WP-Gewinnspiel: Gewinner der Wandbildaktion gewählt

Wittgenstein. Sie sind ausgewählt, die Gewinnerbilder der WP-Wandbildaktion. Welche Bilder gewonnen haben, erfahren sie im Artikel.

Endlich: Unsere neuen Redaktionsräume in der Bad Berleburger Poststraße 15 bekommen Bilder für die noch kahlen Wände – mit Ihren Motiven, liebe Leserinnen und Leser, die Sie uns im Rahmen unserer Aktion „Wandbild“ reichlich zugemailt haben.

Insgesamt fünf dieser Motive haben sich die Kolleginnen und Kollegen im Redaktionsteam nun für ihre ganz persönliche Dekoration ausgesucht. Alle fünf Bilder werden nun noch auf Leinwand gezogen, ehe sie ein schönes Plätzchen an den Wänden finden. Die Redakteure Lars-Peter Dickel, Lisa Klaus, Florian Runte, Eberhard Demtröder und Ramona Richter sowie Redaktionsassistentin Christiane Sandkuhl haben sich ihr jeweiliges Motiv ausgesucht:

Lars-Peter Dickel hat sich für dieses Motiv von Bettina Kebbe-Schlaf aus Bad Berleburg entschieden. Es zeigt den Blick über die Pferdekoppeln am Spielacker und die Gänsewiese in Richtung Bad Berleburg. Foto: Bettina Kebbe-Schlaf / WP

„Ich habe mich für die Landschaftsaufnahme von Bettina Kebbe-Schlaf entschieden“, sagt Redaktionsleiter Lars-Peter Dickel. Die Auswahl sei insgesamt aber sehr schwierg gewesen. „Weil die Kolleginnen aber auf Kühe fokussiert waren, habe ich die Wisente leider wieder zu den Akten gelegt und mich den vielen tollen Landschaftsbildern zugewendet.“ Danach war schnell klar, welches Bild es wird: „Weil ich diese Stelle und Aussicht kenne und sehr gerne mag“, so Dickel weiter.

Jochen Frettlöh hat dieses Bild einer Milchkuh eingesendet. Foto: Jochen Frettlöh

„Bei den zahlreichen Einsendungen zum Thema Milchkuh war es wirklich sehr schwer, sich für ein Bild zu entscheiden – am liebsten würde ich alle Bilder dieser zauberhaften Wesen an die Wand hängen. Ich habe das Bild von Jochen Frettlöh gewählt, da mich der Blick des Tieres rührt, so dass ich sie am liebsten mitnehmen würde“, erläutert Redakteurin Ramona Richter ihre Wahl.

Redakteurin Lisa Klaus hat sich für das malerische Foto dieser Kuh-Familie von Gisela Klosner entschieden. Foto: Gisela Glosner / WP

„Es war wirklich unheimlich schwer, sich nur für ein Bild zu entscheiden, es wurden gleich mehrere wunderschöne Bilder von Hochlandrindern in Wittgenstein eingesendet. Am liebsten hätte ich zwei Bilder als Gewinner ausgewählt, aber das war leider nicht möglich“, blickt Redakteurin Lisa Klaus auf die Auswahl des Gewinnerfotos zurück, das laut Wunsch Hochlandrinder zeigen sollte. „Die schöne Szene einer Kuh-Familie im Schnee von Gisela Klosner aus Volkholz hat dann mit ganz kleinem Vorsprung gewonnen.“ „Also, bei mir müssen die Bilder irgendwie außergewöhnlich sein.“

Stonehenge im Kurpark von Bad Laasphe - aufgenommen von Inge Lorke. Foto: Privat

So hatte es sich Redakteur Eberhard Demtröder vorgestellt. „Vielleicht gibt‘s da draußen ja auch Kreative, die in Wittgensteins Kulisse ausgefallene Kunst platzieren“, lautete eine seiner Anregungen. Ansonsten aber „lasse ich mich gerne von Ihren Bild-Ideen überraschen“. Und in diesen Rahmen passt das Foto „Stonehenge im Kurpark“ von Inge Lorke aus Bad Laasphe genau und landet demnächst an der Wand hinter Demtröder.

Die Natur lieferte die Vorlage für dieses recht erotische Kunstwerk. Foto: Renate Limper

Redaktionsassistentin Christiane Sandkuhl entschied sich für ein sehr kunstvolles Bild, das an Erotika erinnert. „Die Natur lieferte die Vorlage für dieses erotische Kunstwerk in der Nähe der NRW-Hessen-Grenze an der Eder. Renate Limper hielt es mit der Kamera fest.“