Wittgensteiner Gastronomie: Comeback der Weihnachtsfeiern?

In diesem Jahr kann der Glühwein statt draußen wieder in geselliger Runde mit den Kollegen im Restaurant genossen werden.

Wittgenstein. Nachdem im vergangenen Jahr Weihnachtsfeiern nicht möglich waren, können diese 2021 wieder stattfinden. Und die ersten Anfragen sind schon da.

Gänsebraten, Knödel, ein leckerer Wein – die Vorweihnachtszeit ist in der Regel die Zeit, die Familien und Firmenmitarbeiter nutzen, um in geselliger Runde gemeinsam essen zu gehen oder auch einen entspannten Abend bei einem Bierchen oder sonstigem Getränk im Lieblingsrestaurant zu verbringen. Im vergangenen Jahr mussten die Weihnachtsfeiern wegen des Lockdowns ausfallen. Doch wie schaut es in diesem Jahr aus? Sind Firmen und Familien in diesem Jahr vorsichtiger oder sind die ersten Weihnachtsfeiern im Lokal bereits gebucht? Die Redaktion hat sich bei einigen Gastronomen in der Region umgehört.

Gute Zeit für die Deutsche Küche

„Wir können bereits einige Buchungen von Firmen und Familien vorweisen“, sagt Silvia Köster-Benkendorf vom Bad Berleburger Hotel „Alte Schule“. „Natürlich gibt es auch diejenigen, die lieber noch vorsichtig sind. Dennoch merken wir: Die Leute freuen sich, dass diese Feiern wieder möglich sind. Wir merken aber auch, dass die Menschen kurzfristiger buchen.“ Vom 3. bis 18 November macht das Restaurant noch einmal Betriebsferien (der Hotelbetrieb aber geht normal weiter), danach startet das Team gestärkt in die Vorweihnachtssaison. „Was man nicht vergessen darf: dass nun die Zeit der Deutschen Küche kommt. Im November startet die Gänse- und Entensaison. Gemütlichkeit wird in den kalten Monaten groß geschrieben. Wenn der Kamin und die Kerzen brennen, kommen die Gäste gerne zum Essen.“

Gänse gibt es unter anderem im Restaurant „Zum weißen Ross“ in Bad Berleburg – und zwar ab dem 12. November. Aber auch sonst trudeln dort die ersten Reservierungen für die Weihnachtsfeiern ein. „Nicht nur für kleine Gruppen, sondern auch für große“, freut sich Inhaber Manuel Grabinger. Ob die Nachfrage nun höher oder geringer als vor der Corona-Pandemie ist, kann der Gastronom aktuell noch nicht sagen. „Wir haben ja erst im vergangenen Jahr eröffnet – und dann kam auch schon der Lockdown. Aber wir sind optimistisch und freuen uns über jede Reservierung. Wir haben ja nicht nur das Restaurant, sondern auch noch weitere Räumlichkeiten, wo man eine solche Feier buchen kann – sogar mit eigener Theke.“

Frühbucher schon Mitte Oktober

Ebenfalls positiv gestimmt ist das Team vom „Westfälischen Hof“ in Erndtebrück. „Wir haben schon einige Anfragen erhalten – auch direkt für Weihnachten“, freut sich Diana Hundte. „Es ist noch kein Vergleich zu 2019, aber das liegt auch daran, dass die Menschen nun eher kurzfristiger buchen.“ Ebenfalls wird in diesem Jahr wieder das Außer-Haus-Geschäft angeboten. „Wenn jemand lieber zuhause feiern möchte, liefern wir auch aus.“

Und im Brauereigasthof „Zur Sonne“ in Bad Laasphe? „Wir haben ja erst vor wenigen Tagen eröffnet, daher können wir derzeit noch gar nicht so viel dazu sagen. Aber die ersten Anfragen bezüglich Weihnachtsfeiern haben wir schon erhalten“, so Michael Hofstetter.

