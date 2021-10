Wittgensteiner Pädagoginnen-Trio will „Das Leben gestalten“

Bad Berleburg. Mit dieser Vision haben Nicole Wydra, Monika Feuring und Inge Spohr die gemeinnützige Auxilium Vita gGmbH gegründet. Ein Interview zum Start.

„Auxilium Vita“ – so heißt eine neue gemeinnützige GmbH rund um die Lebensgestaltung, gegründet von den drei Wittgensteiner Pädagoginnen Nicole Wydra, Monika Feuring und Inge Spohr. Wie es dazu kam, verraten die drei im Interview mit unserer Redaktion.

Die Auxilium Vita gGmbH gibt es laut Handelsregister seit Juli 2021. Wie kam es zur Gründung dieses gemeinnützigen Unternehmens, mit diesem Namen?

Nicole Wydra Während unserer langjährigen Lebens- und Berufserfahrung gab es immer wieder mal unterschiedliche Ideen, die nun in dieser Unternehmensform Umsetzung finden können. Wir drei lernten uns durch unsere Arbeit kennen und merkten schnell, dass wir unsere Begeisterung für Menschen, für deren Unterschiedlichkeit und für ihre Entwicklungsmöglichkeiten in und durch besondere Lebenslagen teilten.

Monika Feuring Damit erklärt sich auch der von uns gewählte Name Auxilium Vita. „Auxilium“ bedeutet unter anderem „die Hilfe, der Beistand, die Handreichung, die Verstärkung“ und „Vita“ steht für „das Leben“. Daraus leitet sich unser Motto beziehungsweise unsere Vision „Das Leben gestalten“ ab. Mit der Unternehmensgründung gestalten wir zum einen unser eigenes Leben – gleichzeitig bietet Auxilium Vita Menschen in den unterschiedlichsten Bedarfs- und Lebenssituationen Begleitung an.

Wie können die Wittgensteiner davon profitieren? Wie sehen Ihre Zielgruppen aus?

Inge Spohr Das Unternehmen Auxilium Vita versteht sich als Dienstleister für Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Wir alle benötigen an den verschiedenen Stationen unseres Lebens manchmal Begleitung durch andere Menschen. Deshalb möchten wir auch der Unterschiedlichkeit der Menschen und ihrer Bedürfnisse durch unsere Angebote gerecht werden. Zunächst starten wir mit Angeboten aus der Kinder- und Jugendhilfe, zum Beispiel als Sozialpädagogische Familienhilfen, als Erziehungsbeistandschaft und Trainerinnen für Haushaltsorganisation. Diese Aufgaben werden durch das Jugendamt nach dem Sozialgesetzbuch VIII beauftragt.

Feuring Aber auch für Orte, wo Menschen, Familien und Kinder zusammentreffen, zum Beispiel in Kindertagesstätten, Schulen und Firmen, erarbeiten wir momentan Ideen und Konzepte für Teamtrainings und Beratungsangebote. Es entstehen gerade Kooperationen mit Familienzentren und einem Anbieter für das betriebliche Gesundheitsmanagement, wodurch Firmen die Möglichkeit erhalten, Beratungsangebote für ihre Mitarbeiter zu buchen. Beratungsangebote können auch durch Familien und Einzelpersonen angefragt werden, müssen aber privat finanziert werden.

Gute Atmosphäre schaffen für Gespräche mit Kindern – dafür hat das Team von Auxilium Vita einen kompletten Raum an der Poststraße in Bad Berleburg eingerichtet. Monika Feuring stellt die Einrichtung vor. Foto: Eberhard Demtröder

Ihr Ziel heißt „Das Leben gestalten“. Wie kann das für die verschiedenen Generationen aussehen?

Wydra „Das Leben gestalten“ ist ein bewusst gewähltes Motto. Dass wir mit Angeboten für Familien starten, liegt daran, dass wir zunächst einmal aus der Kinder- und Jugendhilfe kommen. Generationsübergreifende Angebote sind aber unser mittel- beziehungsweise langfristiges Ziel. Gerade erstellen wir ein Konzept für ein Gruppenangebot zur Biografie-Arbeit. Hier steht entsprechend wieder das Motto „Das Leben gestalten“ im Vordergrund. Die Idee ist, durch die Beschäftigung mit der eigenen Biografie und vielleicht auch Familiengeschichte „Werkzeug“ für die Gestaltung des eigenen Lebens zu erhalten. Dieses Angebot ist für das kommende Jahr geplant und kann sich dann entwickeln und wachsen.

Andere generationsübergreifende Ideen sind vorhanden, aber da wir unbedingt ein zusätzliches Angebot für Wittgenstein sein wollen, können wir an dieser Stelle natürlich nur auf das Projekt des Mehrgenerationenhauses hinweisen. Hier wünschen wir uns Kooperation und auf keinen Fall Konkurrenz.

Inge Spohr (links) und Nicole Wydra demonstrieren es: Mit den Figuren auf dem sogenannten „Familienbrett“ lassen sich die sozialen Probleme innerhalb einer Familie beim Beratungsgespräch viel leichter darstellen. Foto: Eberhard Demtröder

Spohr Generationsübergreifendes Arbeiten ist aber auch ein gutes Stichwort für die Sichtweisen, die unserer Arbeit zugrunde liegen. Wir sehen jeden Menschen als Teil seines eigenen Systems, jede Familie als Teil eines größeren Systems. Aus diesem Grund denken und arbeiten wir nicht nur mit einzelnen Familienmitgliedern, sondern im besten Fall mit allen beziehungsweise weiteren Familienmitgliedern. Wichtig ist uns, nicht die Defizite und Probleme der Menschen in den Mittelpunkt unserer gemeinsamen Arbeit zu stellen, sondern die Menschen und ihre Familien auf der Suche nach Lösungen zu begleiten. Als „Werkzeug“ gilt es hier immer zuerst die Stärken und Ressourcen der Menschen zu benennen, zu stärken und zu nutzen.

Sie sind mit der Heilpädagogin Monika Feuring und der Resilienz-Pädagogin Inge Spohr zu dritt. Wie teilen Sie sich die Arbeit im Unternehmen auf?

Steckbrief: Das Team von Auxilium Vita Nicole Wydra (50) aus Niederlaasphe wechselte nach mehreren Jahren als Bezugsbetreuerin und Fachleitung in einem Wohnheim für psychisch erkrankte Menschen in die Arbeit mit Kindern. Sie leitete einige Jahre die Offene Ganztagsschule (OGS) des Grundschul-Teilstandortes Niederlaasphe, bevor sie als Schulsozialarbeiterin an die Grundschule Erndtebrück tätig war. Anschließend führte sie der Weg in die ambulante Kinder- und Jugendhilfe, wo sie unter anderem als Sozialpädagogische Familienhilfe arbeitete. Monika Feuring (41) aus Bad Laasphe verfügt als Heilpädagogin über die längste Erfahrung in der stationären und ambulanten Kinder- und Jugendhilfe. Sie ist zusätzlich Erzieherin mit der Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung, Traumapädagogische Beraterin und im mädchenspezifischen Arbeiten erfahren. Zurzeit schließt die 41-Jährige ihre Ausbildung zur Kinderschutzfachkraft ab. Inge Spohr (56) aus Erndtebrück war lange Jahre Herz und Seele der sozialpädagogischen Gruppenarbeit hier in Wittgenstein. Der Weg dorthin führte von einer Ausbildung im Hotel- und Gaststättenbereich über eine Qualifizierung als Tagespflegeperson zur Zertifizierung als Resilienzpädagogin. Daraus leitete sich die Tätigkeit in der sozialpädagogischen Gruppenarbeit ab, inklusive der Begleitung von Jugend- und Freizeitmaßnahmen mit Kindern und Jugendlichen in besonderen Lebenssituationen.

Wydra Eine unserer Stärken ist die Multiprofessionalität unseres Drei­ergespanns. Jede von uns bringt einen anderen Hintergrund, eine andere Ausbildung und eine andere Geschichte mit. Genau wie die Menschen, für die wir unsere Angebote planen. Ich und Frau Feuring fungieren als Geschäftsführerinnen, ansonsten werden die strategische und konzeptionelle Ausrichtung des Unternehmens aber immer im Dreiergespann entschieden.

Gibt’s denn schon Kundschaft, Klientinnen und Klienten? Wer ist das? Sie kooperieren ja beispielsweise mit dem evangelischen Familienzentrum Bad Laasphe...

Feuring Die Entgeltverhandlung mit dem Jugendamt ist abgeschlossen, so dass wir nun beauftragt werden können. Außerdem haben wir Anfragen von Schulen und Familienzentren, uns dort mit unserem Angebot vorzustellen. Es bewegt sich an unterschiedlichen Stellen, in für uns positiver Weise.

Wie wichtig ist so ein Angebot im Altkreis Wittgenstein?

Wydra Es gibt mehrere Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe in Wittgenstein, wir sind ein zusätzliches Angebot. Da wir uns bewusst sind, dass wir mit uns als Personen arbeiten, sind unsere Angebote natürlich sehr durch uns und unsere bisherigen Erfahrungen geprägt. Neben der Kinder- und Jugendhilfe sind ja Angebote für unterschiedliche Menschen, Altersgruppen und Institutionen, mit unterschiedlichen Zugangswegen geplant. Gleichzeitig fasziniert uns ja die Möglichkeit, Bedarfe und Ideen von und für Menschen zu erkennen und entsprechende Konzepte flexibel entwickeln zu können. Mit den Menschen im Gespräch, an den Menschen und ihren Bedarfen orientiert, mit den Menschen gestaltend – genau so stellen wir uns unser Miteinander in Wittgenstein vor.

Ist so ein Angebot wie Ihres im Altkreis Wittgenstein wirtschaftlich darstellbar?

Spohr Dies wird sich zeigen. Aber wenn wir es nicht glaubten, hätten wir uns nicht auf diesen gemeinsamen Weg gemacht.

Braucht die Auxilium Vita gGmbH noch in irgendeiner Form Unterstützung?

Wydra Wir würden gerne personell noch ein bisschen wachsen und suchen deshalb weitere Sozialpädagoginnen und -pädagogen für unser Team. Außerdem sind wir offen für Sachspenden – etwa, um Familien mit schulpflichtigen Kindern bei Bedarf mit Laptops zu versorgen. Und Geldspenden, die uns erreichen, würden wir in pädagogisches Material investieren, das uns noch fehlt.

Kontakt zu Auxilium Vita: Tel. 02751/892-5117. Mehr Infos im Internet: www.AuxiliumVita.com

