finnentroper Straße 39, 57439 Attendorn

Freikarten gewinnen

Gemeinsam mit der „Atta-Höhle“ verlost unsere Redaktion 2 x 2 Eintrittskarten, also zwei Pakete für jeweils zwei Erwachsene (Kartenwert je 12,50 Euro).

Lesen Sie auch: Wittgensteiner Ferienspaß: Mit Winnetou „Unter Geiern“

Um am Gewinnspiel teilzunehmen einfach im Internet auf www.wp.de/wittgensteiner-ferienspass gehen, bei der Frage nach dem Angebot das Kennwort „Atta-Höhle“ eingeben und die vorgegebenen Felder ausfüllen. Die Gewinner werden in einigen Tagen ausgelost.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein