Wittgensteiner Ferienspaß: Wanderkarten zu gewinnen

Dass der Rothaarsteig nach wie vor eine feste Größe im deutschen Wandermarkt ist, geht erneut aus einer Untersuchung der dwif Consulting GmbH aus München in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Südwestfalen hervor.

Bad Berleburg. Wandern, radeln oder spazieren: In Bad Berleburg und Umgebung gibt es viele schöne Ecken zu entdecken. Wir verraten wo.

Die Sommerferien sind gestartet. Für Daheimgebliebene oder Freunde von Angeboten die „umsonst und draußen“ sind, bietet die Stadt Bad Berleburg – wie Wittgenstein überhaupt – viele Möglichkeiten, sich als Wanderer, Spaziergänger oder auf dem Fahrrad oder E-Bike fortzubewegen und Ecken in der Heimat zu entdecken, die man noch gar nicht kennt.

Fünf Premiumwanderwege

Bad Berleburg ist als der erste offiziell zertifizierte Premiumwanderort in NRW eine perfekte Adresse. Mit gleich fünf Premiumwanderwegen wie dem 19,6 Kilometer langen „Bei de Hullerkeppe“ bei Dotzlar, der 20,4 Kilometer langen „Via Adrina“ im unteren Edertal zwischen Arfeld und Schwarzenau, der 15 Kilometer langen „Via Celtica“ zwischen Dotzlar und Arfeld, dem 14,2 Kilometer langen „Wittgensteiner Schieferpfad“ zwischen Bad Berleburg, Raumland und Meckhausen sowie der 5,4 Kilometer langen „Märchenspur Bad Berleburg“ sind sowohl leichte als auch anspruchsvolle Touren möglich.

Daneben gibt es aber auch noch den 17 Kilometer langen Wisentpfad zwischen Wingeshausen und Jagdhaus, den Waldskulpturenweg, der Bad Berleburg mit Schmallenberg verbindet oder auch den Rothaarsteig, der Bad Berleburg vom Albrechtsplatz bis nach Jagdhaus am Rothaarkamm entlang passiert.

Im Elsofftal kommen noch der Rotmilan-Höhenweg und verschiedene klassische SGV-Wanderwege hinzu, die vielleicht nicht als Premium-Wege zertifiziert sind, aber oft eben auch nicht weniger reizvolle Wandererlebnisse liefern.

Das Gewinnspiel

Wer sich inspirieren lassen will, kann sich in der Bad Berleburger Tourist Information im Bad Berleburger Bürgerhaus am Markt eingehend beraten lassen oder nutzt die einschlägigen Handy-Apps wie „komoot“ oder „outdooractiv“, die einen einerseits Kartenansichten und Wandertipps von Nutzer liefern, aber auch navigieren können, falls mal Wegezeichen oder Hinweisschilder nicht ausreichen.

Für Menschen, die es ganz und gar „oldschool“ lieben, verlosen wir mit Unterstützung der BLB-Tourismus GmbH noch drei klassische Wittgensteiner Wanderkarten. Die enthalten alle wesentlichen Informationen und gehören eigentlich in jeden Rucksack.

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, geben Sie einfach den Begriff Wanderkarte online auf www.wp.de/wittgensteiner-ferienspass ein. Wir wünschen Ihnen viel Glück beim Gewinnspiel – und natürlich viel Spaß beim Wandern oder Radfahren.

