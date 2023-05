Wittgensteiner Ferienspaß: Mit Winnetou „Unter Geiern“

Wittgenstein/Elspe. Ein Besuch der Karl-May-Festspiele in Elspe als Ganztagserlebnis lohnt sich für die ganze Familie. Dazu verlost die Redaktion fünf Freikarten.

Die Karl-May-Festspiele natürlich, aber eben auch Dinnershows, Konzerte und andere Events – das alles gehört zum „Elspe-Festival“ im Lennestädter Ortsteil Elspe, Kreis Olpe. Und ein Ausflug dorthin von Wittgenstein aus lohnt sich allemal, für die ganze Familie. Was man in Elspe nicht erlebt: Fahrgeschäfte, Karussells oder Achterbahnen. Aber dafür jede Menge „Attraktionen mit Menschen, mit Tieren und in der Natur“, heißt es im Internet-Auftritt der Elspe Festival GmbH.

Im 65. Jubiläumsjahr präsentieren die Karl-May-Festspiele Elspe auf der großen Freilichtbühne die Inszenierung „Unter Geiern“ – mit Jean Marc Birkholz als Winnetou und Martin Krah als Old Shatterhand. Insgesamt sind 60 Darsteller und über 40 Pferde auf der 100 Meter breiten Naturbühne unterwegs.

Drei atemberaubende Shows

Die Geschichte spielt im Llano Estacado, einer Wüste zwischen Texas und New Mexico im Jagdgebiet der Komantschen. In den Schlupfwinkeln der Wüste verstecken sich eine Menge zwielichtige Gestalten. Sie schließen sich zu Banden zusammen, überfallen die Farmen, locken Reisende in die Irre, plündern sie aus und töten sie. Die Banden werden „Die Geier“ genannt. Doch bevor es ihnen gelingt, die ganze Gegend in Angst und Schrecken zu versetzen, greifen Winnetou und Old Shatterhand ein – und legen den Banditen in einer spektakulären Aktion das Handwerk.

Daneben können die Gäste auf drei atemberaubende Shows im Rahmenprogramm gespannt sein: eine Greifvogel- und Pferdeshow, eine spektakuläre Stuntshow und eine fesselnde Musikshow. Abgerundet wird der Tag beim Elspe Festival mit Live-Musik sowie Stand-Up-Comedy. Für eine Reihe von Konzerten auf der Naturbühne ist der September reserviert: Auf dem Programm stehen „Querbeat“ und „Majan“, Ben Zucker, Clueso, Johannes Oerding und „Völkerball“.

Der komplett überdachte Zuschauerraum der Naturbühne in Elspe bietet etwa 4000 Sitzplätze. Foto: Elspe-Festival

Meet & Greet dank Erlebnis-Pass

Die Preise für das „Ganztagserlebnis“ samt Rahmenprogramm reichen je nach gewähltem Sitzplatz im Zuschauerraum von 24,90 bis 72,90 Euro für Erwachsene sowie von 19,90 bis 47,90 Euro für Kinder von 4 bis 15 Jahren. Zubuchbar sind Essens-Arrangements in den Erlebnis-Restaurants auf dem Gelände oder auch eine Backstage-Tour nach der Vorstellung, die für Erwachsen 6 Euro, für Kinder 3 Euro kostet. Das Tolle beim „Elspe-Erlebnis-Pass“ (72,90 Euro/47,90 Euro): persönliche Begrüßung, ein All-you-can-eat-American-BBQ sowie ein Meet & Greet bzw. Autogrammstunde mit zwei Hauptdarstellern.

Die Saison 2023 startet am Samstag, 17. Juni, und endet am Sonntag, 3. September. Vorstellungen finden nachmittags und/oder abends statt, das Rahmenprogramm startet oft schon vormittags.

Tickets gewinnen

Gemeinsam mit dem Elspe-Festival verlost unsere Redaktion 5 x 1 Karte für Erwachsene (1. Rang, Wert 34,90 Euro) zum Besuch der Karl-May-Festspiele samt Rahmenprogramm. Um am Gewinnspiel teilzunehmen einfach auf www.wp.de/wittgensteiner-ferienspass gehen, die vorgegebenen Felder ausfüllen und das Kennwort „Elspe-Festival“ eingeben. Die Gewinner werden in einigen Tagen ausgelost.

Kontakt: Elspe Festival GmbH, Zur Naturbühne 1, 57368 Lennestadt-Elspe; Tickets: 02721/94 44-0; Internet: www.elspe.de

