Wittgensteiner Ferienspaß: Riesensprünge und Hindernislauf

Auch bei schlechtem Wetter: In der N-Flow Trampolinarena in Netphen ist jede Menge Platz zum Springen und sich Austoben.

Wittgenstein/Netphen. Trampoline, Hindernisparcours und Schaumstoffgrube: Die N-Flow Trampolinarena ist der nächste Ferientipp der WP. Es gibt Karten zu gewinnen.

Hier ist unser nächster Ausflugstipp für die Sommerferien aus der Serie „Wittgensteiner Ferienspaß“: die N-Flow Trampolinarena in Netphen. Auf über 50 Trampolinen können sich hier Groß und Klein aus dem nahen Wittgenstein so richtig austoben – auch bei schlechtem Wetter. „Spiel und Spaß garantiert“, heißt es auf der Homepage des N-Flow Freizeitparks.

Der Maincourt

In der großen Halle mit mehr als elf Metern bis zum Dachgiebel sind die Möglichkeiten scheinbar grenzenlos. Auf dem sogenannten Maincourt, dem Haupt-Sprungbereich, bieten 18 Trampoline und zwei Podeste jede Menge Platz, um Sprünge auszuprobieren und von einem Trampolin zum nächsten zu hüpfen. Mit einem B-Board – einem Brett, das man sich ähnlich wie ein Snowboard an die Füße schnallt – kann man tolle Tricks und Sprünge üben. Die Boards gibt es gegen eine zusätzliche Leihgebühr.

Airbag, Dunk-Area und Dodgeball-Feld

Die ganz Mutigen, die auch die Höhe nicht scheuen, können von verschiedenen Podesten auf den großen Airbag springen. Hier sind Sprünge aus bis zu 3,5 Metern Höhe möglich. In der Dunk-Area stehen mehrere Basketballkörbe bereit. Mit Unterstützung des Trampolins am Boden können Körbe wie die Profis geworfen werden. Spaß für die ganze Familie gibt es auf dem Dodgeball-Feld: zwei Teams, mehrere Bälle und jede Menge Action. Mit Netzen rundherum abgesichert, wird hier eine Art Völkerball gespielt. Der Boden besteht dabei aus Trampolinen.

Der Ninja-Parcours

Ein weiteres Highlight – dieses Mal ganz ohne Springen – ist der Ninja-Parcours. Bekannt sind Hindernisläufe wie dieser aus der Fernsehsendung „Ninja Warrior“. Es kommt auf Geschicklichkeit und Sportlichkeit an. Die Stationen sind nicht zu unterschätzen und stellen wohl die meisten Besucher vor eine echte Herausforderung. Wem der Ninja-Parcours zu schwierig ist, der kann sich am B-Bounce-Hindernisparcours versuchen. Hier gibt es Trampoline, die einem helfen, die Hindernisse zu überwinden.

Hindernisparcours einmal anders: Mit Hilfe von Trampolinen geht es durch den B-Bounce. Foto: Jennifer Wirth

Der Gladiatorbalken

Wer danach etwas Dampf ablassen möchte, kann auf den Gladiatorbalken gehen. Über einer Schaumstoffgrube können zwei Personen – auf einem Balken balancierend – versuchen, sich gegenseitig mit großen Schaumstoffrollen zu Fall zu bringen. Wer einfach mal so in die Schaumstoffgrube springen will, kann das machen – die Grube bietet viel Platz, um Sprünge zu üben oder sich einfach mal fallen zu lassen.

Öffnungszeiten

Geöffnet ist die Trampolinarena dienstags bis freitags von 16 bis 19.30 Uhr, samstags von 13 bis 17.30 Uhr sowie sonntags ab 11 Uhr mit dem „Kids Jump“ für Kinder zwischen drei und sechs Jahren und dann wieder für alle von 12 bis 16.30 Uhr. Das Mindestalter ist sieben Jahre. 60 Minuten Sprungzeit kosten 9 Euro, dazu kommen einmalig die Sprungsocken für 2,50 Euro und das ID-Armband für 3 Euro. Die Armbänder können bei jedem Besuch wieder mitgebracht werden.

Mehr Infos

Weitere Infos zum N-Flow Freizeitpark und zur Trampolinarena gibt es auf www.n-flow.de. Auf der Internetseite können auch die Sprungzeiten gebucht werden. Neben der Trampolinarena gibt es im N-Flow Freizeitpark noch einen Squash-Court, einen Soccerpark ein Fitness-Studio, ein Freibad und eine Saunawelt.

Tickets gewinnen

