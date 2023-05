Wittgensteiner Ferienspaß: Die ersten Gewinner stehen fest

Wittgenstein. „High Five“ Wasserski- und Wakeboard in Niedersfeld und Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg: Das ist das Ergebnis der Verlosung.

Die ersten zwei Folgen unserer neuen Serie „Wittgen­steiner Freizeitspaß“ ist rum – und damit ist es an der Zeit, die Gewinner für die ersten beiden Verlosungsrunden bekanntzugeben.

Unter anderem haben wir in dieser Woche in Kooperation mit High Five zweimal einen Anfängerkurs für die Wasserski- und Wakeboardanlage in Niedersfeld verlost. Hier haben Frank Knebel aus Bad Berleburg und Stefanie Pfeil aus Bad Laasphe gewonnen. Wir wünschen den beiden viel Spaß und Action am Hillebachsee.

Ebenfalls wurden in Kooperation mit der Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg einige Tickets für jede Menge Spaß in den Ferien verlost. Je ein Familienticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder für Thikos Kinderland haben Marion Althaus-Lückel aus Erndtebrück und Daniela Schneider aus Bad Berleburg gewonnen. Je ein Gruppenticket für vier Personen für die Jump-Area gehen an Lia Rohnke und Susanne Strackbein – beide aus Bad Berleburg – sowie je ein Gruppenticket für zwei Personen für die Kletterhalle (wahlweise Kletterwand oder Hochseilgarten) an Birgit Klein aus Bad Laasphe und Nicole Scholz aus Bad Berleburg. Die Gewinner werden wir via E-Mail noch einmal zwecks der Tickets benachrichtigen.

Sollten Sie dieses Mal nicht unter den Gewinnern sein, haben Sie in den kommenden Wochen weiterhin die Chance auf attraktive Tickets. Bereits in der kommenden Woche präsentieren wir Ihnen zwei weitere Ausflugsziele. Für das Gewinnspiel geben Sie einfach das jeweilige Ausflugsziel online auf www.wp.de/wittgensteiner-ferienspass ein. Wir wünschen Ihnen viel Glück – und natürlich viel Spaß.

