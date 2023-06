Wo hakt es in Bad Berleburg? CDU hat zehn kritische Fragen

Bad Berleburg. Es sind Fragen, die auch viele Bad Berleburger beschäftigen, auf die das Rathaus nun antworten soll. Viele Baumaßnahmen scheinen zu stocken.

Es sind Themen, die auch vielen Bürgern unter den Nägeln brennen. Die Bad Berleburger CDU-Fraktion und ihr Vorsitzender Martin Schneider haben jetzt eine ganze Reihe von Fragen an das Rathaus gerichtet, die die Stadtverwaltung in der beginnenden Plenarwoche beantworten soll. „Am liebsten wäre mir das in den Fachausschüssen“, sagt Schneider. Spätestens aber im Rat am kommenden Montag sollen Antworten vorliegen.

Warten auf Kreisverkehr an Limburgstraße

Die allererste zielt auf den Planungsstand des Kreisverkehrs am Abzweig B480/Limburgstraße. Der müsste sich aktuell in der Ausschreibung befinden, weil er noch in diesem Mai/Juni gebaut werden sollte. Passiert ist aber nichts. Auch der Ausbau der B 480 incl. Geh- und Radweg und Eisenbahnüberführung steht auf dem Fragenkatalog der CDU. Auch hier tut sich bislang nichts. Die nächste Frage richtet sich nach der Sanierung der sogenannten Entlastungsstraße: Die CDU will wissen, ob Anträge für Landes- und Bundesmittel fristgerecht eingereicht worden sind und ob es bereits einen Zeitplan gibt.

Warten auf Fußgängerbrücke

Nächste offene Baumaßnahme: Was ist eigentlich mit der Fußgängerbrücke über die Odeborn an der Ludwigsburgstraße? Oder gibt es schon Entscheidungen zu den beantragten Förderungen für den Wirtschaftswegebau und den Radwegeausbau?

Weiter geht es in Raumland: Schneider fragt: „Nach unserer Information haben sich nach der Fertigstellung des Verkehrskreisels L553 –Industriegebiet Raumland/Berghausen die ansässigen Firmen bereit erklärt, den Innenraum des Kreisels mitzugestalten. Für diese Maßnahme erfolgte eine Mittelübertragung in Höhe von 50.000 Euro in das Haushaltsjahr 2023. Haben inzwischen Gespräche zur Gestaltung des Kreisels stattgefunden?“

Warten auf Fertigstellung der Brücke am Nordkreisel

Außerdem: „Gibt es Informationen zur endgültigen Fertigstellung der Brückenbaumaßnahmen am Nordkreisel, wo derzeit immer noch eine einseitige Bauzaun-Absperrung installiert ist? Wie ist der Sachstand zum Neubau des Seniorenheimes und der neuen Rettungswache an der Sählingstraße.“

Probleme gibt es auch beim Glasfaserausbau: „kann die zeitliche Verzögerung des Glasfaserausbaus durch die Firma Greenfiber konkret benannt werden und welches Zieldatum für die Fertigstellung ist inzwischen anvisiert (ursprünglich Ende 2024)?

Neben dem Bauausschuss gibt es aber auch Fragen an den Schulausschuss: „Ist es möglich, zur nächstmöglichen Fachausschusssitzung eine Übersicht des Schulentlassjahrgangs der Bad Berleburger Schulen zu erstellen, aus der das Berufswahlverhalten / betriebliche Ausbildung bzw. der Übergang zum Gymnasium oder Berufskolleg deutlich wird?“

