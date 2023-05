Wittgensteiner Ferienspaß: Zehn neue Gewinner stehen fest

Wittgenstein. Für die Sieger geht’s diesmal in die Netphener Trampolinarena oder zu den Karl-May-Festspielen Elspe. Nächste Woche gibt’s neue Gewinnchancen.

Und wieder stehen bei unserer Aktion „Wittgensteiner Ferienspaß“ eine ganze Reihe glücklicher Gewinner fest. Ausgelost hat die Redaktion diesmal Leserinnen und Leser, die demnächst gratis die N-Flow Trampolinarena in Netphen oder aber die Karl-May-Festspiele in Elspe samt Rahmenprogramm besuchen können.

Jede Menge Platz zum Toben gibt es in der Trampolinarena des N-Flow Freizeitparks in Netphen. In Kooperation mit der Trampolinarena hat die Heimatzeitung 5 x 4 Tickets verlost. Auf Riesentrampoline und Hindernisparcours dürfen sich freuen: Carolin Hilbig aus Bad Berleburg, Sebastian Knebel aus Erndtebrück, Verena Roos aus Bad Laasphe, Nicole Gücker aus Bad Berleburg, und Christian Knebel aus Bad Laasphe.

Zwei weitere Ausflugsziele

Gemeinsam mit dem „Elspe-Festival“ im Kreis Olpe hat unsere Redaktion außerdem 5 x 1 Freikarte für Erwachsene (1. Rang, Wert 34,90 Euro) zum Besuch der Karl-May-Festspiele verlost. Die Gewinner hier sind: Susan Lopatar aus Erndtebrück, Julia Rohrbach aus Bad Laasphe, Erika Netsch aus Bad Laasphe, Thore Schneider aus Girkhausen und Jana Weber aus Bad Berleburg.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner der ausgelosten Freikarten werden per E-Mail benachrichtigt.

Sollten Sie nicht unter den Gewinnern sein, haben Sie in den kommenden Wochen weiterhin die Chance auf attraktive Tickets. Bereits in der kommenden Woche präsentieren wir Ihnen zwei weitere Ausflugsziele. Für das Gewinnspiel geben Sie einfach das jeweilige Ausflugsziel online auf www.wp.de/wittgensteiner-ferienspass ein.



