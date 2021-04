Wolfgang Langenohl wechselt vom CJD Birkelbach zum SkF

Nina Büdenbender (links) freut sich als Vorsitzende des SkF Siegen e.V. über die Verstärkung in der Geschäftsstelle durch Wolfgang Langenohl (Mitte), der Matthias Vitt in der Geschäftsführung folgt.

Birkelbach/Siegen. Der Vorstand des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) hat den bisherigen Birkelbacher Jugenddorf-Leiter zum Geschäftsführer ernannt.

Wolfgang Langen­ohl, zuletzt drei Jahre Standortleiter und Fachbereichsleiter Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beim Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) in Birkelbach, ist mittlerweile Geschäftsführer beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Siegen.

Zum 1. April trat er die Nachfolge von Matthias Vitt an, der zugleich Vorsitzender des Caritasverbands Siegen-Wittgenstein ist. Langenohl leitet seither den katholischen Träger, dessen Aufgaben gesetzliche Betreuungen, Vormundschaften für Minderjährige, ambulante Familienhilfen, eine Beratungsstelle für psychisch erkrankte Menschen und einen Pflegekinderdienst umfasst.

Verschiedenste Positionen im CJD

Den Grundstein seiner Laufbahn im sozialen Bereich legte Langenohl vor über 25 Jahren beim CJD, wo er bis zum Frühjahr dieses Jahres aktiv war. Nach erfolgreichen Abschlüssen zunächst im pädagogischen und betriebswirtschaftlichen Bereich gestaltete und leitete er verschiedenste Positionen im CJD deutschlandweit.

Im Kreis Siegen-Wittgenstein selbst war Langenohl zwischen den Jahren 1996 und 2007 in den Bereichen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen verantwortlich. In den vergangenen 14 Jahren war Langenohl geschäftsführend für mehrere Einrichtungen des CJD in den Bundesländern NRW und Hessen in den Bereichen der Unternehmenskommunikation und von 2018 bis 2021 leitend für das Jugenddorf im Erndtebrücker Ortsteil Birkelbach gesamtverantwortlich.

Vormundschaften als neue Aufgabe

In Siegen warten als neue Aufgabengebiete die Vormundschaften auf Langenohl, die er aktiv mit verantworten wird. Darüber hinaus sieht er die Gewinnung von weiterem qualifizierten Personal und neu zu entwickelnden Angeboten als eine seiner wichtigsten Aufgaben. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe. Denn schon jetzt kann ich feststellen, dass die Nähe des SkF zu seinen Klienten neue Notsituationen schnell erkennen und darauf flexibel mit neuen Ideen reagieren lässt. Das ist eine wertvolle Eigenschaft, um die Zukunft des SkF gestalten zu können“, so Langenohl. Der SkF, der viele Jahre durch den Vorsitzenden des Caritasverbandes in der Region geschäftsführend mitverantwortet wurde, berücksichtigt dabei verschiedene Lebenswelten der in Not befindlichen Menschen.

Nina Büdenbender, Vorsitzende des SkF Siegen, freut sich, „dass der SkF eine erfahrene und vernetze Verstärkung in der Geschäftsstelle gewinnen konnte“. Hierdurch werde man „agiler und kann noch professioneller auf aktuelle Herausforderungen reagieren“.

Soziale Facharbeit in Kirche, Staat und Gesellschaft

Der SkF Siegen initiiert innovative Konzepte und Modellprojekte. Er arbeitet mit an der Weiterentwicklung der sozialen Facharbeit in Kirche, Staat und Gesellschaft im Sinne kirchlicher Caritas und der katholischen Lehre. Im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben arbeitet er verbandspolitisch in Kirche und Gesellschaft. Seinen ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeitern bietet er Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die verschiedenen Funktions- und Arbeitsfelder des Verbandes.