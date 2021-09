Wittgensteiner Schieferpfad ab Montag wieder freigegeben

Wegen der aktuellen Situation und Forstarbeiten in den Wäldern kann es in Teilbereichen zu Hindernissen und kurzfristigen Sperrungen kommen.

Raumland. Die Sperrung auf dem Wittgensteiner Schieferpfad wird am heutigen Montag aufgehoben. Damit ist der zertifizierte Premiumwanderweg nach umfangreichen Forstarbeiten wieder komplett frei.

Lesen Sie auch: Schieferpfad bei Raumland: Echte Klippen zu umschiffen

Auf dem Wittgensteiner Schieferpfad zeigt die Fledermaus-Markierung, wo es langgeht. Auf dem knapp 15 Kilometer langen Rundweg treffen Wanderer auf imposante Felsformationen, majestätische Baumveteranen, idyllische Gewässer und historische Spuren des Schieferbergbaus. Gute Kondition wird für die Tour vorausgesetzt, Trittsicherheit und festes Schuhwerk sind erforderlich.

Wichtig: Infos zum Weg vor dem Tourenstart

Wer auf dem Schieferpfad wandern möchte, kann damit auch am Wanderparkplatz „Auf der Lenne“ starten. Foto: Eberhard Demtröder

Start für die Tour zwischen Natur und Geschichte ist am Reisegarten Raumland, alternativ kann der Einstieg in den Themenweg auch am Wanderparkplatz „Auf der Lenne“ erfolgen. Die Stadt Bad Berleburg und die BLB-Tourismus GmbH machen alle Wanderer und Radfahrer erneut darauf aufmerksam, sich vor dem Tourenstart ausführlich über den jeweiligen Weg zu informieren.

Lesen Sie auch: Wanderweg: Bad Berleburger Märchenspur ist eröffnet

Aufgrund der aktuellen Situation und von Forstarbeiten in den Wäldern kann es in Teilbereichen zu Hindernissen und kurzfristigen Sperrungen kommen. Hinweisschilder sollten zur Sicherheit aller im Wald immer ernst genommen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein