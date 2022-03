Wittgensteins Bevölkerung schrumpft deutlich bis 2050

Wittgenstein. Der demografische Wandel lässt sich nicht aufhalten – glaubt man der Statistik. Die rechnet für Wittgenstein bis 2050 einen klaren Verlust vor.

Die Einwohnerzahl in Nordrhein-Westfalen wird laut aktueller Bevölkerungsvorausberechnung von 17,93 Millionen im Jahr 2021 um 1,7 Prozent auf 17,62 Millionen im Jahr 2050 zurückgehen. Die jetzt von Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt vorgelegte Vorausberechnung zeigt die zukünftige Entwicklung der Bevölkerung für alle nordrhein-westfälischen Städte, Gemeinden und Kreise bis zum Jahr 2050 auf. Der Blick auf die Kommunen Wittgensteins verrät dabei: Auch hier wird die Bevölkerung laut Prognose weniger – und älter.

In allen drei Wittgensteiner Kommunen sinken die Zahlen

Regional werden unterschiedliche Entwicklungen erwartet: Für 17 kreisfreie Städte und Kreise und die Städteregion Aachen erwarten die Statistiker bis zum Jahr 2050 eine Zunahme der Einwohnerzahl.

Auch bei den kreisangehörigen Gemeinden zeigen sich die regionalen Unterschiede: In 98 der 373 dieser Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen wird die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2050 voraussichtlich steigen, während in 275 Kommunen sinkende Einwohnerzahlen zu erwarten sind.

Altersschnitt steigt an

Zu diesen 275 Kommunen gehören auch die drei im Altkreis Wittgenstein – laut Prognose verlieren alle drei bis 2050 deutlich an Einwohnern. So werde die Gemeinde, die im Jahr 2021 bei 6953 Einwohnern steht (3551 Männer und 3402 Frauen) bis 2050 über 1000 Einwohner verlieren. Laut Prognose liege die Edergemeinde dann bei 5855 Einwohnern (3034 Männer und 2821 Frauen). Dazu kommt: Der Altersschnitt steigt. Der Anteil der Bevölkerung ist bei den über 80-Jährigen am höchsten. Und so soll es auch in Bad Berleburg und Bad Laasphe aussehen.

Auch die beiden größeren Kommunen Wittgensteins werden laut Prognose Federn lassen. So werde Bad Laasphe – 2021 noch mit 13.412 Einwohnern – im Jahr 2050 noch 11.204 Einwohner haben. In Bad Berleburg, 2021 noch mit 18.847 Einwohnern, soll bis 2050 noch 17.504 Bürger zu verzeichnen haben.

