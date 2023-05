Wittgensteiner Ferienspaß: Pano-Park schon „60 Jahre wild“

Wittgenstein/Kirchhundem. Zahlreiche rasante Attraktionen locken die Besucher an, aber auch spannendes Tierleben. Und passend dazu verlost unsere Redaktion Freikarten.

Schon im April ist der beliebte „Panorama-Park“ an der L 553 von Aue-Wingeshausen über den Rhein-Weser-Turm nach Kirchhundem in die Saison gestartet – und mittlerweile „60 Jahre wild“. So lautet jedenfalls der Slogan zum runden 60-jährigen Geburtstag des Familien-, Freizeit- und Wildparks im nahen Sauerland.

Lesen Sie auch: Wittgensteiner Ferienspaß: Zehn neue Gewinner stehen fest

„Mit unseren vielfältigen Attraktionen, wie dem Fichtenflitzer (Sommerrodelbahn), Hüpfkissen, Rutschen-Paradies, Riesen-Trampolin, der Spiel- und Kletterburgen, dem Pferdchen-Karussell sowie der Liegewiese erleben Sie Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie“, wirbt der Park auf seiner Startseite im Internet. Mehr noch: „Natur pur bieten wir mit unseren Wölfen und Luchsen. Erleben Sie Rotwildherden, Mufflons, Sika- und Damwild, Wildschweine, Bisons zum Greifen nah.“

Im Wildpark ist auch der Luchs zu bestaunen, der in freier Wildbahn kaum zu entdecken ist. Foto: Panorama-Park

Tipp: Erdmännchen besuchen

Tipp der Redaktion: Auf jeden Fall die Erdmännchen besuchen. Denn in ihrem Gehege ist eigentlich immer etwas los. Den Namen hat das Erdmännchen übrigens, weil es nach Menschenart oft auf zwei Beinen steht, um die Umgebung zu beobachten. In freier Natur hält ein Erdmännchen der Gruppe dabei immer Ausschau nach potenziellen Gefahren, wie Greifvögeln oder anderen Rivalen, während die anderen genüsslich speisen können.

Lesen Sie auch: Wittgensteiner Ferienspaß: Lasertag – Gut bei jedem Wetter

Ein echter Höhepunkt zur Entspannung ist der Streichelzoo an der Bergstation. Hier begrüßen zum Beispiel Ziegen jeden Gast, ob groß oder klein. Und er wird nach Futter durchsucht. „Hier sind die Leckerchen aus den grünen Schachteln gern gesehen und noch lieber gefressen“, so der Hinweis des Parks.

Ausruhen, picknicken, Sonne genießen

Ebenfalls an der Bergstation befindet sich eine großzügige Liegewiese. „Hier können sich unsere großen und kleinen Besucher ausruhen, picknicken oder einfach nur die Sonne genießen“, so die Park-Betreiber. „Und wenn die kleinen Energiebündel wieder Lust auf Action haben, dann haben sie die Qual der Wahl. Starten sie mit den Mega-Hüpfkissen? Wird zuerst die Ritterburg erobert? Erproben sie das Leben als Wichtel? Fliegen sie durch das Reich der Libelle? Wo soll man da nur anfangen? Und das Beste daran ist, dass Mama und Papa alles im Blick haben.“

Lesen Sie auch: Wittgensteiner Ferienspaß: Mit Winnetou „Unter Geiern“

Bei den Kleinen kommt das riesige Hüpfkissen besonders gut an. Gleich nebenan können sich die Eltern auf der Liegewiese entspannen. Foto: Panorama-Park

Eine Tageskarte kostet für alle Besucher ab zwei Jahren 17 Euro. Kinder unter zwei Jahren haben freien Eintritt, ebenso Personen, die am Tag des Park-Besuchs Geburtstag haben und blinde Menschen. Menschen mit Behinderung zahlen nur 7 Euro Eintritt. Außerdem zu haben sind Jahreskarten für 49 Euro sowie ermäßigte Gruppenkarten für Gruppen ab 20 Personen, Schulen, Kindergärten und Berufsschulen zu speziellen Bedingungen.

„Fichtenflitzer“ für private Rennen buchbar

Übrigens: Die Sommerrodelbahn „Fichtenflitzer“ kann unter bestimmten Bedingungen ab 17 Uhr zu einem Stundenpreis von 300 Euro für private Rennen angemietet werden, mit zusätzlicher Zeitmessung für 400 Euro. Der Park-Eintritt entfällt dann. Hütten und Grillplätze auf dem Gelände sind mit Holz und Anzündern für 35 Euro, ohne Holz für 20 Euro buchbar, eine Wald- und Wild-Vorführung für 35 Euro. Die Fichtenhütte kann für 150 Euro angemietet werden.

Lesen Sie auch: Wittgensteiner Ferienspaß: Riesensprünge und Hindernislauf

In der Saison 2023 ist der Park bis Mitte Oktober meist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, in den NRW-Sommerferien abends auch länger. Je nach Wetter-Bedingungen behält es sich die Parkleitung jedoch vor, den Park auch vor 17 Uhr zu schließen. Der obere Parkbereich an der Bergstation kann bis zu 60 Minuten vor Parkschluss geschlossen werden. Außerhalb der NRW-Ferien ist der Park oft montags und freitags geschlossen. Hier hilft ein Blick in den Internet-Kalender des Parks.

Hunde sind grundsätzlich willkommen. Sie sollten aber angeleint sein und dürfen nicht in die Fahrgeschäfte. Achtung: Der Sessellift ist außerhalb der Ferien NRW und den Wochenenden nicht in Betrieb.

Tickets gewinnen

Gemeinsam mit dem „Panorama-Park“ verlost unsere Redaktion 10 x 1 Tageskarte im Wert von 17 Euro. Um am Gewinnspiel teilzunehmen einfach auf www.wp.de/wittgensteiner-ferienspass gehen, bei der Frage nach dem Angebot das Kennwort „Panorama-Park“ eingeben und die vorgegebenen Felder ausfüllen. Die Gewinner werden in einigen Tagen ausgelost.

Kontakt: Panorama-Park, Rinsecker Straße 100, 57399 Kirchhundem; Tel. 02723/71622-0; Fax 02723/71622-99; E-Mail: info@panopark.de; Internet: www.panopark.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein