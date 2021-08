Wittgensteins Pfarrer spalten Schiefer im Raumländer Stollen

Raumland. Beim dritten Kreiswettbewerb im Schieferspalten treten Wittgensteins Geistliche im Raumländer Schieferstollen an.

Das Schieferschaubergwerk ist schon ein besonderes Museum. Der wichtigste und größte Teil ist unter der Erde, es ist kalt uns eigentlich immer feucht im alten Schieferstollen in Raumland. Im Dunkel der Mine soll zum dritten mal der Kreiswettbewerb im Schieferspalten ausgetragen werden. Das Format ist einfach, die Kontrahenten haben die Aufgabe, so viele Schieferplatten aus einem Block zu gewinnen, wie möglich.

Die erste Austragung hatte Erndtebrücks Bürgermeister Henning Gronau gewonnen, im Jahr darauf war Bad Laasphes Leiter der Feuerwehr Dirk Höbener erfolgreich. Im vergangenen Jahr dann musste der Wettbewerb vertagt werden, auf den vergangenen Sonntag. Wie es die Regeln wollen, dürfen sich die Teilnehmer des Vorjahres die Teilnehmer des kommenden Jahres auswählen.

Pfarrer als Teilnehmer ausgesucht

Die Chefs der Freiwilligen Feuerwehren suchten sich die Pfarrer der heimischen Kirchengemeinden aus. Und so standen am Sonntag Kerstin Grünert für Erndtebrück, Stefan Berkenkopf für Bad Laasphe und Christine Liedtke für Bad Berleburg etwas nervös vor dem Eingang der Grube Delle und harrten der Dinge da kommen sollten. Für den katholischen Geistlichen hingen die Trauben gleich noch ein wenig höher, als Trophäe winkte die Heilige Barbara, die Schutzheilige der Bergleute.

Doch bevor es so richtig losgehen konnte, hielt Raumlands Pfarrer Dirk Spornhauer eine kurze Andacht.

Die heimischen Pfarrer wurden von den Chefs der Freiwilligen Feuerwehr ausgesucht. Foto: Guido Schneider / WP

Bergleute waren immer fromme Menschen. Der Glaube und die Hoffnung auf göttlichen beistand spielten immer eine wichtige Rolle. Die längste Zeit des Bergbaus waren Gruben eine gefährliche Angelegenheit, die Arbeit barg große Risiken und Unfälle waren an der Tagesordnung. Diese Risiken einzugehen konnte sich durchaus lohnen.

„Zu Spitzenzeiten bot der Schiefer in Raumland bis zu 450 Männern Arbeit, nicht schlecht für einen kleinen Ort mitten in den Höhen des Rothaargebirges“, erklärt Jutta Paschke, die Vorsitzende des Trägervereins Schieferschaubergwerk.

Stefan Berkenkopf macht den Anfang

Sie begrüßt die Gäste, erklärt den Wettbewerb und freut sich, dass es mitten in Corona endlich wieder eine Aktion geben kann. „Es ist echt schade, wenn so lange alles still steht“, wird sie später im Gespräch verraten. Doch zuerst geht es um den Titel des besten Schieferspalters. Wie unter Tage üblich, sind alle mit Schutzhelmen ausgerüstet. Ein Teil der Schutzausrüstug, den es früher nicht gab.

Stefan Berkenkopf macht den Anfang, etwas unsicher steht er vor dem Block aus Fredeburger Schiefer und nimmt Holzhammer und Meißel in die Hand. Die beiden Juroren Manfred Bach und Helmut Bald bieten Tipps und geben Ratschläge, wie man am besten den Schiefer in dünne Platten spaltet. Das ist eine Kunst für sich und die Bergleute machten diese Arbeit früher im Akkord.

Während Berkenkopf mehrere Minuten für die erste Platte braucht, dauert der Prozess bei geübten Menschen nur Sekunden. Erst sind die Schläge vorsichtig, der Stein hat kaum Kratzer, dann werden die Schläge fester und irgendwann bricht die erste Platte herunter. Am Ende kommt der katholische Pfarrer des Pfarrverbundes Wittgenstein auf 14 Platten. Ein gutes Ergebnis, wie die geübten Zuschauer betonen. Als nächstes macht sich Christine Liedtke ans Werk.

Auch für sie wird ein Schieferblock auf die Werkbank gestellt und zwischen zwei kleinere Blöcke geklemmt.

Stefan Berkenkopf machte den Anfang Foto: Guido Schneider / WP

Wie ihr Vorgänger sind auch ihre ersten Schläge vorsichtig, aber sie hat gut zugeschaut und die Technik verstanden. Und sie hat Glück, das Material ist von guter Qualität, lässt sich leicht spalten. Die Qualität des Raumländer Schiefers kann da heute nicht mehr mithalten.

Christine Liedtke ist geschickt mit Hammer und Meißel

Dabei war der Schiefer einst ein Exportschlager, der sogar am britischen Königshof Verwendung fand. „Man kann sagen, die Queen sitzt unter einem Raumländer Dach“, lacht Dirk Spornhauer. Jutta Paschke macht aber auch deutlich, die Gruben in Raumland sind ausgebeutet. Der Rothaarkamm besteht aus Schiefer, allerdings von eher mieser Qualität, der größte Teil ist porös, oft schon verwittert.

Nur in Raumland gab es in der heimischen Region ausbeutbare Vorkommen. Christine Liedtke ist geschickt mit Hammer und Meißel und bringt es auf 16 Platten. Nach ihre versucht es ihre Kollegin Kerstin Grünert. Mit viel Elan geht die Erndtebrücker Pfarrerin ans Werk. Doch der Block, den sie erwischt hat, ist von schlechterer Qualität.

„In den Stein kann man nicht schauen, niemand kann sagen, wie gut der Schiefer ist“, erklärt Manfred Bach. Grünert gibt alles und wagt sich auch an knifflige Stücke heran. Doch am Ende springen nur 13 Platten bei ihr heraus. Zum ersten Mal geht die heilige Barbara nach Bad Berleburg. „Ich weiß noch gar nicht, wo wir sie aufstellen werden.

Aber ich kann mir vorstellen, dass sie in den Gottesdiensten zu sehen ist“, sagt Liedtke, die einfach nur glücklich wirkt. Große Jubelschreie hört man von ihr nicht, aber ihr Gesicht spricht Bände. Ein gewisser Stolz ist da und den gönnt man ihr. Schon wenige Minuten nach der Siegerehrung stecken die Pfarrer ihre Köpfe zusammen und haben erste Ideen, wer im nächsten Jahr zum Schieferspalten antreten muss.

