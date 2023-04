Wolle im Mittelpunkt: Bad Berleburger Wollmarkt ist zurück

Bad Berleburg. Das beliebte Traditionsfest, der Wollmarkt, kehrt zurück. Jetzt ist das Programm bekannt – auch für Kinder wird es zu einem echten Erlebnis.

Der Wollmarkt ist zurück. Das Traditionsfest wird am Sonntag, 7. Mai 2023, von 11.30 bis 18 Uhr in Bad Berleburg gefeiert. Die Veranstalter-Gemeinschaft aus Verkehrs- und Heimatverein Bad Berleburg, Jugendförderverein und BLB-Tourismus GmbH lädt Einheimische und Gäste auf den Marktplatz ein. „Wir freuen uns auf den Neustart“, so die einstimmige Meinung der Organisatoren. In den vergangenen drei Jahren habe man den Markt pandemiebedingt ausgesetzt, umso größer sei nun die Begeisterung. „Der Wollmarkt lebt von Traditionen und so wird das Fest auch diesmal eine Veranstaltung rund um Schafe, Wolle und Trachtentanz.“

Los geht es um 11.30 Uhr mit der Begrüßung und dem Fassbieranstich. Moderiert wird der Tag von Comedian und Poetry Slammer Tobias Beitzel, der in verschiedenen Interviews auch auf die Geschichte des Marktes eingehen wird. Zur Historie gehört neben dem Verkehrs- und Heimatverein um seinen Vorsitzenden Heiner Trapp auch der jährliche Schirmherr. Dienstältester Schirmherr ist übrigens Karsten Wolter, der seine Zusage aus dem Jahr 2020 erneut bestätigt.

„In Zeiten internationaler Krisen und persönlicher Betroffenheit bewähren sich lokale Strukturen und gelebte Traditionen. Persönliche Kontakte von Mensch zu Mensch in Vereinen, Institutionen und Gemeinschaften tragen zur Stärkung der Bürgerschaft bei“, sagt Apotheker Karsten Wolter, der sich ehrenamtlich für die Belange des lokalen Einzelhandels einsetzt und zudem in vielen heimischen Vereinen aktiv ist.

Zum Wollmarkt kommt auch die Trachtentanzgruppe aus Laisa erneut nach Bad Berleburg und zeigt verschiedene Tänze. Die Gruppe wurde 1973 offiziell als Verein gegründet, um Volkstänze und die evangelische Marburger Tracht, die früher auch im Alltag in Laisa getragen wurde, zu erhalten. Auch die Seildreher aus Berghausen sind wieder dabei. Sie geben den Gästen einen Einblick in die alte Kunst des Seildrehens.

Zum weiteren Programm rund um den Marktplatz gehören selbstverständlich die tierischen Gäste. Wollige Schafe und niedliche Kaninchen können bestaunt und gestreichelt werden. Oliver Junker-Matthes schert die Schafe live auf dem Markt und unterhält die Besucher mit seinen informativen Vorführungen. Nebenan demonstrieren die Spinnefrauen aus Düdinghausen die filigrane Verarbeitung der Wolle. Im Foyer des Naturpark-Zentrums strickt die Raumländer Gruppe „Nadel und Faden“. Die Frauenrunde lädt alle Interessierten ein, sich das kreative Hobby mal genauer anzuschauen oder selbst auszuprobieren. Gleichzeitig möchten sich die Raumländerinnen auch sozial engagieren und rufen zu einer Spendenaktion auf: Die Erlöse ihrer Handarbeits-Kunstwerke gehen an das Team des Krankenwagens „Herzenswunsch“ der Malteser in Bad Laasphe.

Für die Kinder wird der diesjährige Markt zu einem echten Erlebnis. Auf dem Sparkassen-Parkplatz sind zahlreiche Stationen geplant. Neben einer Hüpfburg wird es dort auch ein Kinderkino auf der Video-Leinwand geben. Das Team der ExtraZeit (Freie Ev. Gemeinde Bad Berleburg) ist mit einem Schaf-Rennspiel und Armbrust-Schießen dabei. Außerdem können sich die kleinen Besucher unter dem Motto „Bommel dein Tier“ ein wolliges Andenken basteln.

Bunte Luftballons und duftende Crepes runden das Angebot auf dem Parkplatz ab. Im Jugendcafé am Marktplatz und in der Tourist-Informationen gehen die Aktionen in die nächste Runde. Dort können sich die Kinder kunterbunt schminken lassen. Zudem sind der Kooperationspartner „57 Wasser“ und der Walddorf-Kindergarten „Sonnenblume“ aus Wemlighausen vor Ort. Gemeinsam wird dort gebastelt und gespielt, dazu werden Popcorn, Muffins und Saftschorle angeboten. Die vielen Kinderangebote sind kompakt auf einem Flyer samt Ausmalbild zusammengefasst. Der Infozettel wird am Markttag verteilt.

Das kulinarische Angebot reicht von der klassischen Currywurst mit Pommes über Fleischspieße, Pizza und Falafel bis hin zu Reibekuchen. Zudem sind Waffeln, Kuchen und Crepes im Angebot. Etwa 40 Händler präsentieren ihre vielfältigen Waren auf dem Marktplatz und der angrenzenden Poststraße bis zur Ecke Bismarckstraße. „Wir haben viele heimische Aussteller, die sich bei uns gemeldet haben. Dieses lokale Interesse unterstreicht die Regionalität des Wollmarktes“, sagt Sahra Greeck von der BLB-Tourismus GmbH. Neben mehreren lokalen Anbietern ist beispielsweise auch der Partner für Outdoor- und Wanderausstattung – „Feinbier unterwegs“ – wieder mit von der Partie. Am Aktionsstand gibt es Tipps und Beratung zu aktuellen Modetrends dieser Saison.

Ein verkaufsoffener Sonntag der Bad Berleburger Einzelhändler rundet das Marktprogramm ab. Alle Besucher der Stadt sind herzlich zu einem Bummel durch die Geschäfte eingeladen.

Info zur Straßensperrung:

Am Sonntag, 7. Mai 2023, ist die Ederstraße ab Abzweig Schlossstraße für den Verkehr gesperrt; im weiteren Verlauf ist die Poststraße bis zum Frische Eck/Bismarckstraße nicht befahrbar. Zudem ist die Talstraße gesperrt. Alle Verkehrsteilnehmer sollten die Hinweis- und Umleitungsschilder im Stadtzentrum beachten. Ebenfalls bittet die Veranstalter-Gemeinschaft darum, die Parkbuchten beidseitig im Bereich der Poststraße (Abzweig Hut Schneider/Talstraße bis Frische-Eck/Bismarckstraße) sowie die Parkplätze entlang der Talstraße am Sonntag, 7. Mai 2023, ab 7 Uhr frei zu halten. In diesen Bereichen sind Verkaufsstände eingeplant.

