Wittgensteiner Ferienspaß in Fort Fun und im Galileo-Park

Wittgenstein. Entweder in drei spannenden Ausstellungen oder aber im Bestwiger Abenteuerland sind unsere Gewinner diesmal unterwegs. Hier die Namen.

Galileo-Park oder Fort Fun? Viele unserer Leserinnen und Leser haben sich bei der Freikarten-Aktion zum „Wittgensteiner Ferienspaß“ sowohl für das eine als auch das andere Ziel beworben. Umso besser, erhöht das doch die Chancen auf einen Gewinn.

Zwischen Western und Freizeit

In Kooperation mit dem Fort Fun Abenteuerland in Bestwig hatte unsere Redaktion am Montag vier Freikarten im Wert von jeweils 24,50 Euro in der Verlosung. Nutzen können jeweils eines der Gratis-Tickets nun Ina Conrad-Sure und Corinna Schellhammer aus Bad Berleburg, Daniel Zeitler aus Bad Laasphe und Christian Hackler aus Erndtebrück. In Fort Fun kommen der klassische Western-Themenpark und der Freizeitpark mit Fahrgeschäften zusammen.

Mehr Infos zum Ausflugsziel im Internet: www.fortfun.de

Von den Aliens zum Artensterben

Gemeinsam mit dem „Galileo-Park“ in Lennestadt-Meggen haben wir außerdem 5 x 4 Eintrittskarten verlost, und zwar fünf Pakete für jeweils zwei Erwachsene (Kartenwert je 9,50 Euro) und zwei Kinder (Kartenwert je 7,50 Euro). Je eines der fünf Pakete haben gewonnen: Christina Benfer-Jenke, Lucie Rohnke und Frank Knebel aus Bad Berleburg sowie Luise Wickenhöfer und Thomas Klein, Bad Laasphe. Sie dürfen sich auf interessante Fakten rund um Aliens, Artensterben und Tiere auf Wanderschaft freuen.

Mehr Infos im Internet: www.galileo-park.de

Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden in den nächsten Tagen per E-Mail benachrichtigt.

