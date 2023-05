Wittgensteiner Ferienspaß: Lasertag – Gut bei jedem Wetter

Kai Fullone hat in Winterberg seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und bietet bei Full-One Lasertag für jede Altersklasse an.

Winterberg/Wittgenstein. Diesen Mal geht es nach Winterberg. Bei Full-One Lasertag können Sie Geist und Körper fordern. Und bei uns können Sie Eintrittskarten gewinnen.

Sich auspowern und dabei jede Menge Spaß und Action haben – das ist bei Full-One Lasertag in der Remmeswiese 3 in Winterberg möglich. Seit 2019 gibt es die Lasertag-Arena dort bereits und ist nicht nur bei Jugendlichen sehr beliebt, das wissen auch die Betreiber Kai und Mandy Fullone. Doch was ist Lasertag und was muss hierfür beachtet werden?

Wer glaubt, Lasertag sei ein simples Spiel, irrt – denn was simpel ausschaut, fordert nicht nur den Körper sondern auch vor allem den Geist heraus. Kurz erklärt: Beim Lasertag treten die Teilnehmer gegeneinander an – egal welchen Alters. Ziel ist es dabei Punkte zu erringen, indem ein gegnerischer Spieler mit Hilfe des „Phasers“ – der wie eine futuristische Spielzeugpistole ausschaut – markiert wird. Mögliche Trefferpunkte sind zum Beispiel die Brust, der Phaser des Gegenspielers, die Schultern und der Rücken. Dabei geht es neben dem sportlichen Aspekt vor allem auch um taktisches Geschick. Eine Stimme hält die Spieler während des Games auf dem Laufenden. Der Spieler mit den meisten Punkten ist am Ende der Sieger.

Bis zu 32 Spieler gleichzeitig können mitmachen

Kai Fullone hat in Winterberg seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und bietet bei Full-One Lasertag für jede Altersklasse an. Foto: Kevin Kretzler / WP

Insgesamt 32 Spieler können pro Stunde zeitgleich spielen. Nach jeweils zehn Minuten Spielzeit gibt es eine kleine Verschnaufpause von zehn Minuten, denn Lasertag ist durchaus sehr anstrengend. „Aktuell bieten wir zehn verschiedene Modi an“, so Fullone. Er selbst spielt leidenschaftlich gern Lasertag. Gemeinsam mit seiner Frau Mandy Fullone hat er in den vergangenen Monaten einige Neuerungen in die Lasertag-Arena gebracht. Und was ist besonders beliebt derzeit? „Das sind vor allem die Modi Color Conquest (Farbenkrieg), Tag the Tag und Laserball – das ist so ähnlich wie Fußball.“

Was das Alter betrifft, gibt es nach oben keine Grenze. „Ich habe hier auch schon Spieler über 60 gehabt. Es ist eine coole Sache, weil es ein Freizeitsport ist. Er eignet sich für die Kinder, Geburtstage, Junggesellenabschiede oder Firmenfeiern.“ Spieler unter acht Jahren dürfen nur nach Absprache lasertaggen. „In den Ferien dürfen sie dann von Montag bis Freitag und am Sonntag mitspielen.“ Dann hat die Lasertag-Arena in Winterberg auch an den Mon- und Dienstagen geöffnet – an den Feiertagen ist so oder so geöffnet.

600 Quadratmeter große Arena

Gespielt wird in der 600 Quadratmeter großen Arena – aufgebaut wie ein Labyrinth, wo ein Parcours auf die Spieler mit lauter Wänden, Discokugeln und Lasern an der Decke wartet. Die Arena ist also ein perfektes Ausflugsziel – an guten und an regnerischen Tagen. Buchen sollten Interessierte jedoch frühzeitig – online oder aber per Telefon. Dabei empfiehlt es sich, ab vier Personen zu buchen. „Dann kann man sich sicher sein, dass man auf jeden Fall zwei Teams bilden kann.“

Übrigens: Für die Sommerferien gibt es für Schüler und Studenten Ferientickets. Für 120 Euro kann man dann mit dem Ticket von Montag bis Freitag und am Sonntag täglich zwei Stunden spielen (mit Vorreservierung). Zudem gibt es eine Zwei-Stunden- und eine Drei-Stunden-Flatrate in den Ferien. Und wer seinen Kindergeburtstag dort feiern möchte, darf sogar Essen und Trinken mitbringen, soviel er mag.

Exklusives Gewinnspiel bei „Wittgensteiner Ferienspaß“

Und wer schon immer von einem Kindergeburtstag in der Full-One Lasertag-Arena geträumt hat, hat nun die Chance, hierfür einen attraktiven Gutschein zu gewinnen. In Kooperation mit Kai und Mandy Fullone verlosen wir im Rahmen unserer Serie „Wittgensteiner Ferienspaß“ folgende Gutscheine:

Ein Sommerferienpaket (Drei-Stunden-Flatrate) für acht Personen; ein Sommerferienpaket (Zwei-Stunden-Flatrate) für sechs Personen; ein Gutschein für einen Kindergeburtstag für zehn Kinder; ein Gutschein für einen Kindergeburtstag für acht Kinder; ein Gutschein für einen Kindergeburtstag für sechs Kinder und ein Gutschein für einen Kindergeburtstag für vier Kinder. „Die Gutscheine gelten aber auch für Erwachsene“, so der Betreiber.

Für das Gewinnspiel geben Sie einfach das Wort „Lasertag“ online auf www.wp.de/wittgensteiner-ferienspass ein. Wir wünschen Ihnen viel Glück – und bedanken uns bei den Betreibern der Lasertag-Arena, dass sie dies ermöglichen.

Weitere Infos zur Full-One Lasertag-Arena und zur Buchung gibt es online unter www.full-one-lasertag-winterberg.de/. Die jeweils aktuellen Öffnungszeiten finden sich auf google.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein