WP-Königin: Neun Königinnen aus Wittgenstein stehen zur Wahl

Noch bevor der Westfälische Schützentag in Berghausen für einen Höhepunkt des Schützenfestwesens sorgt, endet für viele Schützenköniginnen der Region eine wichtige Wahlphase: Bis Dienstag, 10. Oktober, um 12 Uhr findet das Regionalfinale der WP-Schützenkönigin 2023 statt. Dann steht fest, wer die Siegerin ist und anschließend beim großen Superfinale gegen die Regionalsiegerinnen aus den anderen sechs Regionen (Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis, Altkreis Brilon, Altkreis Arnsberg, Raum Meschede, Hönnetal und Kreis Olpe) antritt.

2022 gewann im Kreis Siegen-Wittgenstein Julia Dörr vom Schützenverein „Edelweiß“ Herbertshausen 1953 das Regionalfinale. Für die ehemalige Schützenkönigin ein überraschender Moment, wie sie damals gegenüber unserer Redaktion verriet. Und auch wenn es am Ende nicht für den finalen Sieg reichte, so war die Wittgensteinerin die Schützenkönigin der Herzen. Und: Als lokale Siegerin im Regional-Finale durfte sich die Herbertshäuserin über eine Prämie von 500 Euro sowie 120 Liter Veltins-Bier für eine Hofstaatsfeier freuen. Preise, die auch die diesjährige Regionalsiegerin erwarten. Und die könnte erneut aus Wittgenstein kommen. Neun Königinnen stehen derzeit zur Wahl.

Die Königinnen

Romina Lübbe vom Schützenverein 1929 Benfe ist die vierte Frau in ihrer Familie, die den Vogel schoss. „Das macht sie umso stolzer, jetzt auch Königin zu sein. Der Titel der WP-Königin würde das Tüpfelchen auf dem i sein.“

Romina Lübbe ist Schützenkönigin in Benfe. Foto: Verein

Der Erndtebrücker Schützenverein 1867 drückt seiner Königin Katrin Wolters die Daumen. Ihre Familie ist bereits seit vielen Jahren, ja sogar Jahrzehnten, eng mit dem Erndtebrücker Schützenverein verbunden.

Katrin Wolters (Mitte) ist Schützenkönigin in Erndtebrück. Foto: Verein

Julia Walsch vom Schützenverein Birkelbach 1953 war „mit ihrer offenen und fröhlichen Art schon immer unsere Party-Rakete Nummer 1“, so der Verein. Im Jahr 2019 hat sie bereits selbst den Jugendvogel von der Stange geholt.

Julia Walsch ist Schützenkönigin in Birkelbach. Foto: Verein

Wiebke Althaus Herz schlägt seit frühester Jugend für den Schützenverein Berghausen 1905. Schon in ihrer Jugend überzeugte sie als gute Sportschützin, die mit ihrem König Johannes bei der Deutschen Meisterschaft in München antrat.

Schützenfest in Berghausen: Wiebke Althaus tritt bei der Wahl zur WP-Schützenkönigin 2023 an. Foto: Verein

Amy Petersenvom Schützenverein Glashütte 1949 unterstützt den Verein „mit ihrer netten und humorvollen Art“. Und der denkt „gerne an alle unvergesslichen Schützenfeste, sowie die privaten Party mit dem Hofstaat zurück“.

Amy Petersen vom Schützenverein Glashütte 1949 tritt ebenfalls zur Wahl an. Foto: Verein

Diana Kämpf schafft es immer, den Laaspher Schützenverein 1849 zu motivieren und zu repräsentieren. „Sie ist ein Stimmungsmagnet und eine Spaßkanone. Davon ab, kann sie sogar noch schießen“, schreibt der Verein über seine Königin.

Die beiden neuen Königspaare in Bad Laasphe: Christian Strackbein und Diana Kämpf mit dem Jugendkönigspaar Vincent Förster und Chiara Marina Bril. Foto: Lars-Peter Dickel

Lara Heinrichaus Herbertshausen hat zum 70. Vereinsjubiläum, genau 50 Jahre nach ihrer Oma, das Amt der Königin angetreten. Damit ihre Hofdamen und ihr König gut frisiert waren, griff sie regelmäßig zur Schere und sorgte stets für „frische Frisuren“.

Schützenfest 2023 in Herbersthausen: Pascal Schlabach und Lara Heinrich sind das neue Schützenkönigspaar. Foto: Nasser Trabulsi

Marina Henkvom Schieß- und Schützenverein Wunderthausen „ist immer die erste, die auf den Tischen steht und mitklatscht oder die erste auf der Tanzfläche“. Sie und ihr König helfen dem Verein stets aus – sei es bei Festen oder Arbeitseinsätzen.

Schützenfest in Wunderthausen 2023: Axel Benfer und Marina Henk sind das neue Schützenkönigspaar. Foto: Ramona Richter

Michelle Löhrwird vom Schützenverein Bermershausen als „eine junge, lustige und positiv verrückte Königin“ beschrieben, die bereits 2017 den Jugendvogel schoss. Seit vielen Jahren engagiert sie sich im Schützenverein Bermershausen.

Schützenfest in Bermershausen: Michelle Löhr will die WP-Königin 2023 werden. Foto: Verein

Abgestimmt werden kann noch via SMS-Abstimmcode, aber auch via WP-Zeitungscoupon. Zudem wird in den Regionalfinals die Publikumswahl durch ein Juryvotum ergänzt: Das Endergebnis setzt sich zu 75 Prozent aus Publikumsstimmen und 25 Prozent Juryvotum zusammen.

Am 13. Oktober 2023 werden die Ergebnisse der Regionalfinals in der Zeitung und auf der Website veröffentlicht. Dann stehen die WP-Königinnen aus den sieben Regionen fest! Damit aber nicht genug: Vom Montag, 16. Oktober, bis Mittwoch, 18. Oktober, läuft das Superfinale der sieben Regionalgewinnerinnen. Im Superfinale kann einmalig via SMS-Abstimmcode abgestimmt werden. Auch im Superfinale kann zusätzlich per Zeitungscoupon abgestimmt werden.

Die WP-Königin 2023 wird schlussendlich am 22. Oktober im Rahmen eines großen Festakts in Meschede gekrönt und anschließend bekannt gegeben.

Weitere Informationen zur WP-Königinnen-Wahl gibt es unter wp-koenigin.de.

